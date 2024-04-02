https://crimea.ria.ru/20240402/bomby-pryatali-v-ikonakh-fsb-presekla-kontrabandu-iz-ukrainy-v-rossiyu-1136207500.html

Бомбы прятали в иконах: ФСБ раскрыла канал ввоза взрывчатки из Украины

Бомбы прятали в иконах: ФСБ раскрыла канал ввоза взрывчатки из Украины - РИА Новости Крым, 02.04.2024

Бомбы прятали в иконах: ФСБ раскрыла канал ввоза взрывчатки из Украины

Специалисты ФСБ пресекли ввоз на территорию России крупной партии самодельных взрывных устройств, которые были спрятаны в православные иконы. Об этом со ссылкой РИА Новости Крым, 02.04.2024

2024-04-02T08:08

2024-04-02T08:08

2024-04-02T08:30

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

россия

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контрабанда

сву

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Специалисты ФСБ пресекли ввоз на территорию России крупной партии самодельных взрывных устройств, которые были спрятаны в православные иконы. Об этом со ссылкой на ФСБ пишет РИА Новости.Отмечается, что иностранную взрывчатку пытались доставить в Россию из Украины через страны Евросоюза. Трансграничный контрабандный канал доставки был перекрыт специалистами ФСБ исоместно с Федеральной таможенной службой.Следственный отдел управления ФСБ России по Псковской области расследует уголовное дело о незаконном перемещении через границу РФ взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору. Сообщается, что "задержано лицо, причастное к совершению преступления".Читайте также на РИА Новости Крым:Задержанные в Дагестане боевики финансировали террористов из "Крокуса"Спецслужбы ищут предателей, которые работают на украинских террористовГотовил теракты на Херсонщине: ФСБ задержала украинского шпиона

россия

украина

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), россия, украина, контрабанда, сву, происшествия, безопасность, новости