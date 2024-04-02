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Бомбы прятали в иконах: ФСБ раскрыла канал ввоза взрывчатки из Украины - РИА Новости Крым, 02.04.2024
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Бомбы прятали в иконах: ФСБ раскрыла канал ввоза взрывчатки из Украины
Бомбы прятали в иконах: ФСБ раскрыла канал ввоза взрывчатки из Украины - РИА Новости Крым, 02.04.2024
Бомбы прятали в иконах: ФСБ раскрыла канал ввоза взрывчатки из Украины
Специалисты ФСБ пресекли ввоз на территорию России крупной партии самодельных взрывных устройств, которые были спрятаны в православные иконы. Об этом со ссылкой РИА Новости Крым, 02.04.2024
2024-04-02T08:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Специалисты ФСБ пресекли ввоз на территорию России крупной партии самодельных взрывных устройств, которые были спрятаны в православные иконы. Об этом со ссылкой на ФСБ пишет РИА Новости.Отмечается, что иностранную взрывчатку пытались доставить в Россию из Украины через страны Евросоюза. Трансграничный контрабандный канал доставки был перекрыт специалистами ФСБ исоместно с Федеральной таможенной службой.Следственный отдел управления ФСБ России по Псковской области расследует уголовное дело о незаконном перемещении через границу РФ взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору. Сообщается, что "задержано лицо, причастное к совершению преступления".Читайте также на РИА Новости Крым:Задержанные в Дагестане боевики финансировали террористов из "Крокуса"Спецслужбы ищут предателей, которые работают на украинских террористовГотовил теракты на Херсонщине: ФСБ задержала украинского шпиона
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), россия, украина, контрабанда, сву, происшествия, безопасность, новости
Бомбы прятали в иконах: ФСБ раскрыла канал ввоза взрывчатки из Украины

ФСБ пресекла ввоз в Россию самодельной взрывчатки из Украины через страны Евросоюза

08:08 02.04.2024 (обновлено: 08:30 02.04.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Специалисты ФСБ пресекли ввоз на территорию России крупной партии самодельных взрывных устройств, которые были спрятаны в православные иконы. Об этом со ссылкой на ФСБ пишет РИА Новости.
Отмечается, что иностранную взрывчатку пытались доставить в Россию из Украины через страны Евросоюза. Трансграничный контрабандный канал доставки был перекрыт специалистами ФСБ исоместно с Федеральной таможенной службой.
"Всего из груза, следовавшего по маршруту: Украина-Румыния-Венгрия-Словакия-Польша-Литва-Латвия-Россия, извлечено 27 закамуфлированных в иконы и готовых к применению самодельных взрывных устройств, 70 килограммов изготовленного промышленным способом пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности, 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7", - говорится в сообщении.
Следственный отдел управления ФСБ России по Псковской области расследует уголовное дело о незаконном перемещении через границу РФ взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору. Сообщается, что "задержано лицо, причастное к совершению преступления".
"Все организаторы и соучастники преступления, в том числе иностранные граждане, будут объявлены в розыск и привлечены к уголовной ответственности согласно российскому законодательству", - пообещала ФСБ.
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