https://crimea.ria.ru/20240403/chislo-pogibshikh-detey-pri-terakte-v-krokuse-uvelichilos-do-shesti-1136251674.html

Число погибших детей при теракте в "Крокусе" увеличилось до шести

Число погибших детей при теракте в "Крокусе" увеличилось до шести - РИА Новости Крым, 03.04.2024

Число погибших детей при теракте в "Крокусе" увеличилось до шести

Шестеро детей, по последним данным, погибли в результате теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", еще пятеро пострадавших ребят остаются в больнице. Об этом... РИА Новости Крым, 03.04.2024

2024-04-03T12:02

2024-04-03T12:02

2024-04-03T12:53

"крокус сити холл"

теракт

мария львова-белова

дети

россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Шестеро детей, по последним данным, погибли в результате теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", еще пятеро пострадавших ребят остаются в больнице. Об этом сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.Ранее сообщалось, что из 144 погибших в "Крокус Сити Холле" идентифицировали пятерых детей.По словам Львовой-Беловой, пострадавшие ребята обеспечены всем необходимым, но они находятся в тяжелом психологическом состоянии.Она также добавила, что в результате террористического акта восемь детей остались круглыми сиротами.Теракт в "Крокус Сити Холл"Теракт в "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Погибли 144 человека, пострадали более 550 граждан.Четверых нападавших – непосредственных исполнителей теракта – силовики задержали в Брянской области в первые часы после трагедии. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие заранее приготовлено в тайнике.25 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в непосредственном исполнении теракта: Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова.Впоследствии правоохранители задержали еще шестерых фигурантов дела о теракте. Всех заключили под стражу по решению суда.Десятый фигурант дела о теракте в "Крокусе" Якубджони Юсуфзода за несколько дней до теракта через свою банковскую карту он перечислил соучастнику денежные средства для обеспечения проживания террористов.Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след.Читайте также на РИА Новости Крым:WP: США предупреждали Россию об угрозе теракта в "Крокусе"У "Крокуса" зажгли свечи в память о погибшихУстановить поименно: Бастрыкин проверил работу следователей в "Крокусе"

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"крокус сити холл", теракт, мария львова-белова, дети, россия, новости