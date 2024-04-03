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Число погибших детей при теракте в "Крокусе" увеличилось до шести
Число погибших детей при теракте в "Крокусе" увеличилось до шести - РИА Новости Крым, 03.04.2024
Число погибших детей при теракте в "Крокусе" увеличилось до шести
Шестеро детей, по последним данным, погибли в результате теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", еще пятеро пострадавших ребят остаются в больнице. Об этом... РИА Новости Крым, 03.04.2024
2024-04-03T12:02
2024-04-03T12:02
2024-04-03T12:53
"крокус сити холл"
теракт
мария львова-белова
дети
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Шестеро детей, по последним данным, погибли в результате теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", еще пятеро пострадавших ребят остаются в больнице. Об этом сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.Ранее сообщалось, что из 144 погибших в "Крокус Сити Холле" идентифицировали пятерых детей.По словам Львовой-Беловой, пострадавшие ребята обеспечены всем необходимым, но они находятся в тяжелом психологическом состоянии.Она также добавила, что в результате террористического акта восемь детей остались круглыми сиротами.Теракт в "Крокус Сити Холл"Теракт в "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Погибли 144 человека, пострадали более 550 граждан.Четверых нападавших – непосредственных исполнителей теракта – силовики задержали в Брянской области в первые часы после трагедии. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие заранее приготовлено в тайнике.25 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в непосредственном исполнении теракта: Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова.Впоследствии правоохранители задержали еще шестерых фигурантов дела о теракте. Всех заключили под стражу по решению суда.Десятый фигурант дела о теракте в "Крокусе" Якубджони Юсуфзода за несколько дней до теракта через свою банковскую карту он перечислил соучастнику денежные средства для обеспечения проживания террористов.Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след.Читайте также на РИА Новости Крым:WP: США предупреждали Россию об угрозе теракта в "Крокусе"У "Крокуса" зажгли свечи в память о погибшихУстановить поименно: Бастрыкин проверил работу следователей в "Крокусе"
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"крокус сити холл", теракт, мария львова-белова, дети, россия, новости
Число погибших детей при теракте в "Крокусе" увеличилось до шести
Количество погибших при теракте в "Крокусе" детей увеличилось до шести – Львова-Белова
12:02 03.04.2024 (обновлено: 12:53 03.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Шестеро детей, по последним данным, погибли в результате теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", еще пятеро пострадавших ребят остаются в больнице. Об этом сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"В настоящее время у нас данные о шести погибших детях, семерых пострадавших. Двое лечатся дома. Пятеро находятся в больнице. Двое в тяжелом состоянии, трое – в средней степени тяжести", – приводит РИА Новости слова детского омбудсмена.
Ранее сообщалось, что из 144 погибших в "Крокус Сити Холле" идентифицировали пятерых детей.
По словам Львовой-Беловой, пострадавшие ребята обеспечены всем необходимым, но они находятся в тяжелом психологическом состоянии.
Она также добавила, что в результате террористического акта восемь детей остались круглыми сиротами.
"Наша задача - обеспечить им опеку в ближнем окружении, на родственников, чтобы дети не попали в социальные учреждения, и дальнейшее сопровождение этих семей", - отметила Львова-Белова.
Теракт в "Крокус Сити Холл"
Теракт в "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Погибли 144 человека, пострадали более 550 граждан.
Четверых нападавших – непосредственных исполнителей теракта – силовики задержали в Брянской области в первые часы после трагедии. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие заранее приготовлено в тайнике.
25 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в непосредственном исполнении теракта: Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова.
Впоследствии правоохранители задержали еще шестерых фигурантов дела о теракте. Всех заключили под стражу по решению суда.
Десятый фигурант дела о теракте
в "Крокусе" Якубджони Юсуфзода за несколько дней до теракта через свою банковскую карту он перечислил соучастнику денежные средства для обеспечения проживания террористов.
Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след.
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