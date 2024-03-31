https://crimea.ria.ru/20240331/u-krokusa-zazhgli-svechi-v-pamyat-o-pogibshikh-1136177204.html

У "Крокуса" зажгли свечи в память о погибших

У "Крокуса" зажгли свечи в память о погибших - РИА Новости Крым, 31.03.2024

У "Крокуса" зажгли свечи в память о погибших

Десятки свечей зажгли вечером в воскресенье у стихийного мемориала в память о погибших во время теракта в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске,... РИА Новости Крым, 31.03.2024

2024-03-31T20:23

2024-03-31T20:23

2024-03-31T20:27

"крокус сити холл"

теракт

москва

память

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Десятки свечей зажгли вечером в воскресенье у стихийного мемориала в память о погибших во время теракта в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске, передает корреспондент РИА Новости.Свечи, из которых волонтеры выложили на асфальте фигуру журавля и дату страшной трагедии – 22.03.24 – горят вечером в воскресенье у стихийного мемориала неподалеку от концертного зала.Люди продолжают приносить сюда цветы. У мемориала оставляют игрушки, детские книги, листы с распечатанными или написанными от руки стихами в память о погибших во время теракта.

москва

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"крокус сити холл", теракт, москва, память