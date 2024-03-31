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У "Крокуса" зажгли свечи в память о погибших - РИА Новости Крым, 31.03.2024
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У "Крокуса" зажгли свечи в память о погибших
У "Крокуса" зажгли свечи в память о погибших - РИА Новости Крым, 31.03.2024
У "Крокуса" зажгли свечи в память о погибших
Десятки свечей зажгли вечером в воскресенье у стихийного мемориала в память о погибших во время теракта в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске,... РИА Новости Крым, 31.03.2024
2024-03-31T20:23
2024-03-31T20:27
"крокус сити холл"
теракт
москва
память
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Десятки свечей зажгли вечером в воскресенье у стихийного мемориала в память о погибших во время теракта в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске, передает корреспондент РИА Новости.Свечи, из которых волонтеры выложили на асфальте фигуру журавля и дату страшной трагедии – 22.03.24 – горят вечером в воскресенье у стихийного мемориала неподалеку от концертного зала.Люди продолжают приносить сюда цветы. У мемориала оставляют игрушки, детские книги, листы с распечатанными или написанными от руки стихами в память о погибших во время теракта.
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"крокус сити холл", теракт, москва, память
У "Крокуса" зажгли свечи в память о погибших

У "Крокуса" зажгли свечи в память о погибших при теракте

20:23 31.03.2024 (обновлено: 20:27 31.03.2024)
 
© РИА НовостиУ "Крокуса" зажгли свечи в память о погибших
У Крокуса зажгли свечи в память о погибших - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Десятки свечей зажгли вечером в воскресенье у стихийного мемориала в память о погибших во время теракта в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске, передает корреспондент РИА Новости.
Свечи, из которых волонтеры выложили на асфальте фигуру журавля и дату страшной трагедии – 22.03.24 – горят вечером в воскресенье у стихийного мемориала неподалеку от концертного зала.
Люди продолжают приносить сюда цветы. У мемориала оставляют игрушки, детские книги, листы с распечатанными или написанными от руки стихами в память о погибших во время теракта.
"Крокус Сити Холл"ТерактМоскваПамять
 
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