https://crimea.ria.ru/20240403/wp-ssha-preduprezhdali-rossiyu-ob-ugroze-terakta-v-krokuse-1136247981.html
WP: США предупреждали Россию об угрозе теракта в "Крокусе"
WP: США предупреждали Россию об угрозе теракта в "Крокусе" - РИА Новости Крым, 03.04.2024
WP: США предупреждали Россию об угрозе теракта в "Крокусе"
Газета Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников утверждает, что власти США более чем за две недели до теракта в Красногорске сообщали... РИА Новости Крым, 03.04.2024
2024-04-03T09:16
2024-04-03T09:16
2024-04-03T09:27
"крокус сити холл"
новости
теракт
западные спецслужбы
сша
сергей нарышкин
джон кирби
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Газета Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников утверждает, что власти США более чем за две недели до теракта в Красногорске сообщали российской стороне, что "Крокус Сити Холл" может стать целью атаки.Утверждения американских властейПредставитель Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что США утром 7 марта передали российским спецслужбам письменную информацию о готовящейся террористической атаке, при этом он не уточнил, какой характер носила эта информация – детальный или нет.На прошлой неделе официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Штаты якобы направляли России несколько предупреждений о террористической угрозе.При этом газета New York Times со ссылкой на чиновников из европейских и американских служб безопасности утверждала, что американские спецслужбы не передали российским коллегам всю имевшуюся у них информацию об угрозе теракта в "Крокус Сити Холле", боясь раскрыть источники.Слишком общая информацияФСБ России получила определенную, но слишком общую информацию от США касаемо возможного теракта в "Крокус Сити Холле", сообщил журналистам директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.Искажают картину случившегосяАмериканцы выгораживают ответственных за теракт в "Крокусе Сити Холле", кабинет президента США Джо Байдена активизирует работу по формированию искаженной картины случившегося, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.Теракт в "Крокус Сити Холл"Теракт в "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Погибли 144 человека, пострадали более 550 граждан.Четверых нападавших – непосредственных исполнителей теракта – силовики задержали в Брянской области в первые часы после трагедии. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие заранее приготовлено в тайнике.В понедельник суд арестовал до 22 мая Якубджони Юсуфзода – это уже десятый фигурант дела о теракте в "Крокусе". За несколько дней до теракта через свою банковскую карту он перечислил соучастнику денежные средства для обеспечения проживания террористов.Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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"крокус сити холл", новости, теракт, западные спецслужбы, сша, сергей нарышкин, джон кирби
WP: США предупреждали Россию об угрозе теракта в "Крокусе"
WP: США за две недели до теракта предупредили Россию, что целью будет "Крокус"
09:16 03.04.2024 (обновлено: 09:27 03.04.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым.
Газета Washington Post
со ссылкой на неназванных американских чиновников утверждает, что власти США более чем за две недели до теракта в Красногорске сообщали российской стороне, что "Крокус Сити Холл" может стать целью атаки.
"Более чем за две недели до кровавой атаки террористов в пригороде Москвы власти США сообщали российским чиновникам, что популярный концертный зал "Крокус Сити Холл" был потенциальной целью", – говорится в материале.
Утверждения американских властей
Представитель Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что США утром 7 марта передали российским спецслужбам письменную информацию о готовящейся террористической атаке, при этом он не уточнил, какой характер носила эта информация – детальный или нет.
На прошлой неделе официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Штаты якобы направляли России несколько предупреждений о террористической угрозе.
При этом газета New York Times
со ссылкой на чиновников из европейских и американских служб безопасности утверждала, что американские спецслужбы не передали российским коллегам всю имевшуюся у них информацию об угрозе теракта в "Крокус Сити Холле", боясь раскрыть источники.
Слишком общая информация
ФСБ России получила определенную, но слишком общую информацию от США касаемо возможного теракта в "Крокус Сити Холле", сообщил журналистам директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
"Действительно, спецслужбы, Федеральная служба безопасности получила определенную информацию со стороны спецслужб Соединенных Штатов Америки о том, что такое, к сожалению, возможно, но, как коллеги наши российские говорили, информация была слишком общей и не позволила до конца выявить тех, кто участвовал в этом страшном преступлении", – сказал он после заседания коллегий СВР РФ и КГБ Белоруссии.
Искажают картину случившегося
Американцы выгораживают ответственных за теракт в "Крокусе Сити Холле", кабинет президента США Джо Байдена активизирует работу по формированию искаженной картины случившегося, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.
"По поступающей информации, госдепартаменту, спецслужбам США, аффилированным с ними НПО и СМИ поставлена задача снять у мирового сообщества любые подозрения по поводу причастности к преступлению В. Зеленского и его окружения", – добавили в ведомстве.
Теракт в "Крокус Сити Холл"
Теракт в "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Погибли 144 человека, пострадали более 550 граждан.
Четверых нападавших – непосредственных исполнителей теракта – силовики задержали в Брянской области в первые часы после трагедии. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие заранее приготовлено в тайнике.
В понедельник суд арестовал
до 22 мая Якубджони Юсуфзода – это уже десятый фигурант дела о теракте в "Крокусе". За несколько дней до теракта через свою банковскую карту он перечислил соучастнику денежные средства для обеспечения проживания террористов.
Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след.