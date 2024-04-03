Рейтинг@Mail.ru
WP: США предупреждали Россию об угрозе теракта в "Крокусе" - РИА Новости Крым, 03.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240403/wp-ssha-preduprezhdali-rossiyu-ob-ugroze-terakta-v-krokuse-1136247981.html
WP: США предупреждали Россию об угрозе теракта в "Крокусе"
WP: США предупреждали Россию об угрозе теракта в "Крокусе" - РИА Новости Крым, 03.04.2024
WP: США предупреждали Россию об угрозе теракта в "Крокусе"
Газета Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников утверждает, что власти США более чем за две недели до теракта в Красногорске сообщали... РИА Новости Крым, 03.04.2024
2024-04-03T09:16
2024-04-03T09:27
"крокус сити холл"
новости
теракт
западные спецслужбы
сша
сергей нарышкин
джон кирби
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/03/1136248223_0:195:2947:1852_1920x0_80_0_0_c3db22836944edbd711657aa81ede7cc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Газета Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников утверждает, что власти США более чем за две недели до теракта в Красногорске сообщали российской стороне, что "Крокус Сити Холл" может стать целью атаки.Утверждения американских властейПредставитель Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что США утром 7 марта передали российским спецслужбам письменную информацию о готовящейся террористической атаке, при этом он не уточнил, какой характер носила эта информация – детальный или нет.На прошлой неделе официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Штаты якобы направляли России несколько предупреждений о террористической угрозе.При этом газета New York Times со ссылкой на чиновников из европейских и американских служб безопасности утверждала, что американские спецслужбы не передали российским коллегам всю имевшуюся у них информацию об угрозе теракта в "Крокус Сити Холле", боясь раскрыть источники.Слишком общая информацияФСБ России получила определенную, но слишком общую информацию от США касаемо возможного теракта в "Крокус Сити Холле", сообщил журналистам директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.Искажают картину случившегосяАмериканцы выгораживают ответственных за теракт в "Крокусе Сити Холле", кабинет президента США Джо Байдена активизирует работу по формированию искаженной картины случившегося, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.Теракт в "Крокус Сити Холл"Теракт в "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Погибли 144 человека, пострадали более 550 граждан.Четверых нападавших – непосредственных исполнителей теракта – силовики задержали в Брянской области в первые часы после трагедии. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие заранее приготовлено в тайнике.В понедельник суд арестовал до 22 мая Якубджони Юсуфзода – это уже десятый фигурант дела о теракте в "Крокусе". За несколько дней до теракта через свою банковскую карту он перечислил соучастнику денежные средства для обеспечения проживания террористов.Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след.
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/03/1136248223_108:0:2837:2047_1920x0_80_0_0_eed878194e5b612dbaff0d89850d6dbf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"крокус сити холл", новости, теракт, западные спецслужбы, сша, сергей нарышкин, джон кирби
WP: США предупреждали Россию об угрозе теракта в "Крокусе"

WP: США за две недели до теракта предупредили Россию, что целью будет "Крокус"

09:16 03.04.2024 (обновлено: 09:27 03.04.2024)
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкДевять дней со дня теракта в "Крокус Сити Холл"
Девять дней со дня теракта в Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Газета Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников утверждает, что власти США более чем за две недели до теракта в Красногорске сообщали российской стороне, что "Крокус Сити Холл" может стать целью атаки.

"Более чем за две недели до кровавой атаки террористов в пригороде Москвы власти США сообщали российским чиновникам, что популярный концертный зал "Крокус Сити Холл" был потенциальной целью", – говорится в материале.

Утверждения американских властей

Представитель Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что США утром 7 марта передали российским спецслужбам письменную информацию о готовящейся террористической атаке, при этом он не уточнил, какой характер носила эта информация – детальный или нет.
На прошлой неделе официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Штаты якобы направляли России несколько предупреждений о террористической угрозе.
При этом газета New York Times со ссылкой на чиновников из европейских и американских служб безопасности утверждала, что американские спецслужбы не передали российским коллегам всю имевшуюся у них информацию об угрозе теракта в "Крокус Сити Холле", боясь раскрыть источники.

Слишком общая информация

ФСБ России получила определенную, но слишком общую информацию от США касаемо возможного теракта в "Крокус Сити Холле", сообщил журналистам директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
"Действительно, спецслужбы, Федеральная служба безопасности получила определенную информацию со стороны спецслужб Соединенных Штатов Америки о том, что такое, к сожалению, возможно, но, как коллеги наши российские говорили, информация была слишком общей и не позволила до конца выявить тех, кто участвовал в этом страшном преступлении", – сказал он после заседания коллегий СВР РФ и КГБ Белоруссии.

Искажают картину случившегося

Американцы выгораживают ответственных за теракт в "Крокусе Сити Холле", кабинет президента США Джо Байдена активизирует работу по формированию искаженной картины случившегося, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.
"По поступающей информации, госдепартаменту, спецслужбам США, аффилированным с ними НПО и СМИ поставлена задача снять у мирового сообщества любые подозрения по поводу причастности к преступлению В. Зеленского и его окружения", – добавили в ведомстве.

Теракт в "Крокус Сити Холл"

Теракт в "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Погибли 144 человека, пострадали более 550 граждан.
Четверых нападавших – непосредственных исполнителей теракта – силовики задержали в Брянской области в первые часы после трагедии. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие заранее приготовлено в тайнике.
В понедельник суд арестовал до 22 мая Якубджони Юсуфзода – это уже десятый фигурант дела о теракте в "Крокусе". За несколько дней до теракта через свою банковскую карту он перечислил соучастнику денежные средства для обеспечения проживания террористов.
Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след.
"Крокус Сити Холл"НовостиТерактЗападные спецслужбыСШАСергей НарышкинДжон Кирби
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:28В Крыму 14-летнего школьника будут судить за жестокое избиение юноши
11:23Подорожают ли смартфоны из-за землетрясения на Тайване
11:07Такой жары в Симферополе не было 77 лет – ФОБОС
10:59Атака дронов на Татарстан: пострадали граждане девяти стран
10:50Первое интервью Виктора Бута в Севастополе – эксклюзив РИА Новости Крым
10:40Аксенов поддержал решение крымских спортсменов не ехать на Олимпиаду
09:55Землетрясение на Тайване: уже сотни пострадавших
09:49В Крыму призвали ввести жесткие меры против родителей-алкоголиков
09:16WP: США предупреждали Россию об угрозе теракта в "Крокусе"
08:37Более 100 тысяч человек подписали контракт с ВС России с начала года
08:11О новых землетрясениях в ближайшие дни предупредили сейсмологи
07:55У властей Харькова есть конкретные планы по эвакуации населения из города
07:36Выросло число погибших в результате землетрясения на Тайване
07:03На железной дороге под Сочи из-за оползня нарушено движение поездов
06:39Порошенко заявил о намерении участвовать в президентских выборах
06:22Обрезка деревьев в Симферополе – какие улицы перекроют в среду
06:05Серия мощных землетрясений на Тайване – объявлена угроза цунами
06:01В Крыму для туристов открывают заповедники Опук и Казантип
00:01Что принесет холодный атмосферный фронт в Крым после апрельской жары
00:00Какой сегодня праздник: 3 апреля
Лента новостейМолния