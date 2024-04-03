https://crimea.ria.ru/20240403/wp-ssha-preduprezhdali-rossiyu-ob-ugroze-terakta-v-krokuse-1136247981.html

WP: США предупреждали Россию об угрозе теракта в "Крокусе"

WP: США предупреждали Россию об угрозе теракта в "Крокусе" - РИА Новости Крым, 03.04.2024

WP: США предупреждали Россию об угрозе теракта в "Крокусе"

Газета Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников утверждает, что власти США более чем за две недели до теракта в Красногорске сообщали... РИА Новости Крым, 03.04.2024

2024-04-03T09:16

2024-04-03T09:16

2024-04-03T09:27

"крокус сити холл"

новости

теракт

западные спецслужбы

сша

сергей нарышкин

джон кирби

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Газета Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников утверждает, что власти США более чем за две недели до теракта в Красногорске сообщали российской стороне, что "Крокус Сити Холл" может стать целью атаки.Утверждения американских властейПредставитель Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что США утром 7 марта передали российским спецслужбам письменную информацию о готовящейся террористической атаке, при этом он не уточнил, какой характер носила эта информация – детальный или нет.На прошлой неделе официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Штаты якобы направляли России несколько предупреждений о террористической угрозе.При этом газета New York Times со ссылкой на чиновников из европейских и американских служб безопасности утверждала, что американские спецслужбы не передали российским коллегам всю имевшуюся у них информацию об угрозе теракта в "Крокус Сити Холле", боясь раскрыть источники.Слишком общая информацияФСБ России получила определенную, но слишком общую информацию от США касаемо возможного теракта в "Крокус Сити Холле", сообщил журналистам директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.Искажают картину случившегосяАмериканцы выгораживают ответственных за теракт в "Крокусе Сити Холле", кабинет президента США Джо Байдена активизирует работу по формированию искаженной картины случившегося, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.Теракт в "Крокус Сити Холл"Теракт в "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Погибли 144 человека, пострадали более 550 граждан.Четверых нападавших – непосредственных исполнителей теракта – силовики задержали в Брянской области в первые часы после трагедии. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие заранее приготовлено в тайнике.В понедельник суд арестовал до 22 мая Якубджони Юсуфзода – это уже десятый фигурант дела о теракте в "Крокусе". За несколько дней до теракта через свою банковскую карту он перечислил соучастнику денежные средства для обеспечения проживания террористов.Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след.

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"крокус сити холл", новости, теракт, западные спецслужбы, сша, сергей нарышкин, джон кирби