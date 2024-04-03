https://crimea.ria.ru/20240403/kievskiy-rezhim-ukryvaet-igilovtsev-na-svoey-territorii--patrushev-1136251522.html

Киевский режим укрывает игиловцев* на своей территории – Патрушев

Киевский режим укрывает игиловцев* на своей территории – Патрушев - РИА Новости Крым, 03.04.2024

Киевский режим укрывает игиловцев* на своей территории – Патрушев

Киевский режим, полностью подконтрольный спецслужбам США, не только стоит за терактом в "Крокусе", но и укрывает на своей территории членов запрещенной... РИА Новости Крым, 03.04.2024

2024-04-03T12:01

2024-04-03T12:01

2024-04-03T12:50

николай патрушев

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совет безопасности рф

украинские спецслужбы

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. Киевский режим, полностью подконтрольный спецслужбам США, не только стоит за терактом в "Крокусе", но и укрывает на своей территории членов запрещенной террористической организации ИГИЛ*. Об этом, выступая на XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности стран ШОС, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.Патрушев подчеркнул, что расследование трагедии в "Крокус Сити Холле" ведет к украинским спецслужбам, которые полностью контролируются Соединенными Штатами.При этом крупнейшие экстремистские организации в мире создал и продолжает финансировать Вашингтон, напомнил Патрушев.Он напомнил, что подследственные после совершения теракта были арестованы органами ФСБ по пути на Украину. Они планировали совершить прорыв государственной границы РФ, и с украинской стороны им готовилось "окно" для перехода. Кроме того, все их действия сопровождались заранее спланированным информационным сопровождением в западных СМИ.Накануне руководитель Центра по противодействию дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко признался в интервью британской газете The Times , что Украина после теракта в "Крокус Сити Холле" целенаправленно проводит операции по разжиганию межнациональной розни в России.*Запрещенные в РФ международные террористические организации.Читайте также на РИА Новости Крым:WP: США предупреждали Россию об угрозе теракта в "Крокусе"Путин назвал главную задачу террористов и заказчиковСтроптивые регионы и НАТО в Черном море - главное из заявлений Патрушева

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай патрушев, новости, россия, украина, сша, антитеррор, "крокус сити холл", совет безопасности рф, украинские спецслужбы, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)