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Киевский режим укрывает игиловцев* на своей территории – Патрушев - РИА Новости Крым, 03.04.2024
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Киевский режим укрывает игиловцев* на своей территории – Патрушев
Киевский режим укрывает игиловцев* на своей территории – Патрушев - РИА Новости Крым, 03.04.2024
Киевский режим укрывает игиловцев* на своей территории – Патрушев
Киевский режим, полностью подконтрольный спецслужбам США, не только стоит за терактом в "Крокусе", но и укрывает на своей территории членов запрещенной... РИА Новости Крым, 03.04.2024
2024-04-03T12:01
2024-04-03T12:50
николай патрушев
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антитеррор
"крокус сити холл"
совет безопасности рф
украинские спецслужбы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. Киевский режим, полностью подконтрольный спецслужбам США, не только стоит за терактом в "Крокусе", но и укрывает на своей территории членов запрещенной террористической организации ИГИЛ*. Об этом, выступая на XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности стран ШОС, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.Патрушев подчеркнул, что расследование трагедии в "Крокус Сити Холле" ведет к украинским спецслужбам, которые полностью контролируются Соединенными Штатами.При этом крупнейшие экстремистские организации в мире создал и продолжает финансировать Вашингтон, напомнил Патрушев.Он напомнил, что подследственные после совершения теракта были арестованы органами ФСБ по пути на Украину. Они планировали совершить прорыв государственной границы РФ, и с украинской стороны им готовилось "окно" для перехода. Кроме того, все их действия сопровождались заранее спланированным информационным сопровождением в западных СМИ.Накануне руководитель Центра по противодействию дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко признался в интервью британской газете The Times , что Украина после теракта в "Крокус Сити Холле" целенаправленно проводит операции по разжиганию межнациональной розни в России.*Запрещенные в РФ международные террористические организации.Читайте также на РИА Новости Крым:WP: США предупреждали Россию об угрозе теракта в "Крокусе"Путин назвал главную задачу террористов и заказчиковСтроптивые регионы и НАТО в Черном море - главное из заявлений Патрушева
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николай патрушев, новости, россия, украина, сша, антитеррор, "крокус сити холл", совет безопасности рф, украинские спецслужбы, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
Киевский режим укрывает игиловцев* на своей территории – Патрушев

Украинские спецслужбы стоят за трагедией в "Крокусе" и укрывают членов ИГИЛ* – Патрушев

12:01 03.04.2024 (обновлено: 12:50 03.04.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. Киевский режим, полностью подконтрольный спецслужбам США, не только стоит за терактом в "Крокусе", но и укрывает на своей территории членов запрещенной террористической организации ИГИЛ*. Об этом, выступая на XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности стран ШОС, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Характерна и неадекватная реакция Зеленского (на теракт в "Крокусе" – ред.), который в организации теракта обвинил российские власти. Вместе с тем, в Словакии прямо говорят, что киевский режим уже длительное время укрывает игиловцев* на своей территории и использует их в своих целях", – сказал он.

Патрушев подчеркнул, что расследование трагедии в "Крокус Сити Холле" ведет к украинским спецслужбам, которые полностью контролируются Соединенными Штатами.

"Нам пытаются навязать, что террористический акт был совершен не киевским режимом, а сторонниками радикальной исламской идеологии, возможно, членами афганского филиала ИГИЛ*", – сказал секретарь Совбеза.

При этом крупнейшие экстремистские организации в мире создал и продолжает финансировать Вашингтон, напомнил Патрушев.

"Необходимо также учитывать, что ИГИЛ*, "Аль-Каиду"* и другие террористические организации создал Вашингтон", – заявил он.

Он напомнил, что подследственные после совершения теракта были арестованы органами ФСБ по пути на Украину. Они планировали совершить прорыв государственной границы РФ, и с украинской стороны им готовилось "окно" для перехода. Кроме того, все их действия сопровождались заранее спланированным информационным сопровождением в западных СМИ.
Накануне руководитель Центра по противодействию дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко признался в интервью британской газете The Times , что Украина после теракта в "Крокус Сити Холле" целенаправленно проводит операции по разжиганию межнациональной розни в России.
*Запрещенные в РФ международные террористические организации.
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Николай ПатрушевНовостиРоссияУкраинаСШААнтитеррор"Крокус Сити Холл"Совет безопасности РФУкраинские спецслужбыФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)
 
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