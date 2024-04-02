https://crimea.ria.ru/20240402/putin-nazval-glavnuyu-zadachu-terroristov-i-zakazchikov-1136224569.html

Путин назвал главную задачу террористов и заказчиков

Путин назвал главную задачу террористов и заказчиков - РИА Новости Крым, 02.04.2024

Путин назвал главную задачу террористов и заказчиков

Теракт в "Крокус Сити Холле" недопустимо использовать для провоцирования национальной и иной розни в РФ, поскольку это и есть главная задача террористов. Об... РИА Новости Крым, 02.04.2024

2024-04-02T14:34

2024-04-02T14:34

2024-04-02T14:47

владимир путин (политик)

россия

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

теракт

общество

новости

"крокус сити холл"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым. Теракт в "Крокус Сити Холле" недопустимо использовать для провоцирования национальной и иной розни в РФ, поскольку это и есть главная задача террористов. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МВД.Он подчеркнул, что заказчики теракта в "Крокусе" хотели таким образом расколоть Россию. "Собственно, это и была главная цель террористов и их заказчиков, прежде всего, - посеять раздор и панику, распри и ненависть в нашей стране, расколоть Россию изнутри - это их главная задача. Мы ни в коем случае не должны позволить им это сделать", - акцентировал Путин.Теракт в "Крокус Сити Холл"Теракт в "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Погибли 144 человека, пострадали более 550 граждан.Четверых нападавших – непосредственных исполнителей теракта – силовики задержали в Брянской области в первые часы после трагедии. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие заранее приготовлено в тайнике.25 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в непосредственном исполнении теракта: Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова.Впоследствии правоохранители задержали еще шестерых фигурантов дела о теракте. Всех заключили под стражу по решению суда.Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Украина не осудила теракт в "Крокусе" – мнениеЗадержанные в Дагестане боевики финансировали террористов из "Крокуса"В Таджикистане арестованы 15 человек – их проверяют на связи с "Крокусом"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), теракт, общество, новости, "крокус сити холл"