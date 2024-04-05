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В Москве арестован еще один фигурант по делу о теракте в "Крокусе" - РИА Новости Крым, 05.04.2024
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В Москве арестован еще один фигурант по делу о теракте в "Крокусе"
В Москве арестован еще один фигурант по делу о теракте в "Крокусе" - РИА Новости Крым, 05.04.2024
В Москве арестован еще один фигурант по делу о теракте в "Крокусе"
В Москве арестован Мухаммад Зоира Шаорипзоды– еще один подозреваемый по делу о теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом РИА Новости рассказали в Басманном суде... РИА Новости Крым, 05.04.2024
2024-04-05T17:49
2024-04-05T17:52
"крокус сити холл"
басманный суд москвы
москва
теракт
антитеррор
новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. В Москве арестован Мухаммад Зоира Шаорипзоды– еще один подозреваемый по делу о теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом РИА Новости рассказали в Басманном суде столицы.Накануне, 4 апреля, были задержаны трое фигурантов по этому делу, операции по их задержанию проводились в Москве, Екатеринбурге и Омске. Среди задержанных гражданин России и два иностранных гражданина - все выходцы из Центрально-Азиатского региона.Теракт в "Крокус Сити Холле"Теракт в "Крокус Сити Холе" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Погибли 144 человека, пострадали более 550 граждан.Четверых нападавших – непосредственных исполнителей теракта – силовики задержали в Брянской области в первые часы после трагедии. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие заранее приготовлено в тайнике.25 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в непосредственном исполнении теракта: Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова.Впоследствии правоохранители задержали еще шестерых фигурантов дела о теракте. Всех заключили под стражу по решению суда.Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след.*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистовЧитайте также на РИА Новости Крым:Песков ответил на вопрос о помощи Запада в расследовании терактаЗадержавшие подозреваемых по делу о теракте в "Крокусе" получили наградыУстановим и покараем каждого: Путин о теракте в Подмосковье
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"крокус сити холл", басманный суд москвы, москва, теракт, антитеррор, новости, происшествия
В Москве арестован еще один фигурант по делу о теракте в "Крокусе"

Басманный суд Москвы арестовал фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле"

17:49 05.04.2024 (обновлено: 17:52 05.04.2024)
 
© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыМухаммад Зоир Шарипзода в суде
Мухаммад Зоир Шарипзода в суде
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. В Москве арестован Мухаммад Зоира Шаорипзоды– еще один подозреваемый по делу о теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом РИА Новости рассказали в Басманном суде столицы.
"Басманным районным судом города Москвы избрана мера пресечения в отношении Шарипзоды Мухаммада Зоира, уроженца Республики Таджикистан, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт)", - рассказал собеседник агентства.
Накануне, 4 апреля, были задержаны трое фигурантов по этому делу, операции по их задержанию проводились в Москве, Екатеринбурге и Омске. Среди задержанных гражданин России и два иностранных гражданина - все выходцы из Центрально-Азиатского региона.

Теракт в "Крокус Сити Холле"

Теракт в "Крокус Сити Холе" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Погибли 144 человека, пострадали более 550 граждан.
Четверых нападавших – непосредственных исполнителей теракта – силовики задержали в Брянской области в первые часы после трагедии. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие заранее приготовлено в тайнике.
25 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в непосредственном исполнении теракта: Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова.
Впоследствии правоохранители задержали еще шестерых фигурантов дела о теракте. Всех заключили под стражу по решению суда.
Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след.
*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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Установим и покараем каждого: Путин о теракте в Подмосковье
 
"Крокус Сити Холл"Басманный суд МосквыМоскваТерактАнтитеррорНовостиПроисшествия
 
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