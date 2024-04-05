https://crimea.ria.ru/20240405/v-moskve-arestovan-odinnadtsatyy-figurant-po-delu-o-terakte-v-krokuse-1136316347.html

В Москве арестован еще один фигурант по делу о теракте в "Крокусе"

В Москве арестован еще один фигурант по делу о теракте в "Крокусе" - РИА Новости Крым, 05.04.2024

В Москве арестован еще один фигурант по делу о теракте в "Крокусе"

В Москве арестован Мухаммад Зоира Шаорипзоды– еще один подозреваемый по делу о теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом РИА Новости рассказали в Басманном суде... РИА Новости Крым, 05.04.2024

2024-04-05T17:49

2024-04-05T17:49

2024-04-05T17:52

"крокус сити холл"

басманный суд москвы

москва

теракт

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новости

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. В Москве арестован Мухаммад Зоира Шаорипзоды– еще один подозреваемый по делу о теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом РИА Новости рассказали в Басманном суде столицы.Накануне, 4 апреля, были задержаны трое фигурантов по этому делу, операции по их задержанию проводились в Москве, Екатеринбурге и Омске. Среди задержанных гражданин России и два иностранных гражданина - все выходцы из Центрально-Азиатского региона.Теракт в "Крокус Сити Холле"Теракт в "Крокус Сити Холе" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Погибли 144 человека, пострадали более 550 граждан.Четверых нападавших – непосредственных исполнителей теракта – силовики задержали в Брянской области в первые часы после трагедии. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие заранее приготовлено в тайнике.25 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в непосредственном исполнении теракта: Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова.Впоследствии правоохранители задержали еще шестерых фигурантов дела о теракте. Всех заключили под стражу по решению суда.Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след.*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистовЧитайте также на РИА Новости Крым:Песков ответил на вопрос о помощи Запада в расследовании терактаЗадержавшие подозреваемых по делу о теракте в "Крокусе" получили наградыУстановим и покараем каждого: Путин о теракте в Подмосковье

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"крокус сити холл", басманный суд москвы, москва, теракт, антитеррор, новости, происшествия