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Обвиняемые в теракте в "Крокусе" назвали имя своего координатора - РИА Новости Крым, 07.04.2024
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Обвиняемые в теракте в "Крокусе" назвали имя своего координатора
Обвиняемые в теракте в "Крокусе" назвали имя своего координатора - РИА Новости Крым, 07.04.2024
Обвиняемые в теракте в "Крокусе" назвали имя своего координатора
Обвиняемые в теракте в "Крокусе" назвали на допросе имя координатора теракта. Кадры допроса показал Первый канал. РИА Новости Крым, 07.04.2024
2024-04-07T23:06
2024-04-07T23:10
"крокус сити холл"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Обвиняемые в теракте в "Крокусе" назвали на допросе имя координатора теракта. Кадры допроса показал Первый канал.Обвиняемые в теракте в "Крокус Сити Холле" на допросе назвали некоего Сайфулло "координатором", обозначившим место атаки, пути отхода к границе с Украиной и пообещавшим денежное вознаграждение.Теракт в "Крокус Сити Холле"Теракт в "Крокус Сити Холе" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Погибли 144 человека, пострадали более 550 граждан.Четверых нападавших – непосредственных исполнителей теракта – силовики задержали в Брянской области в первые часы после трагедии. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие заранее приготовлено в тайнике.25 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в непосредственном исполнении теракта: Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова.Впоследствии правоохранители задержали еще шестерых фигурантов дела о теракте. Всех заключили под стражу по решению суда.Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след.*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистовЧитайте также на РИА Новости Крым:Песков ответил на вопрос о помощи Запада в расследовании терактаЗадержавшие подозреваемых по делу о теракте в "Крокусе" получили наградыУстановим и покараем каждого: Путин о теракте в Подмосковье
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РИА Новости Крым
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5
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96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"крокус сити холл"
Обвиняемые в теракте в "Крокусе" назвали имя своего координатора

Обвиняемые в теракте в "Крокус Сити Холле" назвали имя своего координатора

23:06 07.04.2024 (обновлено: 23:10 07.04.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Обвиняемые в теракте в "Крокусе" назвали на допросе имя координатора теракта. Кадры допроса показал Первый канал.
Обвиняемые в теракте в "Крокус Сити Холле" на допросе назвали некоего Сайфулло "координатором", обозначившим место атаки, пути отхода к границе с Украиной и пообещавшим денежное вознаграждение.

Теракт в "Крокус Сити Холле"

Теракт в "Крокус Сити Холе" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Погибли 144 человека, пострадали более 550 граждан.
Четверых нападавших – непосредственных исполнителей теракта – силовики задержали в Брянской области в первые часы после трагедии. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие заранее приготовлено в тайнике.
25 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в непосредственном исполнении теракта: Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова.
Впоследствии правоохранители задержали еще шестерых фигурантов дела о теракте. Всех заключили под стражу по решению суда.
Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след.
*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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"Крокус Сити Холл"
 
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Заголовок открываемого материала
23:06Обвиняемые в теракте в "Крокусе" назвали имя своего координатора
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