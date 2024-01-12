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15 котов спасли на пожаре в Симферополе - РИА Новости Крым, 12.01.2024
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15 котов спасли на пожаре в Симферополе
15 котов спасли на пожаре в Симферополе - РИА Новости Крым, 12.01.2024
15 котов спасли на пожаре в Симферополе
Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России. РИА Новости Крым, 12.01.2024
2024-01-12T13:23
2024-01-12T13:23
крым
симферополь
пожар
гу мчс рф по республике крым
происшествия
животные
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. В Симферополе спасатели вынесли с горящего склада 15 котов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.По информации ведомства, владелец помещения, где вспыхнул пожар, подбирал бездомных животных на улице, выхаживал их и кормил у себя на складе. Когда мужчина готовил своим питомцам еду на электроплите, произошло короткое замыкание.Все животные спасены и живы. Пострадавших среди людей тоже нет..Ранее сообщалось, что вечером 11 января возгорание произошло в жилом многоквартирном доме в Симферополе. Проводилась эвакуация населения.Как рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" замначальника республиканского ГУ МЧС России Игорь Скуртул, всего в Крыму в период новогодних каникул произошло больше 40 пожаров, из которых два резонансных – в Судаке и Керчи, при этом ни один не был связан с нарушением правил использования пиротехники или новогодних гирлянд.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько пожаров в Севастополе произошло за праздничную неделю нового года40 пожаров произошло в Крыму за восемь днейВ МЧС назвали главную причину пожаров в домах крымчан
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РИА Новости Крым
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крым, симферополь, пожар, гу мчс рф по республике крым, происшествия, животные, новости крыма, видео
15 котов спасли на пожаре в Симферополе

В Симферополе при пожаре на складе спасли 15 котов - МЧС

13:23 12.01.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. В Симферополе спасатели вынесли с горящего склада 15 котов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.
По информации ведомства, владелец помещения, где вспыхнул пожар, подбирал бездомных животных на улице, выхаживал их и кормил у себя на складе. Когда мужчина готовил своим питомцам еду на электроплите, произошло короткое замыкание.
"Спасатели приехали на вызов, где был задымлен склад. Была проведена необычная операция спасения. Пушистые питомцы испугались и прятались под мебелью, откуда их и вызволяли спасатели", - отметили в пресс-службе.
Все животные спасены и живы. Пострадавших среди людей тоже нет..
Ранее сообщалось, что вечером 11 января возгорание произошло в жилом многоквартирном доме в Симферополе. Проводилась эвакуация населения.
Как рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" замначальника республиканского ГУ МЧС России Игорь Скуртул, всего в Крыму в период новогодних каникул произошло больше 40 пожаров, из которых два резонансных – в Судаке и Керчи, при этом ни один не был связан с нарушением правил использования пиротехники или новогодних гирлянд.
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