https://crimea.ria.ru/20240317/v-krymu-na-den-izmenitsya-raspisanie-poezdov-1135779293.html

В Крыму на день изменится расписание поездов

В Крыму на день изменится расписание поездов - РИА Новости Крым, 17.03.2024

В Крыму на день изменится расписание поездов

27 марта в связи с ремонтом на перегоне Владиславовка – Петрово в Крыму расписание движения пригородных поездов будет изменено. Об этом сообщает официальный... РИА Новости Крым, 17.03.2024

2024-03-17T18:09

2024-03-17T18:09

2024-03-17T18:29

крымская железная дорога (кжд)

поезд

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. 27 марта в связи с ремонтом на перегоне Владиславовка – Петрово в Крыму расписание движения пригородных поездов будет изменено. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Крымской железной дороги.Поезд № 6746, который ранее следовал по направлению Керчь – Джанкой, теперь будет прибывать на станцию Петрово. Оттуда до Владиславовки пассажиров будут доставлять автобусом № 6846А Петрово (10:15) – Владиславовка (11:00), далее для подвоза пассажиров в Джанкой назначается пригородный поезд № 6846.Поезд № 6743, который ранее следовал из Джанкоя в Керчь, теперь будет доходить до Владиславовки, его расписание изменится. До станции Петрово пассажиров будет доставлять автобус № 6843А Владиславовка (09:05) – Петрово (09:50), откуда в Керчь они смогут добраться электропоездом № 6843.Поезд № 6798 из Феодосии будет идти до Владиславовки, откуда в 11.25 пассажиры будут доставлены на станцию Петрово автобусом № 6797А. Для подвоза пассажиров в Керчь назначается пригородный поезд № 6797 сообщением Петрово - Керчь.Поезд № 6122 назначен в сообщении Керчь-Южная Н.п. – Петрово. На участке Петрово – Владиславовка подвоз пассажиров будет осуществляться автобусом № 6121А, далее пассажиров будет доставлять в Феодосию пригородный поезд № 6121.Поезд № 6742 из Керчи будет ходить до станции Петрово, для подвоза пассажиров на поезд № 7114/7113 сообщением Феодосия – Симферополь назначен автобус № 7114А.Поезд № 6745 будет ходить из Джанкоя во Владиславовку, для подвоза пассажиров в Петрово назначен автобус № 6123А, далее в Керчь их будет доставлять пригородный поезд № 6123.Поезд № 6124 будет отправляться из Феодосии во Владиславовку, на участке Владиславовка - Петрово подвоз будет осуществляться автобусом № 6123А. Далее на станцию Керчь-Южная Н.п. пассажиры будут доставляться пригородным поездом № 6123.Поезд № 6758 сообщением Феодосия - Владиславовка будет следовать по измененному расписанию, с возможностью осуществить пересадку на поезд № 6845 сообщением Петрово – Керчь. Для подвоза пассажиров назначен автобус № 6845А.Поезд № 6792 назначен в сообщении Керчь – Петрово. Для подвоза пассажиров на пригородный поезд № 6749 сообщением Армянск – Феодосия назначен автобус № 6749А.Расписание пригородного поезда № 6744 сообщением Керчь – Джанкой меняется на участке Чистополье – Семь Колодезей. Кроме того, назначены два новых пригородных поезда: № 6842 сообщением Владиславовка – Джанкой и № 6791 Владиславовка – Феодосия.Более подробно с расписанием поездов можно ознакомиться на сайте "Южной пригородной пассажирской компании".Читайте также на РИА Новости Крым:Поездов в Крым и обратно станет больше: опубликовано летнее расписаниеТуристу на заметку: как добраться в Крым в 2024 годуИз Евпатории в Москву запускают первый сезонный поезд

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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