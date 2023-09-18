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Смертельное ДТП в Симферополе: под колесами автобуса погиб пешеход

Смертельное ДТП в Симферополе: под колесами автобуса погиб пешеход - РИА Новости Крым, 18.09.2023

Смертельное ДТП в Симферополе: под колесами автобуса погиб пешеход

Пешеход погиб под колесами автобуса в Симферополе, по факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 18.09.2023

2023-09-18T09:54

2023-09-18T09:54

2023-09-18T09:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Пешеход погиб под колесами автобуса в Симферополе, по факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.Авария произошла накануне поздно вечером на Объездной.В результате ДТП пешеход получил смертельные травмы, личность мужчины пока не установлена. Автобус следовал без пассажиров.Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.Как сообщалось, ранее в Севастополе двое подростков на мотоцикле сбили 63-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия оба подростка и пешеход получили травмы и были доставлены в больницу. Правоохранители проводят проверку по факту происшествия.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе электросамокатчик сбил трехлетнего ребенкаСмертельное ДТП в Феодосии: машина сбила женщину с ребенком в коляскеСтрашное ДТП на Кубани: при лобовом столкновении погибли два человека

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2023

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