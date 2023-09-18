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Смертельное ДТП в Симферополе: под колесами автобуса погиб пешеход - РИА Новости Крым, 18.09.2023
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Смертельное ДТП в Симферополе: под колесами автобуса погиб пешеход
Смертельное ДТП в Симферополе: под колесами автобуса погиб пешеход - РИА Новости Крым, 18.09.2023
Смертельное ДТП в Симферополе: под колесами автобуса погиб пешеход
Пешеход погиб под колесами автобуса в Симферополе, по факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 18.09.2023
2023-09-18T09:54
2023-09-18T09:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Пешеход погиб под колесами автобуса в Симферополе, по факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.Авария произошла накануне поздно вечером на Объездной.В результате ДТП пешеход получил смертельные травмы, личность мужчины пока не установлена. Автобус следовал без пассажиров.Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.Как сообщалось, ранее в Севастополе двое подростков на мотоцикле сбили 63-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия оба подростка и пешеход получили травмы и были доставлены в больницу. Правоохранители проводят проверку по факту происшествия.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе электросамокатчик сбил трехлетнего ребенкаСмертельное ДТП в Феодосии: машина сбила женщину с ребенком в коляскеСтрашное ДТП на Кубани: при лобовом столкновении погибли два человека
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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Смертельное ДТП в Симферополе: под колесами автобуса погиб пешеход

МВД Крыма: в Симферополе автобус насмерть сбил пешехода

09:54 18.09.2023
 
© Пресс-служба МВД по Республике КрымВ Симферополе пассажирский автобус насмерть сбил пешехода
В Симферополе пассажирский автобус насмерть сбил пешехода
© Пресс-служба МВД по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Пешеход погиб под колесами автобуса в Симферополе, по факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Авария произошла накануне поздно вечером на Объездной.
"65-летний водитель автобуса "ЛИАЗ", двигаясь по Восточному обходу со стороны улицы Куйбышева в направлении Бородинского кольца, допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства не в установленном месте", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В результате ДТП пешеход получил смертельные травмы, личность мужчины пока не установлена. Автобус следовал без пассажиров.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.
Как сообщалось, ранее в Севастополе двое подростков на мотоцикле сбили 63-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия оба подростка и пешеход получили травмы и были доставлены в больницу. Правоохранители проводят проверку по факту происшествия.
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