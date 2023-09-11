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Трое детей и четверо взрослых пострадали в серьезном ДТП на трассе "Дон"
Трое детей и четверо взрослых пострадали в серьезном ДТП на трассе "Дон" - РИА Новости Крым, 11.09.2023
Трое детей и четверо взрослых пострадали в серьезном ДТП на трассе "Дон"
Семь человек, в том числе трое детей, пострадали в результате столкновения грузовика и "Газели" на трассе "Дон" в Краснодарском крае. Об этом сообщили в ГУ МВД... РИА Новости Крым, 11.09.2023
2023-09-11T10:36
2023-09-11T10:36
2023-09-11T10:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен — РИА Новости Крым. Семь человек, в том числе трое детей, пострадали в результате столкновения грузовика и "Газели" на трассе "Дон" в Краснодарском крае. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.Авария с участием грузового автомобиля Renault и "Газели" произошла в ночь на понедельник в Динском районе.Полиция начала проверку по факту аварии, устанавливаются все обстоятельства случившегося.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное ДТП в Симферополе: обстоятельства проверит СК"Скорая" столкнулась с автобусом в СимферополеСмертельное ДТП в Феодосии: машина сбила женщину с ребенком в коляске
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Трое детей и четверо взрослых пострадали в серьезном ДТП на трассе "Дон"
МВД Кубани: трое детей и четверо взрослых пострадали в ДТП с участием фуры и "Газели"
10:36 11.09.2023 (обновлено: 10:38 11.09.2023)