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Трое детей и четверо взрослых пострадали в серьезном ДТП на трассе "Дон" - РИА Новости Крым, 11.09.2023
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Трое детей и четверо взрослых пострадали в серьезном ДТП на трассе "Дон"
Трое детей и четверо взрослых пострадали в серьезном ДТП на трассе "Дон" - РИА Новости Крым, 11.09.2023
Трое детей и четверо взрослых пострадали в серьезном ДТП на трассе "Дон"
Семь человек, в том числе трое детей, пострадали в результате столкновения грузовика и "Газели" на трассе "Дон" в Краснодарском крае. Об этом сообщили в ГУ МВД... РИА Новости Крым, 11.09.2023
2023-09-11T10:36
2023-09-11T10:38
мвд по краснодарскому краю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен — РИА Новости Крым. Семь человек, в том числе трое детей, пострадали в результате столкновения грузовика и "Газели" на трассе "Дон" в Краснодарском крае. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.Авария с участием грузового автомобиля Renault и "Газели" произошла в ночь на понедельник в Динском районе.Полиция начала проверку по факту аварии, устанавливаются все обстоятельства случившегося.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное ДТП в Симферополе: обстоятельства проверит СК"Скорая" столкнулась с автобусом в СимферополеСмертельное ДТП в Феодосии: машина сбила женщину с ребенком в коляске
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мвд по краснодарскому краю, краснодарский край, происшествия, дтп, новости, россия
Трое детей и четверо взрослых пострадали в серьезном ДТП на трассе "Дон"

МВД Кубани: трое детей и четверо взрослых пострадали в ДТП с участием фуры и "Газели"

10:36 11.09.2023 (обновлено: 10:38 11.09.2023)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция и скорая помощь
Полиция и скорая помощь - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен — РИА Новости Крым. Семь человек, в том числе трое детей, пострадали в результате столкновения грузовика и "Газели" на трассе "Дон" в Краснодарском крае. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Авария с участием грузового автомобиля Renault и "Газели" произошла в ночь на понедельник в Динском районе.
"Предварительно установлено, что 53-летний водитель Renault не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля "Газель" и допустил с ним столкновение. В результате ДТП, по предварительным данным, пострадали семь пассажиров "Газели", трое из которых несовершеннолетние", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Полиция начала проверку по факту аварии, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
© УМВД по Краснодарскому краюДТП с участием грузового автомобиля в Динском районе
ДТП с участием грузового автомобиля в Динском районе
© УМВД по Краснодарскому краю
ДТП с участием грузового автомобиля в Динском районе
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