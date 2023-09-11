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Трое детей и четверо взрослых пострадали в серьезном ДТП на трассе "Дон"

Трое детей и четверо взрослых пострадали в серьезном ДТП на трассе "Дон" - РИА Новости Крым, 11.09.2023

Трое детей и четверо взрослых пострадали в серьезном ДТП на трассе "Дон"

Семь человек, в том числе трое детей, пострадали в результате столкновения грузовика и "Газели" на трассе "Дон" в Краснодарском крае. Об этом сообщили в ГУ МВД... РИА Новости Крым, 11.09.2023

2023-09-11T10:36

2023-09-11T10:36

2023-09-11T10:38

мвд по краснодарскому краю

краснодарский край

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен — РИА Новости Крым. Семь человек, в том числе трое детей, пострадали в результате столкновения грузовика и "Газели" на трассе "Дон" в Краснодарском крае. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.Авария с участием грузового автомобиля Renault и "Газели" произошла в ночь на понедельник в Динском районе.Полиция начала проверку по факту аварии, устанавливаются все обстоятельства случившегося.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное ДТП в Симферополе: обстоятельства проверит СК"Скорая" столкнулась с автобусом в СимферополеСмертельное ДТП в Феодосии: машина сбила женщину с ребенком в коляске

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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