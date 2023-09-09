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Смертельное ДТП в Симферополе: обстоятельства проверит СК - РИА Новости Крым, 09.09.2023
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Смертельное ДТП в Симферополе: обстоятельства проверит СК
Смертельное ДТП в Симферополе: обстоятельства проверит СК - РИА Новости Крым, 09.09.2023
Смертельное ДТП в Симферополе: обстоятельства проверит СК
ГСУ СК России по Крыму и Севастополю проверит обстоятельства ДТП в Симферополе, в котором пострадали трое водителей, один из которых позже скончался в больнице. РИА Новости Крым, 09.09.2023
2023-09-09T19:06
2023-09-09T19:12
крымский следком
владимир терентьев
дтп
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
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ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. ГСУ СК России по Крыму и Севастополю проверит обстоятельства ДТП в Симферополе, в котором пострадали трое водителей, один из которых позже скончался в больнице. Об этом сообщили в Следкоме по РК и Севастополю.Как ранее сообщили в МВД, авария произошла в ночь на 8 сентября, на улице Киевской. 36-летний водитель Volkswagen Touareg, двигаясь от площади Куйбышева в сторону улицы Беспалова, выехал на "встречку" и врезался в Daewoo Nexia, под управлением 32-летнего водителя, а затем еще и в иномарку Skoda Octavia, которой управлял 62-летний мужчина.Установлено, что в результате ДТП трое водителей автомобилей получили травмы и доставлены в медицинское учреждение, где позже один из пострадавших от полученных травм скончался.По данному факту в органах внутренних дел было возбуждено уголовное дело."Поручению Владимира Терентьева следственный отдел по Киевскому району г. Симферополя ходатайствовал перед надзирающим прокурором о передаче уголовного дела с целью дальнейшего расследования органами Следственного комитета России, установления всех обстоятельств произошедшего и дачи надлежащей оценки действиям виновного лица", - уточнили в СК.Читайте также на РИА Новости Крым:Страшное ДТП с подростками в Судаке – возбуждено уголовное делоПогибли мама с детьми и таксист - подробности ДТП с поездом в Крыму
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РИА Новости Крым
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96
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крымский следком, владимир терентьев, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости крыма
Смертельное ДТП в Симферополе: обстоятельства проверит СК

Следком проверит обстоятельства ДТП с пострадавшими в Симферополе

19:06 09.09.2023 (обновлено: 19:12 09.09.2023)
 
ДТП
ДТП
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. ГСУ СК России по Крыму и Севастополю проверит обстоятельства ДТП в Симферополе, в котором пострадали трое водителей, один из которых позже скончался в больнице. Об этом сообщили в Следкоме по РК и Севастополю.
"Руководитель Главного следственного управления по Республике Крым и городу Севастополю В.Н. Терентьев поручил ходатайствовать о передаче материалов уголовного дела из органов полиции к производству в территориальном следственном отделе по факту ДТП, произошедшего в ночное время с 8 на 9 сентября на улице Киевская города Симферополя", - говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.
Как ранее сообщили в МВД, авария произошла в ночь на 8 сентября, на улице Киевской. 36-летний водитель Volkswagen Touareg, двигаясь от площади Куйбышева в сторону улицы Беспалова, выехал на "встречку" и врезался в Daewoo Nexia, под управлением 32-летнего водителя, а затем еще и в иномарку Skoda Octavia, которой управлял 62-летний мужчина.
Установлено, что в результате ДТП трое водителей автомобилей получили травмы и доставлены в медицинское учреждение, где позже один из пострадавших от полученных травм скончался.
По данному факту в органах внутренних дел было возбуждено уголовное дело.
"Поручению Владимира Терентьева следственный отдел по Киевскому району г. Симферополя ходатайствовал перед надзирающим прокурором о передаче уголовного дела с целью дальнейшего расследования органами Следственного комитета России, установления всех обстоятельств произошедшего и дачи надлежащей оценки действиям виновного лица", - уточнили в СК.
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