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Смертельное ДТП в Симферополе: обстоятельства проверит СК

Смертельное ДТП в Симферополе: обстоятельства проверит СК - РИА Новости Крым, 09.09.2023

Смертельное ДТП в Симферополе: обстоятельства проверит СК

ГСУ СК России по Крыму и Севастополю проверит обстоятельства ДТП в Симферополе, в котором пострадали трое водителей, один из которых позже скончался в больнице. РИА Новости Крым, 09.09.2023

2023-09-09T19:06

2023-09-09T19:06

2023-09-09T19:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. ГСУ СК России по Крыму и Севастополю проверит обстоятельства ДТП в Симферополе, в котором пострадали трое водителей, один из которых позже скончался в больнице. Об этом сообщили в Следкоме по РК и Севастополю.Как ранее сообщили в МВД, авария произошла в ночь на 8 сентября, на улице Киевской. 36-летний водитель Volkswagen Touareg, двигаясь от площади Куйбышева в сторону улицы Беспалова, выехал на "встречку" и врезался в Daewoo Nexia, под управлением 32-летнего водителя, а затем еще и в иномарку Skoda Octavia, которой управлял 62-летний мужчина.Установлено, что в результате ДТП трое водителей автомобилей получили травмы и доставлены в медицинское учреждение, где позже один из пострадавших от полученных травм скончался.По данному факту в органах внутренних дел было возбуждено уголовное дело."Поручению Владимира Терентьева следственный отдел по Киевскому району г. Симферополя ходатайствовал перед надзирающим прокурором о передаче уголовного дела с целью дальнейшего расследования органами Следственного комитета России, установления всех обстоятельств произошедшего и дачи надлежащей оценки действиям виновного лица", - уточнили в СК.Читайте также на РИА Новости Крым:Страшное ДТП с подростками в Судаке – возбуждено уголовное делоПогибли мама с детьми и таксист - подробности ДТП с поездом в Крыму

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