https://crimea.ria.ru/20231105/pochemu-v-krymu-vyroslo-kolichestvo-avariy-s-velosipedistami--mnenie-1132578508.html
Почему в Крыму выросло количество аварий с велосипедистами
Почему в Крыму выросло количество аварий с велосипедистами - РИА Новости Крым, 05.11.2023
Почему в Крыму выросло количество аварий с велосипедистами
Рост количества дорожных аварий с участием велосипедистов в Крыму обусловлен несколькими факторами, прежде всего, отсутствием велодорожек и дефицитом... РИА Новости Крым, 05.11.2023
2023-11-05T08:37
2023-11-05T08:37
2023-11-05T08:41
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Крымский велоактивист, велопутешественник Андрей Бобров о росте количества аварий с велосипедистами
Крымский велоактивист, велопутешественник Андрей Бобров о росте количества аварий с велосипедистами
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Рост количества дорожных аварий с участием велосипедистов в Крыму обусловлен несколькими факторами, прежде всего, отсутствием велодорожек и дефицитом необходимых навыков у людей, которые выбирают этот вид транспорта для передвижения. Такое мнение высказал велоактивист, велопутешественник Андрей Бобров в эфире радио "Спутник в Крыму".Ранее МВД РФ опубликовало обзор дорожно-транспортной аварийности в стране. Согласно статистике, Крым входит в число регионов-антилидеров по количеству ДТП с летальным исходом с участием велосипедистов. Так, за девять месяцев на территории полуострова в авариях погибли семь велосипедистов.По словам Боброва, тем, кто решил передвигаться по городу на велосипеде, следует сначала поездить по лесам, паркам и другим местам, где нет машин, чтобы наработать необходимые навыки, и уже после этого выезжать на дорогу. Но многие игнорируют эту необходимость.Он констатировал, что по центру Симферополя практически невозможно ездить на велосипеде из-за обилия транспортных кольцевых развязок, которые "полностью разрывают велосипедные маршруты". Дорожные кольца – самая опасная зона для велосипедистов, поэтому им нужно встраивать свои маршруты таким образом, чтобы вообще исключить все эти развязки на своем пути.Кроме того, в Крыму катастрофически не хватает велодорожек, поэтому людям приходится выезжать на дороги, добавил Бобров.Путешественник также дал несколько ценных советов начинающим велосипедистам. По его словам, для поездок нужно одеваться в яркое, чтобы быть заметным на дороге, и ни в коем случае не выезжать на дороги с большим трафиком, где водители могут просто не заметить велосипедиста.Но самое главное – адекватно оценивать свои возможности, убежден эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Сбил на 180 км/ч: водителя BMW осудят за смертельное ДТП с велосипедистомПод Симферополем BMW насмерть сбил велосипедистаВ Крыму велосипедист упал в водоем и получил травму
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Почему в Крыму выросло количество аварий с велосипедистами
Велосипедистам в Крыму не хватает дорожек и навыков – велоактивист Бобров
08:37 05.11.2023 (обновлено: 08:41 05.11.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым.
Рост количества дорожных аварий с участием велосипедистов в Крыму обусловлен несколькими факторами, прежде всего, отсутствием велодорожек и дефицитом необходимых навыков у людей, которые выбирают этот вид транспорта для передвижения. Такое мнение высказал велоактивист, велопутешественник Андрей Бобров в эфире радио "Спутник в Крыму"
.
Ранее МВД РФ опубликовало обзор дорожно-транспортной аварийности в стране. Согласно статистике
, Крым входит в число регионов-антилидеров по количеству ДТП с летальным исходом с участием велосипедистов. Так, за девять месяцев на территории полуострова в авариях погибли семь велосипедистов.
По словам Боброва, тем, кто решил передвигаться по городу на велосипеде, следует сначала поездить по лесам, паркам и другим местам, где нет машин, чтобы наработать необходимые навыки, и уже после этого выезжать на дорогу. Но многие игнорируют эту необходимость.
"Это все практика, без которой нет смысла выезжать на дорогу. Из-за увеличившегося числа машин много людей сегодня предпочитают велосипед автомобилю, но надо начинать с малых расстояний: где-то ближе к дому, по тротуарам кататься, в парках. Но этого недостаточно, чтобы делать регулярные поездки. Естественно, приходится выезжать на дорогу. Вот и растут эти несчастные случаи – просто навыков не хватает", – отметил специалист.
Он констатировал, что по центру Симферополя практически невозможно ездить на велосипеде из-за обилия транспортных кольцевых развязок, которые "полностью разрывают велосипедные маршруты". Дорожные кольца – самая опасная зона для велосипедистов, поэтому им нужно встраивать свои маршруты таким образом, чтобы вообще исключить все эти развязки на своем пути.
Кроме того, в Крыму катастрофически не хватает велодорожек, поэтому людям приходится выезжать на дороги, добавил Бобров.
Путешественник также дал несколько ценных советов начинающим велосипедистам. По его словам, для поездок нужно одеваться в яркое, чтобы быть заметным на дороге, и ни в коем случае не выезжать на дороги с большим трафиком, где водители могут просто не заметить велосипедиста.
Но самое главное – адекватно оценивать свои возможности, убежден эксперт.
"Как-то мы ехали группой из центра Симферополя к водохранилищу. Вроде бы едешь вдоль речки, без машин, но не все трезво оценили свои навыки. Когда пошли небольшие горки, и у них появлялась паника – забыл все, что делать, опускает руль и падает. Поэтому самое главное – оценивать возможности. Сначала ездить вокруг двора, потом найти места, где можно ездить безопасно, потом попробовать выезжать на грунтовую дорожку, и только затем пробовать выезжать на дорогу", – советует Бобров.
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