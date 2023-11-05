https://crimea.ria.ru/20231105/pochemu-v-krymu-vyroslo-kolichestvo-avariy-s-velosipedistami--mnenie-1132578508.html

Почему в Крыму выросло количество аварий с велосипедистами

Почему в Крыму выросло количество аварий с велосипедистами - РИА Новости Крым, 05.11.2023

Почему в Крыму выросло количество аварий с велосипедистами

Рост количества дорожных аварий с участием велосипедистов в Крыму обусловлен несколькими факторами, прежде всего, отсутствием велодорожек и дефицитом... РИА Новости Крым, 05.11.2023

2023-11-05T08:37

2023-11-05T08:37

2023-11-05T08:41

мнения

радио "спутник в крыму"

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Крымский велоактивист, велопутешественник Андрей Бобров о росте количества аварий с велосипедистами Крымский велоактивист, велопутешественник Андрей Бобров о росте количества аварий с велосипедистами audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Рост количества дорожных аварий с участием велосипедистов в Крыму обусловлен несколькими факторами, прежде всего, отсутствием велодорожек и дефицитом необходимых навыков у людей, которые выбирают этот вид транспорта для передвижения. Такое мнение высказал велоактивист, велопутешественник Андрей Бобров в эфире радио "Спутник в Крыму".Ранее МВД РФ опубликовало обзор дорожно-транспортной аварийности в стране. Согласно статистике, Крым входит в число регионов-антилидеров по количеству ДТП с летальным исходом с участием велосипедистов. Так, за девять месяцев на территории полуострова в авариях погибли семь велосипедистов.По словам Боброва, тем, кто решил передвигаться по городу на велосипеде, следует сначала поездить по лесам, паркам и другим местам, где нет машин, чтобы наработать необходимые навыки, и уже после этого выезжать на дорогу. Но многие игнорируют эту необходимость.Он констатировал, что по центру Симферополя практически невозможно ездить на велосипеде из-за обилия транспортных кольцевых развязок, которые "полностью разрывают велосипедные маршруты". Дорожные кольца – самая опасная зона для велосипедистов, поэтому им нужно встраивать свои маршруты таким образом, чтобы вообще исключить все эти развязки на своем пути.Кроме того, в Крыму катастрофически не хватает велодорожек, поэтому людям приходится выезжать на дороги, добавил Бобров.Путешественник также дал несколько ценных советов начинающим велосипедистам. По его словам, для поездок нужно одеваться в яркое, чтобы быть заметным на дороге, и ни в коем случае не выезжать на дороги с большим трафиком, где водители могут просто не заметить велосипедиста.Но самое главное – адекватно оценивать свои возможности, убежден эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Сбил на 180 км/ч: водителя BMW осудят за смертельное ДТП с велосипедистомПод Симферополем BMW насмерть сбил велосипедистаВ Крыму велосипедист упал в водоем и получил травму

https://crimea.ria.ru/20230922/v-krymu-ustanovili-lichnost-vinovnika-smertelnogo-dtp-s-velosipedistom-1131607498.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, андрей бобров, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, безопасность