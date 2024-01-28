https://crimea.ria.ru/20240128/sk-vozbudil-delo-po-faktu-dtp-s-5-pogibshimi-na-kubani-1134514131.html

СК возбудил дело по факту ДТП с 5 погибшими на Кубани

СК возбудил дело по факту ДТП с 5 погибшими на Кубани - РИА Новости Крым, 28.01.2024

СК возбудил дело по факту ДТП с 5 погибшими на Кубани

Следователи возбудили уголовное дело после аварии на трассе в Краснодарском крае с участием рейсового автобуса и грузовика, где погибли пять человек и девять... РИА Новости Крым, 28.01.2024

2024-01-28T13:25

2024-01-28T13:25

2024-01-28T13:26

дтп

краснодарский край

ск рф (следственный комитет российской федерации)

происшествия

новости

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Следователи возбудили уголовное дело после аварии на трассе в Краснодарском крае с участием рейсового автобуса и грузовика, где погибли пять человек и девять пострадали, сообщили в краевом СУ СКР.В Главном управлении МЧС по Кубани ранее сообщили, что в районе станции Новоулешковской, на 15 километре трассы Р-217 произошло ДТП с участием автобуса "Неоплан" сообщением Москва – Нальчик и грузового автомобиля. Отмечалось, что в результате аварии пять человек погибли, восемь пострадали. По данным СК, число пострадавших выросло до девяти, включая двух несовершеннолетних. Все они с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу для оказания помощи.По версии следствия, в ночь на воскресенье на участке автодороги "Кавказ" водитель рейсового автобуса, следовавшего маршрутом "Москва-Нальчик", предварительно, уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Hyundai.В краевой прокуратуре добавили, что в салоне автобуса находились 15 человек и два водителя, в грузовике - водитель и пассажир. По данным надзорного ведомства, у перевозчика отсутствовала лицензия и страхование пассажиров, был нарушен порядок перевозки грузов в салоне пассажирского автобуса и эксплуатации тахографа.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП с троллейбусом и микроавтобусом произошло на Ялтинской трассе - фотоДвухлетний ребенок пострадал в ДТП с автобусом под СимферополемВылетел на встречку и погиб: в Крыму смертельное ДТП с грузовиком

https://crimea.ria.ru/20240128/pyat-passazhirov-avtobusa-pogibli-i-8-postradali-v-zhutkom-dtp-na-kubani-1134510811.html

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, краснодарский край, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)