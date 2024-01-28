https://crimea.ria.ru/20240128/sk-vozbudil-delo-po-faktu-dtp-s-5-pogibshimi-na-kubani-1134514131.html
СК возбудил дело по факту ДТП с 5 погибшими на Кубани
СК возбудил дело по факту ДТП с 5 погибшими на Кубани - РИА Новости Крым, 28.01.2024
СК возбудил дело по факту ДТП с 5 погибшими на Кубани
Следователи возбудили уголовное дело после аварии на трассе в Краснодарском крае с участием рейсового автобуса и грузовика, где погибли пять человек и девять... РИА Новости Крым, 28.01.2024
2024-01-28T13:25
2024-01-28T13:25
2024-01-28T13:26
дтп
краснодарский край
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/1c/1120997069_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_2210840892265f69168fea6a5385b8d7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Следователи возбудили уголовное дело после аварии на трассе в Краснодарском крае с участием рейсового автобуса и грузовика, где погибли пять человек и девять пострадали, сообщили в краевом СУ СКР.В Главном управлении МЧС по Кубани ранее сообщили, что в районе станции Новоулешковской, на 15 километре трассы Р-217 произошло ДТП с участием автобуса "Неоплан" сообщением Москва – Нальчик и грузового автомобиля. Отмечалось, что в результате аварии пять человек погибли, восемь пострадали. По данным СК, число пострадавших выросло до девяти, включая двух несовершеннолетних. Все они с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу для оказания помощи.По версии следствия, в ночь на воскресенье на участке автодороги "Кавказ" водитель рейсового автобуса, следовавшего маршрутом "Москва-Нальчик", предварительно, уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Hyundai.В краевой прокуратуре добавили, что в салоне автобуса находились 15 человек и два водителя, в грузовике - водитель и пассажир. По данным надзорного ведомства, у перевозчика отсутствовала лицензия и страхование пассажиров, был нарушен порядок перевозки грузов в салоне пассажирского автобуса и эксплуатации тахографа.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП с троллейбусом и микроавтобусом произошло на Ялтинской трассе - фотоДвухлетний ребенок пострадал в ДТП с автобусом под СимферополемВылетел на встречку и погиб: в Крыму смертельное ДТП с грузовиком
https://crimea.ria.ru/20240128/pyat-passazhirov-avtobusa-pogibli-i-8-postradali-v-zhutkom-dtp-na-kubani-1134510811.html
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/1c/1120997069_144:0:1584:1080_1920x0_80_0_0_797671d052d7ab32557c72a68795753c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп, краснодарский край, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Следователи возбудили уголовное дело после аварии на трассе в Краснодарском крае с участием рейсового автобуса и грузовика, где погибли пять человек и девять пострадали, сообщили в краевом СУ СКР.
В Главном управлении МЧС по Кубани ранее сообщили, что в районе станции Новоулешковской, на 15 километре трассы Р-217 произошло ДТП с участием автобуса "Неоплан" сообщением Москва – Нальчик и грузового автомобиля. Отмечалось, что в результате аварии пять человек погибли, восемь пострадали.
По данным СК, число пострадавших выросло до девяти, включая двух несовершеннолетних. Все они с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу для оказания помощи.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц) и частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в ночь на воскресенье на участке автодороги "Кавказ" водитель рейсового автобуса, следовавшего маршрутом "Москва-Нальчик", предварительно, уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Hyundai.
В краевой прокуратуре добавили, что в салоне автобуса находились 15 человек и два водителя, в грузовике - водитель и пассажир. По данным надзорного ведомства, у перевозчика отсутствовала лицензия и страхование пассажиров, был нарушен порядок перевозки грузов в салоне пассажирского автобуса и эксплуатации тахографа.
Читайте также на РИА Новости Крым: