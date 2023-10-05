Вылетел на встречку и погиб: в Крыму смертельное ДТП с грузовиком
В Крыму в ДТП с грузовиком погиб водитель легковушки, выехавший на встречную полосу
© МВД КрымСмертельное ДТП в Судаке
© МВД Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В Крыму на дороге Грушевка – Судак с грузовиком столкнулся легковой автомобиль, водитель которого на большой скорости выехал на встречную полосу, мужчина погиб на месте. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
По предварительным данным, авария произошла в 17:05 возле села Дачное.
"Водитель 1969 года рождения, управляя автомобилем Kia Rio, двигаясь из Грушевки в направлении Судака, не выбрав безопасную скорость движения, допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Isuzu под управлением водителя 1992 года рождения", – говорится в сообщении полиции.
В результате столкновения машин водитель Kia Rio погиб.
Сотрудники Госавтоинспекции поводят проверку по факту произошедшего.
Ранее, в ночь с 4 на 5 октября, смертельное ДТП произошло в районе объездной дороги Симферополя "Дубки – Левадки". В автомобиле, вылетевшем с дороги на большой скорости, погибли двое из пяти пассажиров, трое попали в больницу, а виновный в аварии водитель выжил и сбежал. Позже стало известно, что он явился с повинной в полицию.
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Смертельное ДТП в Судаке
© МВД Крым
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Смертельное ДТП в Судаке
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Смертельное ДТП в Судаке
© МВД Крым
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Смертельное ДТП в Судаке
© МВД Крым
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