https://crimea.ria.ru/20231005/vyletel-na-vstrechku-i-pogib-v-krymu-smertelnoe-dtp-s-gruzovikom-1131885832.html

Вылетел на встречку и погиб: в Крыму смертельное ДТП с грузовиком

Вылетел на встречку и погиб: в Крыму смертельное ДТП с грузовиком - РИА Новости Крым, 05.10.2023

Вылетел на встречку и погиб: в Крыму смертельное ДТП с грузовиком

В Крыму на дороге Грушевка – Судак с грузовиком столкнулся легковой автомобиль, водитель которого на большой скорости выехал на встречную полосу, мужчина погиб... РИА Новости Крым, 05.10.2023

2023-10-05T20:23

2023-10-05T20:23

2023-10-05T20:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В Крыму на дороге Грушевка – Судак с грузовиком столкнулся легковой автомобиль, водитель которого на большой скорости выехал на встречную полосу, мужчина погиб на месте. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.По предварительным данным, авария произошла в 17:05 возле села Дачное. В результате столкновения машин водитель Kia Rio погиб. Сотрудники Госавтоинспекции поводят проверку по факту произошедшего.Ранее, в ночь с 4 на 5 октября, смертельное ДТП произошло в районе объездной дороги Симферополя "Дубки – Левадки". В автомобиле, вылетевшем с дороги на большой скорости, погибли двое из пяти пассажиров, трое попали в больницу, а виновный в аварии водитель выжил и сбежал. Позже стало известно, что он явился с повинной в полицию. Читайте также на РИА Новости Крым: ДТП в Севастополе: пострадали 4-летний ребенок и трое взрослых В Джанкое легковушка сбила 11-летнюю девочку Годовалый ребенок пострадал в ДТП с кроссовером в Херсонской области

https://crimea.ria.ru/20231003/v-krymu-gaz-stolknulsya-s-toyotoy---voditel-v-bolnitse-1131819382.html

судак

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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