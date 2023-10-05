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Вылетел на встречку и погиб: в Крыму смертельное ДТП с грузовиком - РИА Новости Крым, 05.10.2023
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Вылетел на встречку и погиб: в Крыму смертельное ДТП с грузовиком
Вылетел на встречку и погиб: в Крыму смертельное ДТП с грузовиком - РИА Новости Крым, 05.10.2023
Вылетел на встречку и погиб: в Крыму смертельное ДТП с грузовиком
В Крыму на дороге Грушевка – Судак с грузовиком столкнулся легковой автомобиль, водитель которого на большой скорости выехал на встречную полосу, мужчина погиб... РИА Новости Крым, 05.10.2023
2023-10-05T20:23
2023-10-05T20:23
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В Крыму на дороге Грушевка – Судак с грузовиком столкнулся легковой автомобиль, водитель которого на большой скорости выехал на встречную полосу, мужчина погиб на месте. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.По предварительным данным, авария произошла в 17:05 возле села Дачное. В результате столкновения машин водитель Kia Rio погиб. Сотрудники Госавтоинспекции поводят проверку по факту произошедшего.Ранее, в ночь с 4 на 5 октября, смертельное ДТП произошло в районе объездной дороги Симферополя "Дубки – Левадки". В автомобиле, вылетевшем с дороги на большой скорости, погибли двое из пяти пассажиров, трое попали в больницу, а виновный в аварии водитель выжил и сбежал. Позже стало известно, что он явился с повинной в полицию. Читайте также на РИА Новости Крым: ДТП в Севастополе: пострадали 4-летний ребенок и трое взрослых В Джанкое легковушка сбила 11-летнюю девочку Годовалый ребенок пострадал в ДТП с кроссовером в Херсонской области
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96
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ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, новости крыма, судак, происшествия, мвд по республике крым, гибдд
Вылетел на встречку и погиб: в Крыму смертельное ДТП с грузовиком

В Крыму в ДТП с грузовиком погиб водитель легковушки, выехавший на встречную полосу

20:23 05.10.2023
 
© МВД КрымСмертельное ДТП в Судаке
Смертельное ДТП в Судаке
© МВД Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В Крыму на дороге Грушевка – Судак с грузовиком столкнулся легковой автомобиль, водитель которого на большой скорости выехал на встречную полосу, мужчина погиб на месте. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
По предварительным данным, авария произошла в 17:05 возле села Дачное.

"Водитель 1969 года рождения, управляя автомобилем Kia Rio, двигаясь из Грушевки в направлении Судака, не выбрав безопасную скорость движения, допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Isuzu под управлением водителя 1992 года рождения", – говорится в сообщении полиции.

В результате столкновения машин водитель Kia Rio погиб.
Сотрудники Госавтоинспекции поводят проверку по факту произошедшего.
Ранее, в ночь с 4 на 5 октября, смертельное ДТП произошло в районе объездной дороги Симферополя "Дубки – Левадки". В автомобиле, вылетевшем с дороги на большой скорости, погибли двое из пяти пассажиров, трое попали в больницу, а виновный в аварии водитель выжил и сбежал. Позже стало известно, что он явился с повинной в полицию.
© МВД КрымСмертельное ДТП в Судаке
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© МВД Крым
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Смертельное ДТП в Судаке
© МВД Крым
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Смертельное ДТП в Судаке
© МВД Крым
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