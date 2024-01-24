https://crimea.ria.ru/20240124/dtp-s-trolleybusom-i-mikroavtobusom-proizoshlo-na-yaltinskoy-trasse-1134427907.html

ДТП с троллейбусом и микроавтобусом произошло на Ялтинской трассе - фото

ДТП с троллейбусом и микроавтобусом произошло на Ялтинской трассе - фото - РИА Новости Крым, 24.01.2024

ДТП с троллейбусом и микроавтобусом произошло на Ялтинской трассе - фото

Тройное ДТП произошло на Ялтинской трассе в районе Краснокаменки. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым. РИА Новости Крым, 24.01.2024

2024-01-24T14:19

2024-01-24T14:19

2024-01-24T14:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Тройное ДТП произошло на Ялтинской трассе в районе Краснокаменки. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым.По данным прокуратуры, пассажиру микроавтобуса оказана медицинская помощь, в госпитализации никто из участников ДТП не нуждался. "В ходе организованных надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка действиям перевозчика, а также требованиям законодательства о безопасности дорожного движения", - добавили в прокуратуре.Ход и результаты проверки взяты на контроль прокуратуры республики.В МВД по РК уточнили, что "Мерседес Спринтер" вез 12 пассажиров по маршруту Ялта – Гурзуф. От удара легковушку развернуло и заднюю часть ее кузова по касательной задел попутно следовавший троллейбус, в салоне которого находилось 15 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Двухлетний ребенок пострадал в ДТП с автобусом под СимферополемВылетел на встречку и погиб: в Крыму смертельное ДТП с грузовикомВиновник смертельного ДТП под Симферополем явился с повинной

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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