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ДТП с троллейбусом и микроавтобусом произошло на Ялтинской трассе - фото - РИА Новости Крым, 24.01.2024
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ДТП с троллейбусом и микроавтобусом произошло на Ялтинской трассе - фото
ДТП с троллейбусом и микроавтобусом произошло на Ялтинской трассе - фото - РИА Новости Крым, 24.01.2024
ДТП с троллейбусом и микроавтобусом произошло на Ялтинской трассе - фото
Тройное ДТП произошло на Ялтинской трассе в районе Краснокаменки. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым. РИА Новости Крым, 24.01.2024
2024-01-24T14:19
2024-01-24T14:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Тройное ДТП произошло на Ялтинской трассе в районе Краснокаменки. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым.По данным прокуратуры, пассажиру микроавтобуса оказана медицинская помощь, в госпитализации никто из участников ДТП не нуждался. "В ходе организованных надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка действиям перевозчика, а также требованиям законодательства о безопасности дорожного движения", - добавили в прокуратуре.Ход и результаты проверки взяты на контроль прокуратуры республики.В МВД по РК уточнили, что "Мерседес Спринтер" вез 12 пассажиров по маршруту Ялта – Гурзуф. От удара легковушку развернуло и заднюю часть ее кузова по касательной задел попутно следовавший троллейбус, в салоне которого находилось 15 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Двухлетний ребенок пострадал в ДТП с автобусом под СимферополемВылетел на встречку и погиб: в Крыму смертельное ДТП с грузовикомВиновник смертельного ДТП под Симферополем явился с повинной
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РИА Новости Крым
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дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, ялта, происшествия, крым, новости крыма, прокуратура республики крым, мвд по республике крым, фото
ДТП с троллейбусом и микроавтобусом произошло на Ялтинской трассе - фото

Тройное ДТП под Ялтой - столкнулись троллейбус, микроавтобус и легковой автомобиль

14:19 24.01.2024 (обновлено: 14:25 24.01.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Тройное ДТП произошло на Ялтинской трассе в районе Краснокаменки. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым.

"По предварительным данным, 24 января автомобиль "Лада Ларгус", двигаясь по автодороге "Алушта-Ялта" в районе села Краснокаменка, выехал на встречную полосу, совершил столкновение с микроавтобусом "Мерседес Спринтер", после чего тот задел троллейбус, шедший по маршруту "Симферополь - Ялта"", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, пассажиру микроавтобуса оказана медицинская помощь, в госпитализации никто из участников ДТП не нуждался.
© МВД по РК

Легковушка выехала на встречную полосу

ДТП с Троллейбусом и автобусом на Ялтинской трассе
1 из 3

Легковушка выехала на встречную полосу

© МВД по РК
© МВД по РК

В микроавтобусе ехали 12 пассажиров

ДТП с Троллейбусом и автобусом на Ялтинской трассе
2 из 3

В микроавтобусе ехали 12 пассажиров

© МВД по РК
© МВД по Республике Крым

Легковушку задел троллейбус с 15-ю пассажирами

ДТП с Троллейбусом и автобусом на Ялтинской трассе
3 из 3

Легковушку задел троллейбус с 15-ю пассажирами

© МВД по Республике Крым
"В ходе организованных надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка действиям перевозчика, а также требованиям законодательства о безопасности дорожного движения", - добавили в прокуратуре.
Ход и результаты проверки взяты на контроль прокуратуры республики.
В МВД по РК уточнили, что "Мерседес Спринтер" вез 12 пассажиров по маршруту Ялта – Гурзуф. От удара легковушку развернуло и заднюю часть ее кузова по касательной задел попутно следовавший троллейбус, в салоне которого находилось 15 человек.
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