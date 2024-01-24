ДТП с троллейбусом и микроавтобусом произошло на Ялтинской трассе - фото

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Тройное ДТП произошло на Ялтинской трассе в районе Краснокаменки. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым.По данным прокуратуры, пассажиру микроавтобуса оказана медицинская помощь, в госпитализации никто из участников ДТП не нуждался. "В ходе организованных надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка действиям перевозчика, а также требованиям законодательства о безопасности дорожного движения", - добавили в прокуратуре.Ход и результаты проверки взяты на контроль прокуратуры республики.В МВД по РК уточнили, что "Мерседес Спринтер" вез 12 пассажиров по маршруту Ялта – Гурзуф. От удара легковушку развернуло и заднюю часть ее кузова по касательной задел попутно следовавший троллейбус, в салоне которого находилось 15 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Двухлетний ребенок пострадал в ДТП с автобусом под СимферополемВылетел на встречку и погиб: в Крыму смертельное ДТП с грузовикомВиновник смертельного ДТП под Симферополем явился с повинной
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Тройное ДТП произошло на Ялтинской трассе в районе Краснокаменки. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым.
"По предварительным данным, 24 января автомобиль "Лада Ларгус", двигаясь по автодороге "Алушта-Ялта" в районе села Краснокаменка, выехал на встречную полосу, совершил столкновение с микроавтобусом "Мерседес Спринтер", после чего тот задел троллейбус, шедший по маршруту "Симферополь - Ялта"", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
По данным прокуратуры, пассажиру микроавтобуса оказана медицинская помощь, в госпитализации никто из участников ДТП не нуждался.
"В ходе организованных надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка действиям перевозчика, а также требованиям законодательства о безопасности дорожного движения", - добавили в прокуратуре.
Ход и результаты проверки взяты на контроль прокуратуры республики.
В МВД по РК уточнили, что "Мерседес Спринтер" вез 12 пассажиров по маршруту Ялта – Гурзуф. От удара легковушку развернуло и заднюю часть ее кузова по касательной задел попутно следовавший троллейбус, в салоне которого находилось 15 человек.
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