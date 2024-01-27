https://crimea.ria.ru/20240127/toyota-na-skorosti-vekhala-pod-furu-i-sgorela--pogib-19-letniy-voditel-1134495274.html

Toyota на скорости въехала под фуру и сгорела – погиб 19-летний водитель

Toyota на скорости въехала под фуру и сгорела – погиб 19-летний водитель - РИА Новости Крым, 27.01.2024

Toyota на скорости въехала под фуру и сгорела – погиб 19-летний водитель

19-летний водитель погиб в жуткой аварии в Ставрополе – иномарка на скорости въехала под груженую фуру и загорелась. Об этом сообщили в городском ГИБДД. РИА Новости Крым, 27.01.2024

2024-01-27T10:13

2024-01-27T10:13

2024-01-27T10:47

ставропольский край

происшествия

дтп

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. 19-летний водитель погиб в жуткой аварии в Ставрополе – иномарка на скорости въехала под груженую фуру и загорелась. Об этом сообщили в городском ГИБДД.Трагедия произошла утром в субботу.Погибшим оказался 19-летний местный житель. Сейчас специалисты работают на месте происшествия. "Все обстоятельства, в том числе был ли водитель трезв и не имел ли проблем со здоровьем, выяснят только после проведения судебно-медицинской экспертизы", - добавили в Госавтоинспекции.Накануне в результате аварии в Сакском районе Крыма при столкновении с грузовиком на встречной полосе движения погиб 36-летний водитель. Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП с троллейбусом и микроавтобусом произошло на Ялтинской трассе - фотоВ Улан-Баторе взорвался газовоз весом 60 тонн – число жертв растетСбежал с места смертельного ДТП: в Крыму осудят водителя

ставропольский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ставропольский край, происшествия, дтп, транспорт, новости