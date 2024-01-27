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Toyota на скорости въехала под фуру и сгорела – погиб 19-летний водитель - РИА Новости Крым, 27.01.2024
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Toyota на скорости въехала под фуру и сгорела – погиб 19-летний водитель
Toyota на скорости въехала под фуру и сгорела – погиб 19-летний водитель - РИА Новости Крым, 27.01.2024
Toyota на скорости въехала под фуру и сгорела – погиб 19-летний водитель
19-летний водитель погиб в жуткой аварии в Ставрополе – иномарка на скорости въехала под груженую фуру и загорелась. Об этом сообщили в городском ГИБДД. РИА Новости Крым, 27.01.2024
2024-01-27T10:13
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ставропольский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. 19-летний водитель погиб в жуткой аварии в Ставрополе – иномарка на скорости въехала под груженую фуру и загорелась. Об этом сообщили в городском ГИБДД.Трагедия произошла утром в субботу.Погибшим оказался 19-летний местный житель. Сейчас специалисты работают на месте происшествия. "Все обстоятельства, в том числе был ли водитель трезв и не имел ли проблем со здоровьем, выяснят только после проведения судебно-медицинской экспертизы", - добавили в Госавтоинспекции.Накануне в результате аварии в Сакском районе Крыма при столкновении с грузовиком на встречной полосе движения погиб 36-летний водитель. Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП с троллейбусом и микроавтобусом произошло на Ялтинской трассе - фотоВ Улан-Баторе взорвался газовоз весом 60 тонн – число жертв растетСбежал с места смертельного ДТП: в Крыму осудят водителя
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4.7
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ставропольский край, происшествия, дтп, транспорт, новости
Toyota на скорости въехала под фуру и сгорела – погиб 19-летний водитель

Легковушка на скорости въехала под груженую фуру и загорелась – погиб 19-летний водитель

10:13 27.01.2024 (обновлено: 10:47 27.01.2024)
 
© Госавтоинспекция СтаврополяИномарка на скорости въехала под фуру и сгорела – погиб 19-летний водитель
Иномарка на скорости въехала под фуру и сгорела – погиб 19-летний водитель
© Госавтоинспекция Ставрополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. 19-летний водитель погиб в жуткой аварии в Ставрополе – иномарка на скорости въехала под груженую фуру и загорелась. Об этом сообщили в городском ГИБДД.
Трагедия произошла утром в субботу.
"По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota выбрал небезопасную скорость движения и допустил наезд на припаркованный у края проезжей части грузовой автомобиль. Столкновение было такой силы, что легковушка полностью заехала под груженую плитами фуру, после чего загорелась. Прибывшие спасатели констатировали смерть водителя легкового авто", - уточняют правоохранители.
Погибшим оказался 19-летний местный житель. Сейчас специалисты работают на месте происшествия.
"Все обстоятельства, в том числе был ли водитель трезв и не имел ли проблем со здоровьем, выяснят только после проведения судебно-медицинской экспертизы", - добавили в Госавтоинспекции.
© Госавтоинспекция СтаврополяИномарка на скорости въехала под фуру и сгорела – погиб 19-летний водитель
Иномарка на скорости въехала под фуру и сгорела – погиб 19-летний водитель
© Госавтоинспекция Ставрополя
Иномарка на скорости въехала под фуру и сгорела – погиб 19-летний водитель
Накануне в результате аварии в Сакском районе Крыма при столкновении с грузовиком на встречной полосе движения погиб 36-летний водитель.
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