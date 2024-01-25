https://crimea.ria.ru/20240125/smertelnoe-dtp-v-krymu-legkovoy-avtomobil-vyletel-pod-gruzovik-1134452978.html

Смертельное ДТП в Крыму: легковой автомобиль вылетел под грузовик

Смертельное ДТП в Крыму: легковой автомобиль вылетел под грузовик - РИА Новости Крым, 25.01.2024

Смертельное ДТП в Крыму: легковой автомобиль вылетел под грузовик

Один человек погиб и один получил травмы в результате аварии в Сакском районе, полиция проводит проверку по факту ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция Крыма. РИА Новости Крым, 25.01.2024

2024-01-25T12:40

2024-01-25T12:40

2024-01-25T12:46

дтп

дтп в крыму и севастополе

крым

происшествия

новости крыма

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

гибдд

симферополь

красноперекопск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/19/1134452097_0:114:1024:690_1920x0_80_0_0_1a0aa9ca70111bc3e8b7a7030013d18b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Один человек погиб и один получил травмы в результате аварии в Сакском районе, полиция проводит проверку по факту ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция Крыма.Авария с участием двух автомобилей произошла накануне вечером на автодороге Симферополь-Красноперекопск, недалеко от поворота на село Стахановка.В результате ДТП водитель легковушки погиб. Пассажир грузового автомобиля – 55-летняя женщина - получила травмы и была доставлена в больницу.Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП с троллейбусом и микроавтобусом произошло на Ялтинской трассе - фотоДвухлетний ребенок пострадал в ДТП с автобусом под СимферополемВылетел на встречку и погиб: в Крыму смертельное ДТП с грузовиком

крым

симферополь

красноперекопск

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, дтп в крыму и севастополе, крым, происшествия, новости крыма, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, гибдд, симферополь, красноперекопск