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Смертельное ДТП в Крыму: легковой автомобиль вылетел под грузовик
Смертельное ДТП в Крыму: легковой автомобиль вылетел под грузовик - РИА Новости Крым, 25.01.2024
Смертельное ДТП в Крыму: легковой автомобиль вылетел под грузовик
Один человек погиб и один получил травмы в результате аварии в Сакском районе, полиция проводит проверку по факту ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция Крыма. РИА Новости Крым, 25.01.2024
2024-01-25T12:40
2024-01-25T12:40
2024-01-25T12:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Один человек погиб и один получил травмы в результате аварии в Сакском районе, полиция проводит проверку по факту ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция Крыма.Авария с участием двух автомобилей произошла накануне вечером на автодороге Симферополь-Красноперекопск, недалеко от поворота на село Стахановка.В результате ДТП водитель легковушки погиб. Пассажир грузового автомобиля – 55-летняя женщина - получила травмы и была доставлена в больницу.Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП с троллейбусом и микроавтобусом произошло на Ялтинской трассе - фотоДвухлетний ребенок пострадал в ДТП с автобусом под СимферополемВылетел на встречку и погиб: в Крыму смертельное ДТП с грузовиком
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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Смертельное ДТП в Крыму: легковой автомобиль вылетел под грузовик
В Сакском районе Крыма в ДТП с грузовиком один человек погиб и один ранен
12:40 25.01.2024 (обновлено: 12:46 25.01.2024)