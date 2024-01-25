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Смертельное ДТП в Крыму: легковой автомобиль вылетел под грузовик - РИА Новости Крым, 25.01.2024
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Смертельное ДТП в Крыму: легковой автомобиль вылетел под грузовик
Смертельное ДТП в Крыму: легковой автомобиль вылетел под грузовик - РИА Новости Крым, 25.01.2024
Смертельное ДТП в Крыму: легковой автомобиль вылетел под грузовик
Один человек погиб и один получил травмы в результате аварии в Сакском районе, полиция проводит проверку по факту ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция Крыма. РИА Новости Крым, 25.01.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Один человек погиб и один получил травмы в результате аварии в Сакском районе, полиция проводит проверку по факту ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция Крыма.Авария с участием двух автомобилей произошла накануне вечером на автодороге Симферополь-Красноперекопск, недалеко от поворота на село Стахановка.В результате ДТП водитель легковушки погиб. Пассажир грузового автомобиля – 55-летняя женщина - получила травмы и была доставлена в больницу.Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП с троллейбусом и микроавтобусом произошло на Ялтинской трассе - фотоДвухлетний ребенок пострадал в ДТП с автобусом под СимферополемВылетел на встречку и погиб: в Крыму смертельное ДТП с грузовиком
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Смертельное ДТП в Крыму: легковой автомобиль вылетел под грузовик

В Сакском районе Крыма в ДТП с грузовиком один человек погиб и один ранен

12:40 25.01.2024 (обновлено: 12:46 25.01.2024)
 
© ГИБДД КрымаДТП в Сакском районе
ДТП в Сакском районе
© ГИБДД Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Один человек погиб и один получил травмы в результате аварии в Сакском районе, полиция проводит проверку по факту ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция Крыма.
Авария с участием двух автомобилей произошла накануне вечером на автодороге Симферополь-Красноперекопск, недалеко от поворота на село Стахановка.
"36-летний водитель автомобиля "ВИС", двигаясь со стороны Симферополя в направлении Красноперекопска, по неустановленным причинам допустил выезд на полосу для встречного движения. Там он совершил столкновение с движущимся навстречу грузовым автомобилем "ГАЗ-3302", который перевозил на платформе автомобиль Kia Sportage", - сообщается в ТГ-канале ведомства.
© ГИБДД КрымаДТП в Сакском районе
ДТП в Сакском районе
© ГИБДД Крыма
ДТП в Сакском районе
В результате ДТП водитель легковушки погиб. Пассажир грузового автомобиля – 55-летняя женщина - получила травмы и была доставлена в больницу.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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