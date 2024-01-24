https://crimea.ria.ru/20240124/v-ulan-batore-vzorvalsya-gazovoz-vesom-60-tonn--chislo-zhertv-rastet-1134418626.html

В Улан-Баторе взорвался газовоз весом 60 тонн – число жертв растет

В Улан-Баторе взорвался газовоз весом 60 тонн – число жертв растет - РИА Новости Крым, 24.01.2024

В Улан-Баторе взорвался газовоз весом 60 тонн – число жертв растет

60-тонный газовоз взорвался в районе крупного рынка в Улан-Баторе. Об этом сообщает национальное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Монголии... РИА Новости Крым, 24.01.2024

2024-01-24T07:50

2024-01-24T07:50

2024-01-24T08:00

монголия

улан-батор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. 60-тонный газовоз взорвался в районе крупного рынка в Улан-Баторе. Об этом сообщает национальное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Монголии. Уточняется, что инцидент произошел около часа ночи по местному времени. В результате ДТП и последующего пожара загорелись расположенные рядом автомобили. Прибывшие на место пожарные локализовали распространение огня к 02:15 и полностью потушили его в 04:30. Из расположенных рядом с местом происшествия зданий эвакуированы 40 человек, в том числе 17 детей. "По предварительным данным, в результате пожара погибли 3 человека. Кроме того, 10 пострадавших доставлены в ожоговый центре, еще один – в токсикологический центр Центрального военного госпиталя, трое детей госпитализированы в Центр охраны здоровья матери и ребенка для оказания медицинской помощи", – сказано в сообщении.Сгорело 30 транспортных средств.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в многоэтажном доме в Сочи: жильцов эвакуировали, есть пострадавшиеВ Симферополе в многоэтажке взорвался газ, есть пострадавшиеСледком возбудил дело по факту взрыва газа в жилом доме Махачкалы

https://crimea.ria.ru/20240120/roditeli-pogibshikh-posle-vzryva-gaza-detey-umerli-v-bolnitse-v-makhachkale-1134336652.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

монголия, улан-батор, взрыв, газ, дтп, происшествия, в мире, новости