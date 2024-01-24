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В Улан-Баторе взорвался газовоз весом 60 тонн – число жертв растет - РИА Новости Крым, 24.01.2024
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В Улан-Баторе взорвался газовоз весом 60 тонн – число жертв растет
В Улан-Баторе взорвался газовоз весом 60 тонн – число жертв растет - РИА Новости Крым, 24.01.2024
В Улан-Баторе взорвался газовоз весом 60 тонн – число жертв растет
60-тонный газовоз взорвался в районе крупного рынка в Улан-Баторе. Об этом сообщает национальное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Монголии... РИА Новости Крым, 24.01.2024
2024-01-24T07:50
2024-01-24T08:00
монголия
улан-батор
взрыв
газ
дтп
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. 60-тонный газовоз взорвался в районе крупного рынка в Улан-Баторе. Об этом сообщает национальное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Монголии. Уточняется, что инцидент произошел около часа ночи по местному времени. В результате ДТП и последующего пожара загорелись расположенные рядом автомобили. Прибывшие на место пожарные локализовали распространение огня к 02:15 и полностью потушили его в 04:30. Из расположенных рядом с местом происшествия зданий эвакуированы 40 человек, в том числе 17 детей. "По предварительным данным, в результате пожара погибли 3 человека. Кроме того, 10 пострадавших доставлены в ожоговый центре, еще один – в токсикологический центр Центрального военного госпиталя, трое детей госпитализированы в Центр охраны здоровья матери и ребенка для оказания медицинской помощи", – сказано в сообщении.Сгорело 30 транспортных средств.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в многоэтажном доме в Сочи: жильцов эвакуировали, есть пострадавшиеВ Симферополе в многоэтажке взорвался газ, есть пострадавшиеСледком возбудил дело по факту взрыва газа в жилом доме Махачкалы
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монголия, улан-батор, взрыв, газ, дтп, происшествия, в мире, новости
В Улан-Баторе взорвался газовоз весом 60 тонн – число жертв растет

В Монголии растет число жертв взрыва газовоза в районе оживленного рынка

07:50 24.01.2024 (обновлено: 08:00 24.01.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПламя
Пламя - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. 60-тонный газовоз взорвался в районе крупного рынка в Улан-Баторе. Об этом сообщает национальное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Монголии. Уточняется, что инцидент произошел около часа ночи по местному времени.

"В 01:07 поступило сообщение о ДТП с участием крупногабаритного транспортного средства, перевозившего сжиженный природный газ, и пассажирского авто в Баянзурхском районе города", – сказано в сообщении.

В результате ДТП и последующего пожара загорелись расположенные рядом автомобили.
Прибывшие на место пожарные локализовали распространение огня к 02:15 и полностью потушили его в 04:30.
Из расположенных рядом с местом происшествия зданий эвакуированы 40 человек, в том числе 17 детей.
"По предварительным данным, в результате пожара погибли 3 человека. Кроме того, 10 пострадавших доставлены в ожоговый центре, еще один – в токсикологический центр Центрального военного госпиталя, трое детей госпитализированы в Центр охраны здоровья матери и ребенка для оказания медицинской помощи", – сказано в сообщении.
Сгорело 30 транспортных средств.
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