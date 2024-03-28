https://crimea.ria.ru/20240328/19-leniy-voditel-pogib-v-dtp-s-uchastiem-trekh-gruzovikov-i-lada-kalina-1136109880.html

19-летний водитель погиб в ДТП с участием трех грузовиков на Кубани

19-летний водитель погиб в ДТП с участием трех грузовиков на Кубани - РИА Новости Крым, 28.03.2024

19-летний водитель погиб в ДТП с участием трех грузовиков на Кубани

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют подробности ДТП с участием трех грузовых автомобилей и Lada Kalina на Кубани. Об этом сообщили в управлении... РИА Новости Крым, 28.03.2024

2024-03-28T15:25

2024-03-28T15:25

2024-03-28T15:44

мвд по краснодарскому краю

происшествия

дтп

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют подробности ДТП с участием трех грузовых автомобилей и Lada Kalina на Кубани. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции по Краснодарскому краю.Инцидент произошел на автодороге "Краснодар-Верхнебаканский" в четверг 28 марта 2024 года.После этого легковой автомобиль по инерции столкнулся с фурой Scania, а "КамАЗ" - с грузовиком Isuzu.В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Lada Kalina от полученных травм скончался на месте аварии.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное ДТП в Крыму: водитель легковушки погиб в лобовом ДТП с фуройВыросло число погибших при столкновении фуры и маршрутки на СтавропольеНа трассе М-11 "Нева" восстановлено движение после страшного ДТП

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд по краснодарскому краю, происшествия, дтп, краснодарский край, новости