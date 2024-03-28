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19-летний водитель погиб в ДТП с участием трех грузовиков на Кубани
19-летний водитель погиб в ДТП с участием трех грузовиков на Кубани - РИА Новости Крым, 28.03.2024
19-летний водитель погиб в ДТП с участием трех грузовиков на Кубани
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют подробности ДТП с участием трех грузовых автомобилей и Lada Kalina на Кубани. Об этом сообщили в управлении... РИА Новости Крым, 28.03.2024
2024-03-28T15:25
2024-03-28T15:25
2024-03-28T15:44
мвд по краснодарскому краю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют подробности ДТП с участием трех грузовых автомобилей и Lada Kalina на Кубани. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции по Краснодарскому краю.Инцидент произошел на автодороге "Краснодар-Верхнебаканский" в четверг 28 марта 2024 года.После этого легковой автомобиль по инерции столкнулся с фурой Scania, а "КамАЗ" - с грузовиком Isuzu.В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Lada Kalina от полученных травм скончался на месте аварии.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное ДТП в Крыму: водитель легковушки погиб в лобовом ДТП с фуройВыросло число погибших при столкновении фуры и маршрутки на СтавропольеНа трассе М-11 "Нева" восстановлено движение после страшного ДТП
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РИА Новости Крым
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мвд по краснодарскому краю, происшествия, дтп, краснодарский край, новости
19-летний водитель погиб в ДТП с участием трех грузовиков на Кубани
В лобовом столкновении Lada Kalina с грузовиками на Кубани погиб 19-летний водитель
15:25 28.03.2024 (обновлено: 15:44 28.03.2024)