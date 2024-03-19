https://crimea.ria.ru/20240319/chetyre-cheloveka-postradali-v-massovom-dtp-na-trasse-novorossiysk-kerch-1135840451.html

Четыре человека пострадали в массовом ДТП на трассе Новороссийск-Керчь

Четыре человека пострадали в массовом ДТП на трассе Новороссийск-Керчь - РИА Новости Крым, 19.03.2024

Четыре человека пострадали в массовом ДТП на трассе Новороссийск-Керчь

Четыре человека пострадали в массовом ДТП с участием шести автомобилей на трассе Новороссийск-Керчь. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекция Кубани. РИА Новости Крым, 19.03.2024

2024-03-19T16:40

2024-03-19T16:40

2024-03-19T16:40

краснодарский край

темрюкский район

дтп

происшествия

транспорт

госавтоинспекция кубани

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Четыре человека пострадали в массовом ДТП с участием шести автомобилей на трассе Новороссийск-Керчь. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекция Кубани.Авария произошла во вторник днем в Темрюкском районе Краснодарского края.Предварительно, в массовом ДТП пострадали четыре человека. Они доставлены в больницу Темрюка. По факту аварии проводится проверка. Движение на месте происшествия не ограничено.Читайте также на РИА Новости Крым:Подросток пострадал в столкновении BMW и троллейбуса в СимферополеСмял легковушку и скрылся: в Крыму ищут водителя грузовикаВ Крыму водитель BMW пойдет в колонию за гибель велосипедиста

краснодарский край

темрюкский район

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, темрюкский район, дтп, происшествия, транспорт, госавтоинспекция кубани