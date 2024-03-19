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Четыре человека пострадали в массовом ДТП на трассе Новороссийск-Керчь
Четыре человека пострадали в массовом ДТП на трассе Новороссийск-Керчь - РИА Новости Крым, 19.03.2024
Четыре человека пострадали в массовом ДТП на трассе Новороссийск-Керчь
Четыре человека пострадали в массовом ДТП с участием шести автомобилей на трассе Новороссийск-Керчь. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекция Кубани. РИА Новости Крым, 19.03.2024
2024-03-19T16:40
2024-03-19T16:40
2024-03-19T16:40
краснодарский край
темрюкский район
дтп
происшествия
транспорт
госавтоинспекция кубани
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Четыре человека пострадали в массовом ДТП с участием шести автомобилей на трассе Новороссийск-Керчь. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекция Кубани.Авария произошла во вторник днем в Темрюкском районе Краснодарского края.Предварительно, в массовом ДТП пострадали четыре человека. Они доставлены в больницу Темрюка. По факту аварии проводится проверка. Движение на месте происшествия не ограничено.Читайте также на РИА Новости Крым:Подросток пострадал в столкновении BMW и троллейбуса в СимферополеСмял легковушку и скрылся: в Крыму ищут водителя грузовикаВ Крыму водитель BMW пойдет в колонию за гибель велосипедиста
краснодарский край
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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краснодарский край, темрюкский район, дтп, происшествия, транспорт, госавтоинспекция кубани
Четыре человека пострадали в массовом ДТП на трассе Новороссийск-Керчь
Госавтоинспекция: четыре человека пострадали в ДТП на трассе Новороссийск-Керчь