https://crimea.ria.ru/20240331/marshrutka-oprokinulas-pri-stolknovenii-s-inomarkoy-postradali-6-chelovek-1136175846.html

Маршрутка опрокинулась при столкновении с иномаркой: пострадали 6 человек

Маршрутка опрокинулась при столкновении с иномаркой: пострадали 6 человек - РИА Новости Крым, 31.03.2024

Маршрутка опрокинулась при столкновении с иномаркой: пострадали 6 человек

Шесть пассажиров маршрутки госпитализированы в больницы Геленджика после столкновения автомобиля "Toyota" с "Газелью" на перекрестке. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 31.03.2024

2024-03-31T19:37

2024-03-31T19:37

2024-03-31T19:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Шесть пассажиров маршрутки госпитализированы в больницы Геленджика после столкновения автомобиля "Toyota" с "Газелью" на перекрестке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.В пятницу на Кубани один водитель погиб, другой был доставлен в больницу в тяжелом состоянии в результате аварии с участием грузовика и ГАЗели. Днем ранее 19-летний водитель погиб в ДТП с участием трех грузовиков в Краснодарском крае.Читайте также на РИА Новости Крым:Водитель ГАЗели погиб при столкновении с фурой на КубаниСмертельное ДТП с троллейбусом в Севастополе: водителю грозит до 5 летЧетыре человека пострадали в массовом ДТП на трассе Новороссийск-Керчь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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