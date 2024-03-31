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Маршрутка опрокинулась при столкновении с иномаркой: пострадали 6 человек - РИА Новости Крым, 31.03.2024
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Маршрутка опрокинулась при столкновении с иномаркой: пострадали 6 человек
Маршрутка опрокинулась при столкновении с иномаркой: пострадали 6 человек - РИА Новости Крым, 31.03.2024
Маршрутка опрокинулась при столкновении с иномаркой: пострадали 6 человек
Шесть пассажиров маршрутки госпитализированы в больницы Геленджика после столкновения автомобиля "Toyota" с "Газелью" на перекрестке. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 31.03.2024
2024-03-31T19:37
2024-03-31T19:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Шесть пассажиров маршрутки госпитализированы в больницы Геленджика после столкновения автомобиля "Toyota" с "Газелью" на перекрестке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.В пятницу на Кубани один водитель погиб, другой был доставлен в больницу в тяжелом состоянии в результате аварии с участием грузовика и ГАЗели. Днем ранее 19-летний водитель погиб в ДТП с участием трех грузовиков в Краснодарском крае.Читайте также на РИА Новости Крым:Водитель ГАЗели погиб при столкновении с фурой на КубаниСмертельное ДТП с троллейбусом в Севастополе: водителю грозит до 5 летЧетыре человека пострадали в массовом ДТП на трассе Новороссийск-Керчь
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геленджик, новости, дтп, краснодарский край, кубань, мвд по краснодарскому краю, общественный транспорт
Маршрутка опрокинулась при столкновении с иномаркой: пострадали 6 человек

В ДТП с участием маршрутного такси госпитализированы шесть человек в Геленджике – МВД

19:37 31.03.2024 (обновлено: 19:38 31.03.2024)
 
© 23 МВДВ ДТП с участием маршрутного такси госпитализированы шесть человек в Геленджике
В ДТП с участием маршрутного такси госпитализированы шесть человек в Геленджике
© 23 МВД
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Шесть пассажиров маршрутки госпитализированы в больницы Геленджика после столкновения автомобиля "Toyota" с "Газелью" на перекрестке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля "Toyota" на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с "Газелью", которая осуществляла перевозку пассажиров по городскому маршруту. В результате столкновения госпитализированы 6 пассажиров общественного транспорта", – говорится в Telegram-сообщении.

Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.
В пятницу на Кубани один водитель погиб, другой был доставлен в больницу в тяжелом состоянии в результате аварии с участием грузовика и ГАЗели. Днем ранее 19-летний водитель погиб в ДТП с участием трех грузовиков в Краснодарском крае.
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