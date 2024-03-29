https://crimea.ria.ru/20240329/smertelnoe-dtp-s-trolleybusom-v-sevastopole-voditelyu-grozit-do-5-let-1136126383.html

Смертельное ДТП с троллейбусом в Севастополе: водителю грозит до 5 лет

Смертельное ДТП с троллейбусом в Севастополе: водителю грозит до 5 лет - РИА Новости Крым, 29.03.2024

Смертельное ДТП с троллейбусом в Севастополе: водителю грозит до 5 лет

Уголовное дело открыто по факту смертельного ДТП с участием троллейбуса в Севастополе. Кроме того, прокуратура проверит деятельность предприятия... РИА Новости Крым, 29.03.2024

2024-03-29T10:10

2024-03-29T10:10

2024-03-29T10:10

севастополь

дтп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. Уголовное дело открыто по факту смертельного ДТП с участием троллейбуса в Севастополе. Кроме того, прокуратура проверит деятельность предприятия "Севэлектроавтотранс", сообщает пресс-служба ведомства.Авария произошла 20 марта. По информации полиции города, 27-летний мужчина выбежал на нерегулируемый пешеходный переход прямо перед троллейбусом. Он погиб на месте.Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ход следствия по делу о ДТП контролирует прокуратура города.Сейчас правоохранители продолжают следствие, назначен ряд экспертиз, проводятся допросы очевидцев, водителя автобуса. "Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет", - уточнили в полиции.Читайте также на РИА Новости Крым:19-летний водитель погиб в ДТП с участием трех грузовиков на КубаниСмертельная статистика: 12 пешеходов погибли в Крыму за два месяцаВ Алуште неуправляемый микроавтобус сбил ребенка – мальчик в больнице

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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