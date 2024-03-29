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Смертельное ДТП с троллейбусом в Севастополе: водителю грозит до 5 лет
Смертельное ДТП с троллейбусом в Севастополе: водителю грозит до 5 лет - РИА Новости Крым, 29.03.2024
Смертельное ДТП с троллейбусом в Севастополе: водителю грозит до 5 лет
Уголовное дело открыто по факту смертельного ДТП с участием троллейбуса в Севастополе. Кроме того, прокуратура проверит деятельность предприятия... РИА Новости Крым, 29.03.2024
2024-03-29T10:10
2024-03-29T10:10
2024-03-29T10:10
севастополь
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дтп в крыму и севастополе
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умвд россии по севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. Уголовное дело открыто по факту смертельного ДТП с участием троллейбуса в Севастополе. Кроме того, прокуратура проверит деятельность предприятия "Севэлектроавтотранс", сообщает пресс-служба ведомства.Авария произошла 20 марта. По информации полиции города, 27-летний мужчина выбежал на нерегулируемый пешеходный переход прямо перед троллейбусом. Он погиб на месте.Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ход следствия по делу о ДТП контролирует прокуратура города.Сейчас правоохранители продолжают следствие, назначен ряд экспертиз, проводятся допросы очевидцев, водителя автобуса. "Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет", - уточнили в полиции.Читайте также на РИА Новости Крым:19-летний водитель погиб в ДТП с участием трех грузовиков на КубаниСмертельная статистика: 12 пешеходов погибли в Крыму за два месяцаВ Алуште неуправляемый микроавтобус сбил ребенка – мальчик в больнице
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, дтп, дтп в крыму и севастополе, закон и право, умвд россии по севастополю, прокуратура города севастополя, новости крыма
Смертельное ДТП с троллейбусом в Севастополе: водителю грозит до 5 лет
Прокуратура контролирует дело о смертельном ДТП с участием троллейбуса в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. Уголовное дело открыто по факту смертельного ДТП с участием троллейбуса в Севастополе. Кроме того, прокуратура проверит деятельность предприятия "Севэлектроавтотранс", сообщает пресс-служба ведомства.
Авария произошла 20 марта. По информации полиции города, 27-летний мужчина выбежал на нерегулируемый пешеходный переход прямо перед троллейбусом. Он погиб на месте.
Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ход следствия по делу о ДТП контролирует прокуратура города.
"Прокуратура Ленинского района также проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения, об автомобильном транспорте и о труде в деятельности компании "Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Сейчас правоохранители продолжают следствие, назначен ряд экспертиз, проводятся допросы очевидцев, водителя автобуса.
"Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет", - уточнили в полиции.
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