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Трое детей пострадали в аварии с двумя авто и маршруткой в Севастополе

Трое детей пострадали в аварии с двумя авто и маршруткой в Севастополе - РИА Новости Крым, 10.02.2024

Трое детей пострадали в аварии с двумя авто и маршруткой в Севастополе

Трое детей в возрасте от 10 до 12 лет получили травмы в результате аварии с участием двух легковых авто и маршрутного автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 10.02.2024

2024-02-10T17:11

2024-02-10T17:11

2024-02-10T17:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Трое детей в возрасте от 10 до 12 лет получили травмы в результате аварии с участием двух легковых авто и маршрутного автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.Инцидент произошел по улице Ленина днем в субботу.По предварительной информации, 36-летняя водитель автомобиля Hyundai не убедилась в безопасности маневра перед началом движения, не уступила дорогу ехавшему в попутном направлении маршрутному автобусу "Нижегородец-VSN 700" под управлением 61-летнего водителя. После столкновения иномарка продолжила движение и по инерции врезалась в припаркованный автомобиль Datsun.На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекциии Севастополя. По факту дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими детьми проводится проверка.Читайте также на РИА Новости Крым:На трассе под Судаком сбили девочку-подросткаВ Петербурге автобус сбил пешеходов на тротуаре – есть пострадавшиеMercedes сбил подростка в Симферополе: возбуждено уголовное дело

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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