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Трое детей пострадали в аварии с двумя авто и маршруткой в Севастополе - РИА Новости Крым, 10.02.2024
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Трое детей пострадали в аварии с двумя авто и маршруткой в Севастополе
Трое детей пострадали в аварии с двумя авто и маршруткой в Севастополе - РИА Новости Крым, 10.02.2024
Трое детей пострадали в аварии с двумя авто и маршруткой в Севастополе
Трое детей в возрасте от 10 до 12 лет получили травмы в результате аварии с участием двух легковых авто и маршрутного автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 10.02.2024
2024-02-10T17:11
2024-02-10T17:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Трое детей в возрасте от 10 до 12 лет получили травмы в результате аварии с участием двух легковых авто и маршрутного автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.Инцидент произошел по улице Ленина днем в субботу.По предварительной информации, 36-летняя водитель автомобиля Hyundai не убедилась в безопасности маневра перед началом движения, не уступила дорогу ехавшему в попутном направлении маршрутному автобусу "Нижегородец-VSN 700" под управлением 61-летнего водителя. После столкновения иномарка продолжила движение и по инерции врезалась в припаркованный автомобиль Datsun.На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекциии Севастополя. По факту дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими детьми проводится проверка.Читайте также на РИА Новости Крым:На трассе под Судаком сбили девочку-подросткаВ Петербурге автобус сбил пешеходов на тротуаре – есть пострадавшиеMercedes сбил подростка в Симферополе: возбуждено уголовное дело
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Трое детей пострадали в аварии с двумя авто и маршруткой в Севастополе

Трое детей пострадали в ДТП с двумя автомобилями и маршруткой в Севастополе

17:11 10.02.2024 (обновлено: 17:12 10.02.2024)
 
© Полиция СевастополяДТП в Севастополе
ДТП в Севастополе
© Полиция Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Трое детей в возрасте от 10 до 12 лет получили травмы в результате аварии с участием двух легковых авто и маршрутного автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.
Инцидент произошел по улице Ленина днем в субботу.
По предварительной информации, 36-летняя водитель автомобиля Hyundai не убедилась в безопасности маневра перед началом движения, не уступила дорогу ехавшему в попутном направлении маршрутному автобусу "Нижегородец-VSN 700" под управлением 61-летнего водителя. После столкновения иномарка продолжила движение и по инерции врезалась в припаркованный автомобиль Datsun.
"В результате ДТП телесные повреждения получили три несовершеннолетних пассажира автомобиля Hyundai в возрасте от 10 до 12 лет. Четверо пассажиров автобуса не пострадали", – сказано в сообщении.
На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекциии Севастополя. По факту дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими детьми проводится проверка.
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СевастопольНовостиНовости КрымаДТП в Крыму и СевастополеПолиция СевастополяПроисшествияСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТП
 
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