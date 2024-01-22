https://crimea.ria.ru/20240122/mercedes-sbil-podrostka-v-simferopole-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-1134375779.html

Mercedes сбил подростка в Симферополе: возбуждено уголовное дело

Mercedes сбил подростка в Симферополе: возбуждено уголовное дело - РИА Новости Крым, 22.01.2024

Mercedes сбил подростка в Симферополе: возбуждено уголовное дело

В Симферополе продолжается расследование дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал подросток. Возбуждено уголовное дело. Об этом... РИА Новости Крым, 22.01.2024

2024-01-22T12:14

2024-01-22T12:14

2024-01-22T12:14

происшествия

дтп в крыму и севастополе

дтп

симферополь

прокуратура республики крым

дети

новости крыма

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/16/1134375667_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_20c300dfdb56ad143c0bc7616612cdf4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. В Симферополе продолжается расследование дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал подросток. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым.ДТП произошло в воскресенье, 21 января, в районе дома №59 по улице Киевской в Симферополе.По предварительным данным, автомобиль Mercedes-Benz Sprinter совершил наезд на подростка 2009 года рождения, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенку понадобилась госпитализация.Читайте также на РИА Новости Крым:На трассе под Судаком сбили девочку-подросткаВ Гурзуфе пьяный водитель вылетел на набережную и сбил человекаВ аварии на трассе Ялта-Севастополь пострадали трое взрослых и подросток

симферополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, дтп в крыму и севастополе, дтп, симферополь, прокуратура республики крым, дети, новости крыма, крым