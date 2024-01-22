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Mercedes сбил подростка в Симферополе: возбуждено уголовное дело - РИА Новости Крым, 22.01.2024
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Mercedes сбил подростка в Симферополе: возбуждено уголовное дело
Mercedes сбил подростка в Симферополе: возбуждено уголовное дело - РИА Новости Крым, 22.01.2024
Mercedes сбил подростка в Симферополе: возбуждено уголовное дело
В Симферополе продолжается расследование дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал подросток. Возбуждено уголовное дело. Об этом... РИА Новости Крым, 22.01.2024
2024-01-22T12:14
2024-01-22T12:14
происшествия
дтп в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. В Симферополе продолжается расследование дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал подросток. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым.ДТП произошло в воскресенье, 21 января, в районе дома №59 по улице Киевской в Симферополе.По предварительным данным, автомобиль Mercedes-Benz Sprinter совершил наезд на подростка 2009 года рождения, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенку понадобилась госпитализация.Читайте также на РИА Новости Крым:На трассе под Судаком сбили девочку-подросткаВ Гурзуфе пьяный водитель вылетел на набережную и сбил человекаВ аварии на трассе Ялта-Севастополь пострадали трое взрослых и подросток
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происшествия, дтп в крыму и севастополе, дтп, симферополь, прокуратура республики крым, дети, новости крыма, крым
Mercedes сбил подростка в Симферополе: возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбудили после ДТП с подростком в Симферополе

12:14 22.01.2024
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымВ Симферополе микроавтобус сбил подростка. 21.01.24
В Симферополе микроавтобус сбил подростка. 21.01.24
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. В Симферополе продолжается расследование дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал подросток. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым.
"Прокуратура Киевского района города Симферополя взяла под контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в сообщении.
ДТП произошло в воскресенье, 21 января, в районе дома №59 по улице Киевской в Симферополе.
По предварительным данным, автомобиль Mercedes-Benz Sprinter совершил наезд на подростка 2009 года рождения, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенку понадобилась госпитализация.
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