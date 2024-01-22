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Mercedes сбил подростка в Симферополе: возбуждено уголовное дело
Mercedes сбил подростка в Симферополе: возбуждено уголовное дело - РИА Новости Крым, 22.01.2024
Mercedes сбил подростка в Симферополе: возбуждено уголовное дело
В Симферополе продолжается расследование дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал подросток. Возбуждено уголовное дело. Об этом... РИА Новости Крым, 22.01.2024
2024-01-22T12:14
2024-01-22T12:14
2024-01-22T12:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. В Симферополе продолжается расследование дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал подросток. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым.ДТП произошло в воскресенье, 21 января, в районе дома №59 по улице Киевской в Симферополе.По предварительным данным, автомобиль Mercedes-Benz Sprinter совершил наезд на подростка 2009 года рождения, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенку понадобилась госпитализация.Читайте также на РИА Новости Крым:На трассе под Судаком сбили девочку-подросткаВ Гурзуфе пьяный водитель вылетел на набережную и сбил человекаВ аварии на трассе Ялта-Севастополь пострадали трое взрослых и подросток
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происшествия, дтп в крыму и севастополе, дтп, симферополь, прокуратура республики крым, дети, новости крыма, крым
Mercedes сбил подростка в Симферополе: возбуждено уголовное дело
Уголовное дело возбудили после ДТП с подростком в Симферополе