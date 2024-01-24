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В Петербурге автобус сбил пешеходов на тротуаре – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 24.01.2024
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В Петербурге автобус сбил пешеходов на тротуаре – есть пострадавшие
В Петербурге автобус сбил пешеходов на тротуаре – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 24.01.2024
В Петербурге автобус сбил пешеходов на тротуаре – есть пострадавшие
В Санкт-Петербурге рейсовый автобус выехал на тротуар с пешеходами, в результате происшествия пострадали пять человек, четверо из них находятся в тяжелом... РИА Новости Крым, 24.01.2024
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санкт-петербург
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автобусное сообщение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. В Санкт-Петербурге рейсовый автобус выехал на тротуар с пешеходами, в результате происшествия пострадали пять человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает главное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.Детей среди пострадавших нет. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и бригады скорой помощи. Правоохранители проводят проверку.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП с троллейбусом и микроавтобусом произошло на Ялтинской трассе – фотоДвухлетний ребенок пострадал в ДТП с автобусом под СимферополемДТП с автобусом в Крыму: в СК сообщили о состоянии пострадавших детей
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санкт-петербург, дтп, происшествия, новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), автобусное сообщение, транспорт
В Петербурге автобус сбил пешеходов на тротуаре – есть пострадавшие

Пять человек пострадали при наезде автобуса на тротуар с пешеходами в Петербурге

17:51 24.01.2024 (обновлено: 17:55 24.01.2024)
 
© РИА НовостиАвтобус в Петербурге выехал на тротуар с пешеходами
Автобус в Петербурге выехал на тротуар с пешеходами - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. В Санкт-Петербурге рейсовый автобус выехал на тротуар с пешеходами, в результате происшествия пострадали пять человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает главное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"24 января около 16.00 у дома 38 по улице Беринга рейсовый автобус маршрута №152 про неустановленной причине совершил выезд на тротуар, на котором находились пешеходы. По предварительным данным, четыре человека – в тяжелом состоянии, один – в состоянии средней степени тяжести", – сообщает Telegram-канал ведомства.

Детей среди пострадавших нет. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и бригады скорой помощи. Правоохранители проводят проверку.
© РИА НовостиАвтобус в Петербурге выехал на тротуар с пешеходами
Автобус в Петербурге выехал на тротуар с пешеходами - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости
Автобус в Петербурге выехал на тротуар с пешеходами
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Санкт-ПетербургДТППроисшествияНовостиМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)Автобусное сообщениеТранспорт
 
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