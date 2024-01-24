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В Петербурге автобус сбил пешеходов на тротуаре – есть пострадавшие
В Петербурге автобус сбил пешеходов на тротуаре – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 24.01.2024
В Петербурге автобус сбил пешеходов на тротуаре – есть пострадавшие
В Санкт-Петербурге рейсовый автобус выехал на тротуар с пешеходами, в результате происшествия пострадали пять человек, четверо из них находятся в тяжелом... РИА Новости Крым, 24.01.2024
2024-01-24T17:51
2024-01-24T17:51
2024-01-24T17:55
санкт-петербург
дтп
происшествия
новости
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
автобусное сообщение
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. В Санкт-Петербурге рейсовый автобус выехал на тротуар с пешеходами, в результате происшествия пострадали пять человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает главное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.Детей среди пострадавших нет. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и бригады скорой помощи. Правоохранители проводят проверку.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП с троллейбусом и микроавтобусом произошло на Ялтинской трассе – фотоДвухлетний ребенок пострадал в ДТП с автобусом под СимферополемДТП с автобусом в Крыму: в СК сообщили о состоянии пострадавших детей
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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санкт-петербург, дтп, происшествия, новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), автобусное сообщение, транспорт
В Петербурге автобус сбил пешеходов на тротуаре – есть пострадавшие
Пять человек пострадали при наезде автобуса на тротуар с пешеходами в Петербурге
17:51 24.01.2024 (обновлено: 17:55 24.01.2024)