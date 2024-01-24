https://crimea.ria.ru/20240124/v-peterburge-avtobus-sbil-peshekhodov-na-trotuare--est-postradavshie-1134434345.html

В Петербурге автобус сбил пешеходов на тротуаре – есть пострадавшие

В Петербурге автобус сбил пешеходов на тротуаре – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 24.01.2024

В Петербурге автобус сбил пешеходов на тротуаре – есть пострадавшие

В Санкт-Петербурге рейсовый автобус выехал на тротуар с пешеходами, в результате происшествия пострадали пять человек, четверо из них находятся в тяжелом... РИА Новости Крым, 24.01.2024

2024-01-24T17:51

2024-01-24T17:51

2024-01-24T17:55

санкт-петербург

дтп

происшествия

новости

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

автобусное сообщение

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. В Санкт-Петербурге рейсовый автобус выехал на тротуар с пешеходами, в результате происшествия пострадали пять человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает главное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.Детей среди пострадавших нет. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и бригады скорой помощи. Правоохранители проводят проверку.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП с троллейбусом и микроавтобусом произошло на Ялтинской трассе – фотоДвухлетний ребенок пострадал в ДТП с автобусом под СимферополемДТП с автобусом в Крыму: в СК сообщили о состоянии пострадавших детей

санкт-петербург

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, дтп, происшествия, новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), автобусное сообщение, транспорт