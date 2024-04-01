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Пьяный диспетчер выпустил автобус под поезд в Ярославской области - РИА Новости Крым, 01.04.2024
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Пьяный диспетчер выпустил автобус под поезд в Ярославской области
Пьяный диспетчер выпустил автобус под поезд в Ярославской области - РИА Новости Крым, 01.04.2024
Пьяный диспетчер выпустил автобус под поезд в Ярославской области
Диспетчер переезда, где произошло столкновение автобуса с пассажирским поездом, находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 01.04.2024
2024-04-01T20:44
2024-04-01T20:44
ярославская область
происшествия
общество
поезд
ск рф (следственный комитет российской федерации)
михаил евраев
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Диспетчер переезда, где произошло столкновение автобуса с пассажирским поездом, находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.По информации главы региона, автобус следовал из села Бектышево в Переславль-Залесский.По факту столкновения состава и пассажирского автобуса возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц, сообщили в Следкоме России.В понедельник сообщалось, что на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Шушково и Берендеево водитель пассажирского автобуса выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом № 15 сообщением Архангельск - Москва. Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В результате аварии погибли семеро человек а автобусе, включая водителя. Пострадал машинист поезда. Отмечается, что на месте ДТП работают 24 специалиста МЧС России и семь единиц техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Страшное ДТП с поездом и легковушкой в Крыму – делом занялась прокуратураТри человека погибли под колесами электропоезда – что известно Два человека попали под поезд "Санкт-Петербург – Адлер": погибла женщина
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РИА Новости Крым
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4.7
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ярославская область, происшествия, общество, поезд, ск рф (следственный комитет российской федерации), михаил евраев, новости
Пьяный диспетчер выпустил автобус под поезд в Ярославской области

Диспетчер переезда в Ярославской области был пьян и выпустил автобус на пути - губернатор

20:44 01.04.2024
 
© СК РФВ Ярославской области автобус с пассажирами столкнулся с поездом
В Ярославской области автобус с пассажирами столкнулся с поездом
© СК РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Диспетчер переезда, где произошло столкновение автобуса с пассажирским поездом, находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
"Диспетчер переезда находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Он допустил автобус на переезд, подняв шлагбаум для въезда и подавая разрешительные сигналы", - написал он в своем Telegram-канале.
По информации главы региона, автобус следовал из села Бектышево в Переславль-Залесский.
По факту столкновения состава и пассажирского автобуса возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц, сообщили в Следкоме России.
"Водитель и шесть пассажиров автобуса, среди которых, по предварительным данным, несовершеннолетняя девушка, погибли от полученных травм на месте. Следователем проводится осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы, организован комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего", - сказано в сообщении СК в Telegram-канале.
В понедельник сообщалось, что на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Шушково и Берендеево водитель пассажирского автобуса выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом № 15 сообщением Архангельск - Москва. Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В результате аварии погибли семеро человек а автобусе, включая водителя. Пострадал машинист поезда. Отмечается, что на месте ДТП работают 24 специалиста МЧС России и семь единиц техники.
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Ярославская областьПроисшествияОбществоПоездСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Михаил ЕвраевНовости
 
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