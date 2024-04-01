https://crimea.ria.ru/20240401/pyanyy-dispetcher-vypustil-avtobus-pod-poezd-v-yaroslavskoy-oblasti-1136202684.html

Пьяный диспетчер выпустил автобус под поезд в Ярославской области

Пьяный диспетчер выпустил автобус под поезд в Ярославской области - РИА Новости Крым, 01.04.2024

Пьяный диспетчер выпустил автобус под поезд в Ярославской области

Диспетчер переезда, где произошло столкновение автобуса с пассажирским поездом, находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 01.04.2024

2024-04-01T20:44

2024-04-01T20:44

2024-04-01T20:44

ярославская область

происшествия

общество

поезд

ск рф (следственный комитет российской федерации)

михаил евраев

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/01/1136202568_0:12:1198:686_1920x0_80_0_0_7133939332df7ed2b900f394ec785708.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Диспетчер переезда, где произошло столкновение автобуса с пассажирским поездом, находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.По информации главы региона, автобус следовал из села Бектышево в Переславль-Залесский.По факту столкновения состава и пассажирского автобуса возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц, сообщили в Следкоме России.В понедельник сообщалось, что на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Шушково и Берендеево водитель пассажирского автобуса выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом № 15 сообщением Архангельск - Москва. Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В результате аварии погибли семеро человек а автобусе, включая водителя. Пострадал машинист поезда. Отмечается, что на месте ДТП работают 24 специалиста МЧС России и семь единиц техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Страшное ДТП с поездом и легковушкой в Крыму – делом занялась прокуратураТри человека погибли под колесами электропоезда – что известно Два человека попали под поезд "Санкт-Петербург – Адлер": погибла женщина

ярославская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ярославская область, происшествия, общество, поезд, ск рф (следственный комитет российской федерации), михаил евраев, новости