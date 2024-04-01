Пьяный диспетчер выпустил автобус под поезд в Ярославской области
Диспетчер переезда в Ярославской области был пьян и выпустил автобус на пути - губернатор
© СК РФВ Ярославской области автобус с пассажирами столкнулся с поездом
© СК РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Диспетчер переезда, где произошло столкновение автобуса с пассажирским поездом, находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
"Диспетчер переезда находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Он допустил автобус на переезд, подняв шлагбаум для въезда и подавая разрешительные сигналы", - написал он в своем Telegram-канале.
По информации главы региона, автобус следовал из села Бектышево в Переславль-Залесский.
По факту столкновения состава и пассажирского автобуса возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц, сообщили в Следкоме России.
"Водитель и шесть пассажиров автобуса, среди которых, по предварительным данным, несовершеннолетняя девушка, погибли от полученных травм на месте. Следователем проводится осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы, организован комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего", - сказано в сообщении СК в Telegram-канале.
В понедельник сообщалось, что на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Шушково и Берендеево водитель пассажирского автобуса выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом № 15 сообщением Архангельск - Москва. Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В результате аварии погибли семеро человек а автобусе, включая водителя. Пострадал машинист поезда. Отмечается, что на месте ДТП работают 24 специалиста МЧС России и семь единиц техники.
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