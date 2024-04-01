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В МЧС уточнили число погибших в жуткой аварии с поездом под Ярославлем
В МЧС уточнили число погибших в жуткой аварии с поездом под Ярославлем - РИА Новости Крым, 01.04.2024
В МЧС уточнили число погибших в жуткой аварии с поездом под Ярославлем
Жертвами столкновения рейсового автобуса со скоростным поездом в Ярославской области стали семь человек. Обновленную информацию опубликовали в МЧС России. РИА Новости Крым, 01.04.2024
2024-04-01T18:58
2024-04-01T18:58
2024-04-01T18:58
происшествия
ярославская область
поезд
дтп
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости Крым. Жертвами столкновения рейсового автобуса со скоростным поездом в Ярославской области стали семь человек. Обновленную информацию опубликовали в МЧС России.В понедельник сообщалось, что на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Шушково и Берендеево водитель пассажирского автобуса выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом № 15 сообщением Архангельск - Москва. Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Ранее по предварительным данным спасателей сообщалось о восьми погибших. Читайте также на РИА Новости Крым:Трое детей погибли в столкновении поезда и легковушки на СтавропольеРасписание поездов в Крыму изменится из-за ремонта на станцииСтрашное ДТП с поездом и легковушкой в Крыму – делом занялась прокуратура
ярославская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ярославская область, поезд, дтп, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости
В МЧС уточнили число погибших в жуткой аварии с поездом под Ярославлем
При столкновении автобуса с поездом в Ярославской области погибли семь человек - МЧС