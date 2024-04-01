https://crimea.ria.ru/20240401/v-mchs-utochnili-chislo-pogibshikh-v-zhutkoy-avarii-s-poezdom-pod-yaroslavlem-1136199837.html

В МЧС уточнили число погибших в жуткой аварии с поездом под Ярославлем

В МЧС уточнили число погибших в жуткой аварии с поездом под Ярославлем - РИА Новости Крым, 01.04.2024

В МЧС уточнили число погибших в жуткой аварии с поездом под Ярославлем

Жертвами столкновения рейсового автобуса со скоростным поездом в Ярославской области стали семь человек. Обновленную информацию опубликовали в МЧС России. РИА Новости Крым, 01.04.2024

2024-04-01T18:58

2024-04-01T18:58

2024-04-01T18:58

происшествия

ярославская область

поезд

дтп

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости Крым. Жертвами столкновения рейсового автобуса со скоростным поездом в Ярославской области стали семь человек. Обновленную информацию опубликовали в МЧС России.В понедельник сообщалось, что на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Шушково и Берендеево водитель пассажирского автобуса выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом № 15 сообщением Архангельск - Москва. Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Ранее по предварительным данным спасателей сообщалось о восьми погибших. Читайте также на РИА Новости Крым:Трое детей погибли в столкновении поезда и легковушки на СтавропольеРасписание поездов в Крыму изменится из-за ремонта на станцииСтрашное ДТП с поездом и легковушкой в Крыму – делом занялась прокуратура

ярославская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ярославская область, поезд, дтп, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости