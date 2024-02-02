https://crimea.ria.ru/20240202/dtp-s-pyatyu-pogibshimi-na-kubani-zaderzhan-organizator-avtobusnoy-poezdki-1134655261.html

ДТП с пятью погибшими на Кубани: задержан организатор автобусной поездки

ДТП с пятью погибшими на Кубани: задержан организатор автобусной поездки - РИА Новости Крым, 02.02.2024

ДТП с пятью погибшими на Кубани: задержан организатор автобусной поездки

Организатору автобусной поездки, которая закончилась смертью пяти пассажиров в ДТП, предъявлено обвинение. Подозреваемый взят под стражу. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 02.02.2024

2024-02-02T18:05

2024-02-02T18:05

2024-02-02T18:05

краснодарский край

ск рф (следственный комитет российской федерации)

дтп

происшествия

закон и право

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/02/1134655009_0:122:1227:812_1920x0_80_0_0_4981d633df07f48c1e6d77fd52590778.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости Крым. Организатору автобусной поездки, которая закончилась смертью пяти пассажиров в ДТП, предъявлено обвинение. Подозреваемый взят под стражу. Об этом сообщает следственное управление СК России по Краснодарскому краю.Авария с участием автобуса и грузового автомобиля произошла 28 января на участке автодороги "Кавказ" в Краснодарском крае. Погибли пять человек. Еще девять, в том числе двоих несовершеннолетних, госпитализировали с травмами различной степени тяжести.В рамках расследования 41-летнему организатору автобусной поездки предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности в сфере пассажирских перевозок (ч.3 ст.238 УК РФ).По ходатайству следователя суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Следственные действия, а также сбор доказательств, продолжаются. Все это должно помочь установить все обстоятельства случившегося. Ход и результаты расследования находятся на контроле руководителя краевого СУ Следкома.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП с троллейбусом и микроавтобусом произошло на Ялтинской трассе - фотоДвухлетний ребенок пострадал в ДТП с автобусом под СимферополемВылетел на встречку и погиб: в Крыму смертельное ДТП с грузовиком

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, ск рф (следственный комитет российской федерации), дтп, происшествия, закон и право, общество, новости