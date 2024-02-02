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ДТП с пятью погибшими на Кубани: задержан организатор автобусной поездки - РИА Новости Крым, 02.02.2024
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ДТП с пятью погибшими на Кубани: задержан организатор автобусной поездки
ДТП с пятью погибшими на Кубани: задержан организатор автобусной поездки - РИА Новости Крым, 02.02.2024
ДТП с пятью погибшими на Кубани: задержан организатор автобусной поездки
Организатору автобусной поездки, которая закончилась смертью пяти пассажиров в ДТП, предъявлено обвинение. Подозреваемый взят под стражу. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 02.02.2024
2024-02-02T18:05
2024-02-02T18:05
краснодарский край
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости Крым. Организатору автобусной поездки, которая закончилась смертью пяти пассажиров в ДТП, предъявлено обвинение. Подозреваемый взят под стражу. Об этом сообщает следственное управление СК России по Краснодарскому краю.Авария с участием автобуса и грузового автомобиля произошла 28 января на участке автодороги "Кавказ" в Краснодарском крае. Погибли пять человек. Еще девять, в том числе двоих несовершеннолетних, госпитализировали с травмами различной степени тяжести.В рамках расследования 41-летнему организатору автобусной поездки предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности в сфере пассажирских перевозок (ч.3 ст.238 УК РФ).По ходатайству следователя суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Следственные действия, а также сбор доказательств, продолжаются. Все это должно помочь установить все обстоятельства случившегося. Ход и результаты расследования находятся на контроле руководителя краевого СУ Следкома.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП с троллейбусом и микроавтобусом произошло на Ялтинской трассе - фотоДвухлетний ребенок пострадал в ДТП с автобусом под СимферополемВылетел на встречку и погиб: в Крыму смертельное ДТП с грузовиком
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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краснодарский край, ск рф (следственный комитет российской федерации), дтп, происшествия, закон и право, общество, новости
ДТП с пятью погибшими на Кубани: задержан организатор автобусной поездки

Организатор автобусной поездки со смертельным исходом взят под стражу на Кубани

18:05 02.02.2024
 
© СУ СКР по Краснодарскому краюСмертельное ДТП с автобусом на Кубани
Смертельное ДТП с автобусом на Кубани
© СУ СКР по Краснодарскому краю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости Крым. Организатору автобусной поездки, которая закончилась смертью пяти пассажиров в ДТП, предъявлено обвинение. Подозреваемый взят под стражу. Об этом сообщает следственное управление СК России по Краснодарскому краю.
Авария с участием автобуса и грузового автомобиля произошла 28 января на участке автодороги "Кавказ" в Краснодарском крае. Погибли пять человек. Еще девять, в том числе двоих несовершеннолетних, госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
В рамках расследования 41-летнему организатору автобусной поездки предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности в сфере пассажирских перевозок (ч.3 ст.238 УК РФ).
"По данным следствия, 41-летний житель Кабардино-Балкарской Республики организовал перевозку пассажиров на платной основе, при этом лицензии на осуществление данного вида деятельности у мужчины не было. При этом ранее он дважды уже привлекался к административной ответственности за осуществление пассажирских перевозок без лицензии", - уточняют в следственном управлении СК России по Краснодарскому краю.
По ходатайству следователя суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Следственные действия, а также сбор доказательств, продолжаются. Все это должно помочь установить все обстоятельства случившегося. Ход и результаты расследования находятся на контроле руководителя краевого СУ Следкома.
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Краснодарский крайСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ДТППроисшествияЗакон и правоОбществоНовости
 
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