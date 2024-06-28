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Любите Россию и благодарите учителей: Аксенов поздравил выпускников - РИА Новости Крым, 28.06.2024
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Любите Россию и благодарите учителей: Аксенов поздравил выпускников
Любите Россию и благодарите учителей: Аксенов поздравил выпускников - РИА Новости Крым, 28.06.2024
Любите Россию и благодарите учителей: Аксенов поздравил выпускников
Любить Россию и хранить в сердце благодарность учителям и наставникам пожелал крымским выпускникам глава республики Сергей Аксенов. Поздравление он опубликовал... РИА Новости Крым, 28.06.2024
2024-06-28T09:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Любить Россию и хранить в сердце благодарность учителям и наставникам пожелал крымским выпускникам глава республики Сергей Аксенов. Поздравление он опубликовал в своем Telegram-канале.Он также призвал юных крымчан смело идти к своей цели и верить в себя."Любите Россию и храните в сердце благодарность учителям и наставникам", - пожелал он.Ранее и.о. ректора Севастопольского государственного университета Владимир Нечаев рассказал, что в Севастополе увеличивается число абитуриентов из новых регионов: Запорожской, Херсонской областей, ДНР, ЛНР. А по информации и. о. ректора КФУ им. В.И. Вернадского Владимира Курьянова, примерно пятая часть всех заявлений, поступающих в приемную комиссию вуза – это заявления от жителей территорий, освобожденных от неонацистов.Читайте также на РИА Новости Крым:На какие специальности самый большой конкурс в вузах КрымаВ Госдуме обсуждают отмену ЕГЭ: какую альтернативу предлагаютСтуденты из каких стран учатся в вузах Крыма и Севастополя
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крым, сергей аксенов, образование в крыму и севастополе, высшее образование, общество, дети, новости крыма, праздники и памятные даты
Любите Россию и благодарите учителей: Аксенов поздравил выпускников

Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил выпускников и пожелал им любить Россию

09:03 28.06.2024 (обновлено: 09:04 28.06.2024)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВыпускники
Выпускники - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Любить Россию и хранить в сердце благодарность учителям и наставникам пожелал крымским выпускникам глава республики Сергей Аксенов. Поздравление он опубликовал в своем Telegram-канале.
"Перед вами открыто множество дорог. Но вне зависимости от того, какую профессию и какой жизненный путь вы изберете, именно вам предстоит внести свой вклад в развитие Крыма, в историю успехов и достижений нашей страны", - написал Аксенов.
Он также призвал юных крымчан смело идти к своей цели и верить в себя.
"Любите Россию и храните в сердце благодарность учителям и наставникам", - пожелал он.
Ранее и.о. ректора Севастопольского государственного университета Владимир Нечаев рассказал, что в Севастополе увеличивается число абитуриентов из новых регионов: Запорожской, Херсонской областей, ДНР, ЛНР. А по информации и. о. ректора КФУ им. В.И. Вернадского Владимира Курьянова, примерно пятая часть всех заявлений, поступающих в приемную комиссию вуза – это заявления от жителей территорий, освобожденных от неонацистов.
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КрымСергей АксеновОбразование в Крыму и СевастополеВысшее образованиеОбществодетиНовости КрымаПраздники и памятные даты
 
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