https://crimea.ria.ru/20240628/lyubite-rossiyu-i-blagodarite-uchiteley-aksenov-pozdravil-vypusknikov-1138425786.html
Любите Россию и благодарите учителей: Аксенов поздравил выпускников
Любите Россию и благодарите учителей: Аксенов поздравил выпускников - РИА Новости Крым, 28.06.2024
Любите Россию и благодарите учителей: Аксенов поздравил выпускников
Любить Россию и хранить в сердце благодарность учителям и наставникам пожелал крымским выпускникам глава республики Сергей Аксенов. Поздравление он опубликовал... РИА Новости Крым, 28.06.2024
2024-06-28T09:03
2024-06-28T09:03
2024-06-28T09:04
крым
сергей аксенов
образование в крыму и севастополе
высшее образование
общество
дети
новости крыма
праздники и памятные даты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110035/51/1100355127_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_9df2946ab9f3ccd120c7d03b3efc6085.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Любить Россию и хранить в сердце благодарность учителям и наставникам пожелал крымским выпускникам глава республики Сергей Аксенов. Поздравление он опубликовал в своем Telegram-канале.Он также призвал юных крымчан смело идти к своей цели и верить в себя."Любите Россию и храните в сердце благодарность учителям и наставникам", - пожелал он.Ранее и.о. ректора Севастопольского государственного университета Владимир Нечаев рассказал, что в Севастополе увеличивается число абитуриентов из новых регионов: Запорожской, Херсонской областей, ДНР, ЛНР. А по информации и. о. ректора КФУ им. В.И. Вернадского Владимира Курьянова, примерно пятая часть всех заявлений, поступающих в приемную комиссию вуза – это заявления от жителей территорий, освобожденных от неонацистов.Читайте также на РИА Новости Крым:На какие специальности самый большой конкурс в вузах КрымаВ Госдуме обсуждают отмену ЕГЭ: какую альтернативу предлагаютСтуденты из каких стран учатся в вузах Крыма и Севастополя
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110035/51/1100355127_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_acb1f8e439b1dd9305a6c0e2f49d5f62.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, сергей аксенов, образование в крыму и севастополе, высшее образование, общество, дети, новости крыма, праздники и памятные даты
Любите Россию и благодарите учителей: Аксенов поздравил выпускников
Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил выпускников и пожелал им любить Россию
09:03 28.06.2024 (обновлено: 09:04 28.06.2024)