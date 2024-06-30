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Прибор не поможет: как выбрать арбуз без нитратов
Прибор не поможет: как выбрать арбуз без нитратов - РИА Новости Крым, 30.06.2024
Прибор не поможет: как выбрать арбуз без нитратов
Допустимая норма содержания нитратов в арбузах – 60 мг, в дынях – 90 мг на килограмм. Большинство нитратомеров, которые доступны для населения, не способны... РИА Новости Крым, 30.06.2024
2024-06-30T14:45
2024-06-30T14:45
2024-06-30T15:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. Допустимая норма содержания нитратов в арбузах – 60 мг, в дынях – 90 мг на килограмм. Большинство нитратомеров, которые доступны для населения, не способны определить такие дозы, сказала в эфире радио "Спуник в Крыму" кандидат сельскохозяйственных наук, научный сотрудник отдела селекции и семеноводства овощных и бахчевых культур научно НИИСХ Крыма Диляра Измаилова.Приборы, которые проходят специальную калибровку и могут быть использованы для бахчевых, стоят очень дорого. Кроме того, нитратомерами надо правильно пользоваться."Нельзя протыкать электронным нитратомером кору плода. Нужно разрезать ягоду и электрод поместить в саму мякоть, потому что если через кору проткнуть, то содержание нитратов он покажет намного выше", – объяснила специалист.На вкус и вид большое содержание нитратов можно определить по большому количеству желтых или белых прожилок в мякоти, а также по горечи во вкусе. Чтобы избежать таких сюрпризов, Диляра Измаилова советуют приобретать бахчевые в торговых сетях или на рынке, где качество товара проверяют специальные лаборатории.На сроки созревания крымских арбузов повлияла аномальная жара. Под действием высоких температур растения испытывают стресс и стремятся быстрее обеспечить существование вида. Поэтому цветение и формирование плода у растений в этом году произошло раньше.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт назвал допустимое содержание нитратов в дынях и арбузахКак не отравиться арбузами – диетологЭксперт рассказала, как должен "звучать" спелый арбуз
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арбуз, совет эксперта, здоровье, здоровое питание, урожай в крыму, крым
Прибор не поможет: как выбрать арбуз без нитратов
Как правильно определить уровень нитратов в арбузах
14:45 30.06.2024 (обновлено: 15:07 30.06.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым
. Допустимая норма содержания нитратов в арбузах – 60 мг, в дынях – 90 мг на килограмм. Большинство нитратомеров, которые доступны для населения, не способны определить такие дозы, сказала в эфире радио "Спуник в Крыму"
кандидат сельскохозяйственных наук, научный сотрудник отдела селекции и семеноводства овощных и бахчевых культур научно НИИСХ Крыма Диляра Измаилова.
"Многие сейчас приобретают нитратомеры, но мало кто знает, что они работают с огромной погрешностью. Иногда они показывают просто содержание солей в мякоти, в том числе безопасных для человека", – сказала она.
Приборы, которые проходят специальную калибровку и могут быть использованы для бахчевых, стоят очень дорого. Кроме того, нитратомерами надо правильно пользоваться.
"Нельзя протыкать электронным нитратомером кору плода. Нужно разрезать ягоду и электрод поместить в саму мякоть, потому что если через кору проткнуть, то содержание нитратов он покажет намного выше", – объяснила специалист.
На вкус и вид большое содержание нитратов можно определить по большому количеству желтых или белых прожилок в мякоти, а также по горечи во вкусе. Чтобы избежать таких сюрпризов, Диляра Измаилова советуют приобретать бахчевые в торговых сетях или на рынке, где качество товара проверяют специальные лаборатории.
"В специализированных торговых точках ягода проходит проверку обязательно, поэтому нужно брать в проверенных местах. Лаборатории с легкостью определяют допустимое содержание количества нитратов, этим занимаются фитосанитарные службы", – подытожила эксперт.
На сроки созревания крымских арбузов повлияла аномальная жара
. Под действием высоких температур растения испытывают стресс и стремятся быстрее обеспечить существование вида. Поэтому цветение и формирование плода у растений в этом году произошло раньше.
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