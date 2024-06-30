https://crimea.ria.ru/20240630/pribor-ne-pomozhet-kak-vybrat-arbuz-bez-nitratov-1138265703.html

Прибор не поможет: как выбрать арбуз без нитратов

Прибор не поможет: как выбрать арбуз без нитратов - РИА Новости Крым, 30.06.2024

Прибор не поможет: как выбрать арбуз без нитратов

Допустимая норма содержания нитратов в арбузах – 60 мг, в дынях – 90 мг на килограмм. Большинство нитратомеров, которые доступны для населения, не способны... РИА Новости Крым, 30.06.2024

2024-06-30T14:45

2024-06-30T14:45

2024-06-30T15:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. Допустимая норма содержания нитратов в арбузах – 60 мг, в дынях – 90 мг на килограмм. Большинство нитратомеров, которые доступны для населения, не способны определить такие дозы, сказала в эфире радио "Спуник в Крыму" кандидат сельскохозяйственных наук, научный сотрудник отдела селекции и семеноводства овощных и бахчевых культур научно НИИСХ Крыма Диляра Измаилова.Приборы, которые проходят специальную калибровку и могут быть использованы для бахчевых, стоят очень дорого. Кроме того, нитратомерами надо правильно пользоваться."Нельзя протыкать электронным нитратомером кору плода. Нужно разрезать ягоду и электрод поместить в саму мякоть, потому что если через кору проткнуть, то содержание нитратов он покажет намного выше", – объяснила специалист.На вкус и вид большое содержание нитратов можно определить по большому количеству желтых или белых прожилок в мякоти, а также по горечи во вкусе. Чтобы избежать таких сюрпризов, Диляра Измаилова советуют приобретать бахчевые в торговых сетях или на рынке, где качество товара проверяют специальные лаборатории.На сроки созревания крымских арбузов повлияла аномальная жара. Под действием высоких температур растения испытывают стресс и стремятся быстрее обеспечить существование вида. Поэтому цветение и формирование плода у растений в этом году произошло раньше.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт назвал допустимое содержание нитратов в дынях и арбузахКак не отравиться арбузами – диетологЭксперт рассказала, как должен "звучать" спелый арбуз

крым

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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