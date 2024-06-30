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Три часа на солнцепеке: ситуация с очередью на Крымский мост
Три часа на солнцепеке: ситуация с очередью на Крымский мост - РИА Новости Крым, 30.06.2024
Три часа на солнцепеке: ситуация с очередью на Крымский мост
На подъездах к досмотровым пунктам перед Крымским мостом в очереди стоят уже 864 машины. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 30.06.2024
2024-06-30T13:10
2024-06-30T13:10
2024-06-30T13:10
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
керченский пролив
тамань
новости крыма
логистика
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. На подъездах к досмотровым пунктам перед Крымским мостом в очереди стоят уже 864 машины. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.Крымский мост закрывали вечером в субботу и в ночь на воскресенье дважды. Первый раз ограничение продлилось шесть минут, второй раз транспортный переход был закрыт менее 20 минут. В 11.00 в очереди на мост находились 782 автомобиля.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
крымский мост
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крымский мост, крым, керчь, керченский пролив, тамань, новости крыма, логистика, транспорт
Три часа на солнцепеке: ситуация с очередью на Крымский мост
На Крымском мосту в очереди стоят 864 автомобиля
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. На подъездах к досмотровым пунктам перед Крымским мостом в очереди стоят уже 864 машины. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.
"По состоянию на 13:00 в очереди со стороны Тамани находится находится 802 транспортных средства. Ожидание около трех часов. В очереди со стороны Керчи находится 62 транспортных средства.", – говорится в сообщении.
Крымский мост закрывали вечером в субботу и в ночь на воскресенье дважды. Первый раз ограничение продлилось шесть минут, второй раз транспортный переход был закрыт менее 20 минут. В 11.00 в очереди на мост находились 782 автомобиля.
Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.
Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.