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Как абитуриентам из новых регионов поступить в вуз Севастополя - РИА Новости Крым, 20.06.2024
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Как абитуриентам из новых регионов поступить в вуз Севастополя
Как абитуриентам из новых регионов поступить в вуз Севастополя - РИА Новости Крым, 20.06.2024
Как абитуриентам из новых регионов поступить в вуз Севастополя
В Севастополе увеличивается число абитуриентов из новых регионов: Запорожской, Херсонской областей, ДНР, ЛНР. На каких особых условиях их принимают в российские РИА Новости Крым, 20.06.2024
2024-06-20T08:49
2024-06-20T08:02
образование в крыму и севастополе
владимир нечаев
севастопольский государственный университет (севгу)
новые регионы россии
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высшее образование в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе увеличивается число абитуриентов из новых регионов: Запорожской, Херсонской областей, ДНР, ЛНР. На каких особых условиях их принимают в российские вузы, в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал и.о. ректора Севастопольского государственного университета Владимир Нечаев.То есть выпускник, по словам и.о. ректора, может сдать ЕГЭ, пройти вступительные испытания в университете, а затем, посмотрев, где у него больше баллов, подать для зачисления соответствующий результат.Кроме того, у абитуриентов из новых регионов есть возможность пройти, например, экзамен по русскому языку в форме собеседования, тестов. При этом отдельных квот на новые регионы сейчас нет.И отметил, что каждый год среди абитуриентов университета порядка 20-30% из Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Абитуриенты из новых регионов России хотят учиться в КрымуСколько студентов из Запорожья работают в КрымуКакие льготы для школьников из новых регионов действуют в Симферополе
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образование в крыму и севастополе, владимир нечаев, севастопольский государственный университет (севгу), новые регионы россии, новости, новости крыма, крым, высшее образование в крыму
Как абитуриентам из новых регионов поступить в вуз Севастополя

Абитуриенты из новых регионов могут поступить в вуз Севастополя на особых условиях

08:49 20.06.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАбитуриенты. Архивное фото
Абитуриенты. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе увеличивается число абитуриентов из новых регионов: Запорожской, Херсонской областей, ДНР, ЛНР. На каких особых условиях их принимают в российские вузы, в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал и.о. ректора Севастопольского государственного университета Владимир Нечаев.

"У абитуриентов из новых регионов есть особые условия по всей России. У них есть выбор: быть зачисленными либо по результатам ЕГЭ, либо по результатам внутренних вступительных испытаний", – рассказал он.

То есть выпускник, по словам и.о. ректора, может сдать ЕГЭ, пройти вступительные испытания в университете, а затем, посмотрев, где у него больше баллов, подать для зачисления соответствующий результат.
Кроме того, у абитуриентов из новых регионов есть возможность пройти, например, экзамен по русскому языку в форме собеседования, тестов. При этом отдельных квот на новые регионы сейчас нет.

"В прошлом году из 1850 бюджетных мест на бакалавриат, специалитет примерно 300-350 были ребята из новых регионов. Количество ребят из Республики Крым остается стабильным", – уточнил Нечаев.

И отметил, что каждый год среди абитуриентов университета порядка 20-30% из Крыма.
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