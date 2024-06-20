https://crimea.ria.ru/20240620/kak-abiturientam-iz-novykh-regionov-postupit-v-vuz-sevastopolya-1138221726.html

Как абитуриентам из новых регионов поступить в вуз Севастополя

Как абитуриентам из новых регионов поступить в вуз Севастополя - РИА Новости Крым, 20.06.2024

Как абитуриентам из новых регионов поступить в вуз Севастополя

В Севастополе увеличивается число абитуриентов из новых регионов: Запорожской, Херсонской областей, ДНР, ЛНР. На каких особых условиях их принимают в российские РИА Новости Крым, 20.06.2024

2024-06-20T08:49

2024-06-20T08:49

2024-06-20T08:02

образование в крыму и севастополе

владимир нечаев

севастопольский государственный университет (севгу)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе увеличивается число абитуриентов из новых регионов: Запорожской, Херсонской областей, ДНР, ЛНР. На каких особых условиях их принимают в российские вузы, в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал и.о. ректора Севастопольского государственного университета Владимир Нечаев.То есть выпускник, по словам и.о. ректора, может сдать ЕГЭ, пройти вступительные испытания в университете, а затем, посмотрев, где у него больше баллов, подать для зачисления соответствующий результат.Кроме того, у абитуриентов из новых регионов есть возможность пройти, например, экзамен по русскому языку в форме собеседования, тестов. При этом отдельных квот на новые регионы сейчас нет.И отметил, что каждый год среди абитуриентов университета порядка 20-30% из Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Абитуриенты из новых регионов России хотят учиться в КрымуСколько студентов из Запорожья работают в КрымуКакие льготы для школьников из новых регионов действуют в Симферополе

новые регионы россии

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2024

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