https://crimea.ria.ru/20230504/kakie-lgoty-dlya-shkolnikov-iz-novykh-regionov-deystvuyut-v-simferopole-1128521021.html
Какие льготы для школьников из новых регионов действуют в Симферополе
Какие льготы для школьников из новых регионов действуют в Симферополе - РИА Новости Крым, 04.05.2023
Какие льготы для школьников из новых регионов действуют в Симферополе
Школьники из новых регионов России могут быть зачислены в классы без документов, подтверждающих уровень образования. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 04.05.2023
2023-05-04T08:36
2023-05-04T08:36
2023-05-04T08:36
радио "спутник в крыму"
образование в крыму и севастополе
наталья матюхина
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новости крыма
симферополь
общество
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новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Школьники из новых регионов России могут быть зачислены в классы без документов, подтверждающих уровень образования. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила замначальника управления - начальник отдела общего образования администрации Симферополя Наталья Матюхина.Берут без документовПо ее словам, педагоги в школах проводят "внутреннюю диагностику", чтобы понять уровень образования ребенка и определить, "в какой класс посадить". Также с детьми ведется психологическая работа."И для выпускников 9-х и 11-х классов льготы предусмотрены в том плане, что эти дети могут сдать государственную итоговую аттестацию посредством промежуточной аттестации, то есть, по годовым оценкам, не сдавая ЕГЭ или ОГЭ, они могут получить аттестат", - пояснила она и уточнила: если выпускники хотят поступить в вуз, тогда им придется сдавать ОГЭ или ЕГЭ.В Минпросвещения назвали даты последних звонков и выпускных >>Нужны новые школыОна также заметила, что в городе есть потребность в новых школах, поскольку "увеличивается обучающийся контингент". "Люди пребывают как из других регионов РФ, так и с вновь присоединенных, и с территории Украины. В настоящее время уже порядка 800 человек прибыли с этих территорий", - уточнила Матюхина.По ее словам, "выходить из ситуации" пока удается, всех прибывших детей размещают в школах города."В ближайшее время в планах есть открытие школ, идут подготовительные работы, выделены участки на территории города, готовится документация", - добавила сотрудница администрации Симферополя.Ранее сообщалось, что в этом году около 80 выпускников 11-х классов из новых российских регионов будут сдавать ЕГЭ в Крыму.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму начнется ЕГЭ и как он будет проходить"Хорошая поддержка": какие стипендии получают юные ученые в КрымуВ России приняли долгосрочную программу развития новых регионов
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РИА Новости Крым
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образование в крыму и севастополе, наталья матюхина, крым, новости крыма, симферополь, общество, школа, новые регионы россии, дети
Какие льготы для школьников из новых регионов действуют в Симферополе
В Симферополе дети из новых регионов на льготных условиях идут в школы и вузы
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым.
Школьники из новых регионов России могут быть зачислены в классы без документов, подтверждающих уровень образования. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщила замначальника управления - начальник отдела общего образования администрации Симферополя Наталья Матюхина.
Берут без документов
"Льготы для детей, приезжающих с освобожденных территорий, заключаются в том, что если люди приезжают с территории, которую они спешно покинули и у них нет документов, которые подтверждают уровень образования ребенка, то принимаются дети без этих документов", - заявила Матюхина.
По ее словам, педагоги в школах проводят "внутреннюю диагностику", чтобы понять уровень образования ребенка и определить, "в какой класс посадить". Также с детьми ведется психологическая работа.
"И для выпускников 9-х и 11-х классов льготы предусмотрены в том плане, что эти дети могут сдать государственную итоговую аттестацию посредством промежуточной аттестации, то есть, по годовым оценкам, не сдавая ЕГЭ или ОГЭ, они могут получить аттестат", - пояснила она и уточнила: если выпускники хотят поступить в вуз, тогда им придется сдавать ОГЭ или ЕГЭ.
Нужны новые школы
Она также заметила, что в городе есть потребность в новых школах, поскольку "увеличивается обучающийся контингент".
"Люди пребывают как из других регионов РФ, так и с вновь присоединенных, и с территории Украины. В настоящее время уже порядка 800 человек прибыли с этих территорий", - уточнила Матюхина.
По ее словам, "выходить из ситуации" пока удается, всех прибывших детей размещают в школах города.
"В ближайшее время в планах есть открытие школ, идут подготовительные работы, выделены участки на территории города, готовится документация", - добавила сотрудница администрации Симферополя.
Ранее
сообщалось, что в этом году около 80 выпускников 11-х классов из новых российских регионов будут сдавать ЕГЭ в Крыму.
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