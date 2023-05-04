https://crimea.ria.ru/20230504/kakie-lgoty-dlya-shkolnikov-iz-novykh-regionov-deystvuyut-v-simferopole-1128521021.html

Какие льготы для школьников из новых регионов действуют в Симферополе

Какие льготы для школьников из новых регионов действуют в Симферополе - РИА Новости Крым, 04.05.2023

Какие льготы для школьников из новых регионов действуют в Симферополе

Школьники из новых регионов России могут быть зачислены в классы без документов, подтверждающих уровень образования. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 04.05.2023

2023-05-04T08:36

2023-05-04T08:36

2023-05-04T08:36

радио "спутник в крыму"

образование в крыму и севастополе

наталья матюхина

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Школьники из новых регионов России могут быть зачислены в классы без документов, подтверждающих уровень образования. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила замначальника управления - начальник отдела общего образования администрации Симферополя Наталья Матюхина.Берут без документовПо ее словам, педагоги в школах проводят "внутреннюю диагностику", чтобы понять уровень образования ребенка и определить, "в какой класс посадить". Также с детьми ведется психологическая работа."И для выпускников 9-х и 11-х классов льготы предусмотрены в том плане, что эти дети могут сдать государственную итоговую аттестацию посредством промежуточной аттестации, то есть, по годовым оценкам, не сдавая ЕГЭ или ОГЭ, они могут получить аттестат", - пояснила она и уточнила: если выпускники хотят поступить в вуз, тогда им придется сдавать ОГЭ или ЕГЭ.В Минпросвещения назвали даты последних звонков и выпускных >>Нужны новые школыОна также заметила, что в городе есть потребность в новых школах, поскольку "увеличивается обучающийся контингент". "Люди пребывают как из других регионов РФ, так и с вновь присоединенных, и с территории Украины. В настоящее время уже порядка 800 человек прибыли с этих территорий", - уточнила Матюхина.По ее словам, "выходить из ситуации" пока удается, всех прибывших детей размещают в школах города."В ближайшее время в планах есть открытие школ, идут подготовительные работы, выделены участки на территории города, готовится документация", - добавила сотрудница администрации Симферополя.Ранее сообщалось, что в этом году около 80 выпускников 11-х классов из новых российских регионов будут сдавать ЕГЭ в Крыму.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму начнется ЕГЭ и как он будет проходить"Хорошая поддержка": какие стипендии получают юные ученые в КрымуВ России приняли долгосрочную программу развития новых регионов

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образование в крыму и севастополе, наталья матюхина, крым, новости крыма, симферополь, общество, школа, новые регионы россии, дети