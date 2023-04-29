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В Минпросвещения назвали даты последних звонков и выпускных - РИА Новости Крым, 29.04.2023
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В Минпросвещения назвали даты последних звонков и выпускных
В Минпросвещения назвали даты последних звонков и выпускных - РИА Новости Крым, 29.04.2023
В Минпросвещения назвали даты последних звонков и выпускных
Линейки в школах по случаю завершения учебного года в России рекомендовано провести 22-23 мая, а выпускные вечера организовать 23-24 июня. Об этом со ссылкой на РИА Новости Крым, 29.04.2023
2023-04-29T08:04
2023-04-29T08:04
россия
общество
образование в крыму и севастополе
образование в россии
новости
сергей кравцов
министерство просвещения россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. Линейки в школах по случаю завершения учебного года в России рекомендовано провести 22-23 мая, а выпускные вечера организовать 23-24 июня. Об этом со ссылкой на министра просвещения России Сергея Кравцова сообщает пресс-служба ведомства.При этом он отметил, что в стране сняты ограничения из-за коронавируса, поэтому все мероприятия состоятся в очном формате.По информации Минпросвещения, школьная выпускная кампания в этом году начнется с онлайн-эфира, который пройдет 20 мая. Подключиться к нему смогут все школы страны. Кроме того, в соцсетях министерство запустит масштабную акцию "Марафон побед: спасибо, учитель!". В рамках которой в течение месяца ученики и родители смогут опубликовать посты и видеоролики о школьных годах, о своих учителях и наставниках, вдохновлявших на новые открытия и свершения. Девиз марафона – "Учить. Вдохновлять. Развивать"."Марафон завершится в единый день выпускных. Самые трогательные истории будут собраны на специальном сайте акции "Марафон побед: спасибо, учитель!", - уточняется в сообщении.Читайте таже на РИА Новости Крым:В Крыму оценили инициативу исключить английский из школьной программыКогда в Севастополе начнут прием заявлений на отдых детей в лагерях"Хорошая поддержка": какие стипендии получают юные ученые в Крыму
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Новости
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россия, общество, образование в крыму и севастополе, образование в россии, новости, сергей кравцов, министерство просвещения россии
В Минпросвещения назвали даты последних звонков и выпускных

Министр просвещения Кравцов: рекомендуемые даты для последних звонков в России - 22-23 мая

08:04 29.04.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевШкольный звонок
Школьный звонок - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. Линейки в школах по случаю завершения учебного года в России рекомендовано провести 22-23 мая, а выпускные вечера организовать 23-24 июня. Об этом со ссылкой на министра просвещения России Сергея Кравцова сообщает пресс-служба ведомства.
"Подходит к завершению учебный год, и мы приняли решение, что 22–23 мая в школах пройдут последние звонки, а 23–24 июня пройдут выпускные", - сказал глава министерства Сергей Кравцов.
При этом он отметил, что в стране сняты ограничения из-за коронавируса, поэтому все мероприятия состоятся в очном формате.
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По информации Минпросвещения, школьная выпускная кампания в этом году начнется с онлайн-эфира, который пройдет 20 мая. Подключиться к нему смогут все школы страны. Кроме того, в соцсетях министерство запустит масштабную акцию "Марафон побед: спасибо, учитель!". В рамках которой в течение месяца ученики и родители смогут опубликовать посты и видеоролики о школьных годах, о своих учителях и наставниках, вдохновлявших на новые открытия и свершения. Девиз марафона – "Учить. Вдохновлять. Развивать".
"Марафон завершится в единый день выпускных. Самые трогательные истории будут собраны на специальном сайте акции "Марафон побед: спасибо, учитель!", - уточняется в сообщении.
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РоссияОбществоОбразование в Крыму и СевастополеОбразование в РоссииНовостиСергей КравцовМинистерство просвещения России
 
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