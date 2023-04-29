https://crimea.ria.ru/20230429/v-minprosvescheniya-nazvali-daty-poslednikh-zvonkov-i-vypusknykh-1128426600.html

В Минпросвещения назвали даты последних звонков и выпускных

В Минпросвещения назвали даты последних звонков и выпускных - РИА Новости Крым, 29.04.2023

В Минпросвещения назвали даты последних звонков и выпускных

Линейки в школах по случаю завершения учебного года в России рекомендовано провести 22-23 мая, а выпускные вечера организовать 23-24 июня. Об этом со ссылкой на РИА Новости Крым, 29.04.2023

2023-04-29T08:04

2023-04-29T08:04

2023-04-29T08:04

россия

общество

образование в крыму и севастополе

образование в россии

новости

сергей кравцов

министерство просвещения россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. Линейки в школах по случаю завершения учебного года в России рекомендовано провести 22-23 мая, а выпускные вечера организовать 23-24 июня. Об этом со ссылкой на министра просвещения России Сергея Кравцова сообщает пресс-служба ведомства.При этом он отметил, что в стране сняты ограничения из-за коронавируса, поэтому все мероприятия состоятся в очном формате.По информации Минпросвещения, школьная выпускная кампания в этом году начнется с онлайн-эфира, который пройдет 20 мая. Подключиться к нему смогут все школы страны. Кроме того, в соцсетях министерство запустит масштабную акцию "Марафон побед: спасибо, учитель!". В рамках которой в течение месяца ученики и родители смогут опубликовать посты и видеоролики о школьных годах, о своих учителях и наставниках, вдохновлявших на новые открытия и свершения. Девиз марафона – "Учить. Вдохновлять. Развивать"."Марафон завершится в единый день выпускных. Самые трогательные истории будут собраны на специальном сайте акции "Марафон побед: спасибо, учитель!", - уточняется в сообщении.Читайте таже на РИА Новости Крым:В Крыму оценили инициативу исключить английский из школьной программыКогда в Севастополе начнут прием заявлений на отдых детей в лагерях"Хорошая поддержка": какие стипендии получают юные ученые в Крыму

https://crimea.ria.ru/20230419/v-sevastopole-otkryli-vtoruyu-ochered-kadetskogo-korpusa-sk-rossii-1128269513.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество, образование в крыму и севастополе, образование в россии, новости, сергей кравцов, министерство просвещения россии