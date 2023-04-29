https://crimea.ria.ru/20230429/v-minprosvescheniya-nazvali-daty-poslednikh-zvonkov-i-vypusknykh-1128426600.html
В Минпросвещения назвали даты последних звонков и выпускных
В Минпросвещения назвали даты последних звонков и выпускных - РИА Новости Крым, 29.04.2023
В Минпросвещения назвали даты последних звонков и выпускных
Линейки в школах по случаю завершения учебного года в России рекомендовано провести 22-23 мая, а выпускные вечера организовать 23-24 июня. Об этом со ссылкой на РИА Новости Крым, 29.04.2023
2023-04-29T08:04
2023-04-29T08:04
2023-04-29T08:04
россия
общество
образование в крыму и севастополе
образование в россии
новости
сергей кравцов
министерство просвещения россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/19/1123336023_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_7c68a579bedede3d81b79c3f638d8e2d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. Линейки в школах по случаю завершения учебного года в России рекомендовано провести 22-23 мая, а выпускные вечера организовать 23-24 июня. Об этом со ссылкой на министра просвещения России Сергея Кравцова сообщает пресс-служба ведомства.При этом он отметил, что в стране сняты ограничения из-за коронавируса, поэтому все мероприятия состоятся в очном формате.По информации Минпросвещения, школьная выпускная кампания в этом году начнется с онлайн-эфира, который пройдет 20 мая. Подключиться к нему смогут все школы страны. Кроме того, в соцсетях министерство запустит масштабную акцию "Марафон побед: спасибо, учитель!". В рамках которой в течение месяца ученики и родители смогут опубликовать посты и видеоролики о школьных годах, о своих учителях и наставниках, вдохновлявших на новые открытия и свершения. Девиз марафона – "Учить. Вдохновлять. Развивать"."Марафон завершится в единый день выпускных. Самые трогательные истории будут собраны на специальном сайте акции "Марафон побед: спасибо, учитель!", - уточняется в сообщении.Читайте таже на РИА Новости Крым:В Крыму оценили инициативу исключить английский из школьной программыКогда в Севастополе начнут прием заявлений на отдых детей в лагерях"Хорошая поддержка": какие стипендии получают юные ученые в Крыму
https://crimea.ria.ru/20230419/v-sevastopole-otkryli-vtoruyu-ochered-kadetskogo-korpusa-sk-rossii-1128269513.html
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/19/1123336023_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_4a893cf69dc455f73bedb795b0d2ba03.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, образование в крыму и севастополе, образование в россии, новости, сергей кравцов, министерство просвещения россии
В Минпросвещения назвали даты последних звонков и выпускных
Министр просвещения Кравцов: рекомендуемые даты для последних звонков в России - 22-23 мая
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. Линейки в школах по случаю завершения учебного года в России рекомендовано провести 22-23 мая, а выпускные вечера организовать 23-24 июня. Об этом со ссылкой на министра просвещения России Сергея Кравцова сообщает пресс-служба ведомства.
"Подходит к завершению учебный год, и мы приняли решение, что 22–23 мая в школах пройдут последние звонки, а 23–24 июня пройдут выпускные", - сказал глава министерства Сергей Кравцов.
При этом он отметил, что в стране сняты ограничения из-за коронавируса, поэтому все мероприятия состоятся в очном формате.
По информации Минпросвещения, школьная выпускная кампания в этом году начнется с онлайн-эфира, который пройдет 20 мая. Подключиться к нему смогут все школы страны. Кроме того, в соцсетях министерство запустит масштабную акцию "Марафон побед: спасибо, учитель!". В рамках которой в течение месяца ученики и родители смогут опубликовать посты и видеоролики о школьных годах, о своих учителях и наставниках, вдохновлявших на новые открытия и свершения. Девиз марафона – "Учить. Вдохновлять. Развивать".
"Марафон завершится в единый день выпускных. Самые трогательные истории будут собраны на специальном сайте акции "Марафон побед: спасибо, учитель!", - уточняется в сообщении.
Читайте таже на РИА Новости Крым: