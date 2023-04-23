https://crimea.ria.ru/20230423/khoroshaya-podderzhka-kakie-stipendii-poluchayut-yunye-uchenye-v-krymu-1128316005.html

"Хорошая поддержка": какие стипендии получают юные ученые в Крыму

"Хорошая поддержка": какие стипендии получают юные ученые в Крыму - РИА Новости Крым, 23.04.2023

"Хорошая поддержка": какие стипендии получают юные ученые в Крыму

Школьники, которые занимаются в Малой академии наук Крыма "Искатель", могут претендовать на стипендии за успехи в своей научной деятельности. Об этом в... РИА Новости Крым, 23.04.2023

2023-04-23T08:51

2023-04-23T08:51

2023-04-23T08:51

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малая академия наук крыма (ман)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Школьники, которые занимаются в Малой академии наук Крыма "Искатель", могут претендовать на стипендии за успехи в своей научной деятельности. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала директор учреждения Виктория Члек.Стипендии для школьников"Ученики 10-х и 11-х классов могут получать стипендии. Это приятный бонус, который ребята получают по своим заслугам в течение 2-3 лет активной работы, чаще всего самая активная деятельность идет в 8-9 классах, а уже с 10-го ребята могут претендовать на получение стипендии. Советом министров выдается 100 стипендий, размер небольшой - 2 314 рублей. Но выплачивается ежемесячно, с сентября по август. Для школьников это хорошая поддержка", - сказала Члек.По ее словам, в регионах всегда ведется очень "активная работа по подготовке и отбору лучших из лучших, которые действительно могут претендовать на звание стипендиата".Премии для педагоговКроме того, предусмотрены также 15 премий для педагогов дополнительного образования. "Каждый год, ближе к декабрю, мы подводим итоги календарного года, и те педагоги, которые отличились, подготовив больше призеров и победителей всероссийских конкурсных программ, претендуют на получение этой премии от Госсовета", - сообщила директор МАН "Искатель". И уточнила, что сумма поощрительной премии для педагога составляет 11 400 рублей.В 2023 году Малая академия наук школьников Крыма "Искатель" отмечает свой 60-летний юбилей. МАН - это первая успешная попытка создать областное объединение увлеченных наукой учащихся. Первые годы деятельности учреждения показали результативнаость выбранной формы работы со старшеклассниками."За 60 лет в МАН "Искатель" прошли обучение более 50 тысяч ребят, более 13 тысяч имеют звание "Действительный член Малой академии наук". К 14 тысячам уже приближаемся, идем дальше, вперед", - резюмировала Члек.Читайте также на РИА Новости Крым:Вахта на 50 лет: зачем школьники-часовые стоят в центре СевастополяВ Крымском федеральном университете появится новая специальностьКак ученые в Крыму разрабатывают фитопрепарат для лечения рака - видео

https://crimea.ria.ru/20210202/Uchenye-v-Krymu-izobreli-pogloschayuschie-uglekislyy-gaz-kirpichi-1119215201.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, образование в крыму и севастополе, наука и технологии, наука в крыму: открытия и изобретения, общество, дети, новости крыма, малая академия наук крыма (ман)