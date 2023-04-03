https://crimea.ria.ru/20230403/kogda-v-krymu-nachnetsya-ege-i-kak-on-budet-prokhodit-1127947718.html
Когда в Крыму начнется ЕГЭ и как он будет проходить
Когда в Крыму начнется ЕГЭ и как он будет проходить - РИА Новости Крым, 03.04.2023
Когда в Крыму начнется ЕГЭ и как он будет проходить
В Крыму в этом году на основной этап государственной итоговой аттестации зарегистрировались больше 20 тысяч 9-классников и почти 10 тысяч 11-классников. Об этом РИА Новости Крым, 03.04.2023
2023-04-03T17:16
2023-04-03T17:16
2023-04-03T17:16
егэ
образование в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. В Крыму в этом году на основной этап государственной итоговой аттестации зарегистрировались больше 20 тысяч 9-классников и почти 10 тысяч 11-классников. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала замминистра образования, науки и молодежи Республики Крым Светлана Беспалова.Почти 10 тысяч выпускников"Основной этап государственной итоговой аттестации начнется 24 мая для 9-классников, зарегистрированы 20,7 тысяч детей, а для 11 класса начинает основной этап 26 мая –зарегистрированы 9800 детей", - обозначила Беспалова.По ее словам, государственная итоговая аттестация в Крыму начинается в этом году в стандартном режиме, в три этапа: досрочный, основной и дополнительный. Досрочный этап стартовал уже сейчас для 11 классов и продолжится до 19 апреля, а с 21 апреля начнется уже досрочный этап для 9-классников.Кроме того, в начале сентября будет организован дополнительный этап – для тех детей, которые получили неудовлетворительные результаты.Формы проведения ЕГЭ останутся типичнымиВ этом году формы проведения государственной итоговой аттестации будут типичными как для 9-х так и для 11-х классов."9-е классы сдают государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ и 11-е классы сдают в форме ЕГЭ. Кроме того, есть еще одна форма и для 9-х и для 11-х классов – это форма экзамена ГВЭ (государственного выпускного экзамена – ред.), который сдают дети с особенностями здоровья и дети-инвалиды – это более облегченный варианты ОГЭ и ЕГЭ соответственно", - рассказала замначальника управления по надзору и контролю за соблюдением законодательства в сфере образования - завотделом контроля и оценки качества образования республиканского минобраза Марина Чайка.Также она напомнила, что в 9 классе дети будут сдавать четыре экзамена, два основных предмета – русский и математика, и два на выбор.Для детей с ограниченными возможностями здоровья есть возможность выбрать только два предмета – русский язык и математику, чтобы получить аттестат.По словам специалиста, выбор математики идет в двух уровнях – базовый и профильный. Базовая математика дает ребенку возможность получить аттестат. Но для поступления в вуз может понадобиться еще экзамен по профильной математике.Особенности экзамена по математикеДля этого, отметила она, нужно за две недели до начала экзаменационной кампании подать заявление в государственную экзаменационную комиссию.Кроме того, если вдруг дети по профильной математике получают неудовлетворительный результат, то они могут пересдать экзамен в резервные сроки, поменяв уровень математики, например, с профильного на базовый, что даст возможность своевременно получить аттестат.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе в колледжах введут квоты для детей участников СВОСколько сертификатов на маткапитал получили в новых регионах РФСтало плохо из-за нагрузки: подробности трагедии в школе Симферополя
https://crimea.ria.ru/20230107/professor-ozvuchila-kriterii-otbora-repetitora-pered-ege-1126288655.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Марины Чайка о сдаче экзаменов в 2023 году
Марины Чайка о сдаче экзаменов в 2023 году
2023-04-03T17:16
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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егэ, образование в крыму и севастополе, высшее образование в крыму, министерство образования крыма, образование в россии, новости крыма, новости
Когда в Крыму начнется ЕГЭ и как он будет проходить
Минобраз Крыма: на ЕГЭ в этом году зарегистрировались 9800 выпускников 11 классов
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. В Крыму в этом году на основной этап государственной итоговой аттестации зарегистрировались больше 20 тысяч 9-классников и почти 10 тысяч 11-классников. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала замминистра образования, науки и молодежи Республики Крым Светлана Беспалова.
Почти 10 тысяч выпускников
"Основной этап государственной итоговой аттестации начнется 24 мая для 9-классников, зарегистрированы 20,7 тысяч детей, а для 11 класса начинает основной этап 26 мая –зарегистрированы 9800 детей", - обозначила Беспалова.
По ее словам, государственная итоговая аттестация в Крыму начинается в этом году в стандартном режиме, в три этапа: досрочный, основной и дополнительный. Досрочный этап стартовал уже сейчас для 11 классов и продолжится до 19 апреля, а с 21 апреля начнется уже досрочный этап для 9-классников.
"В этом году в досрочном этапе у нас участвует 222 желающих. В основном это выпускники прошлых лет или дети, которые по каким-то причинам не могут принять участие в основном периоде. Или это выпускники, которые получили неудовлетворительные результаты в прошлом году, а теперь пытаются улучшить их", - поясняет замминистра.
Кроме того, в начале сентября будет организован дополнительный этап – для тех детей, которые получили неудовлетворительные результаты.
Формы проведения ЕГЭ останутся типичными
В этом году формы проведения государственной итоговой аттестации будут типичными как для 9-х так и для 11-х классов.
"9-е классы сдают государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ и 11-е классы сдают в форме ЕГЭ. Кроме того, есть еще одна форма и для 9-х и для 11-х классов – это форма экзамена ГВЭ (государственного выпускного экзамена – ред.), который сдают дети с особенностями здоровья и дети-инвалиды – это более облегченный варианты ОГЭ и ЕГЭ соответственно", - рассказала замначальника управления по надзору и контролю за соблюдением законодательства в сфере образования - завотделом контроля и оценки качества образования республиканского минобраза Марина Чайка.
Также она напомнила, что в 9 классе дети будут сдавать четыре экзамена, два основных предмета – русский и математика, и два на выбор.
Для детей с ограниченными возможностями здоровья есть возможность выбрать только два предмета – русский язык и математику, чтобы получить аттестат.
По словам специалиста, выбор математики идет в двух уровнях – базовый и профильный. Базовая математика дает ребенку возможность получить аттестат. Но для поступления в вуз может понадобиться еще экзамен по профильной математике.
Особенности экзамена по математике
"В этом году участники могут поменять профиль математики. Так, если до 1 февраля ребенок выбрал базовую математику, но позже узнал, что в вуз необходима профильная математика, то ему предоставлена возможность изменить уровень математики", - сообщила Чайка.
Для этого, отметила она, нужно за две недели до начала экзаменационной кампании подать заявление в государственную экзаменационную комиссию.
Кроме того, если вдруг дети по профильной математике получают неудовлетворительный результат, то они могут пересдать экзамен в резервные сроки, поменяв уровень математики, например, с профильного на базовый, что даст возможность своевременно получить аттестат.
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