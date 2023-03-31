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В Севастополе в колледжах введут квоты для детей участников СВО
В Севастополе в колледжах введут квоты для детей участников СВО - РИА Новости Крым, 31.03.2023
В Севастополе в колледжах введут квоты для детей участников СВО
Правительство Севастополя утвердило постановление, которым в учебных заведениях среднего профессионального образования города будут введен 10-процентные квоты... РИА Новости Крым, 31.03.2023
2023-03-31T08:12
2023-03-31T08:12
2023-03-31T08:12
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СЕВАСТОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Правительство Севастополя утвердило постановление, которым в учебных заведениях среднего профессионального образования города будут введен 10-процентные квоты для детей участников СВО, чтобы они смогли поступить без экзаменов на выбранные и востребованные для региона специальности. Соответствующее решение принято на заседании правительства в четверг.Это касается следующих севастопольских учреждений: "Торгово-экономический техникум", "Институт развития образования", "Колледж информационных технологий и промышленности", "Колледж сервиса и торговли, "Многопрофильный колледж имени Маршала инженерных войск А.В. Геловани", "Архитектурно-строительный техникум", "Профессиональный художественный колледж", "Судостроительный колледж", "Медицинский колледж имени Жени Дерюгиной".По словам и. о. директора департамента образования и науки Севастополя Максима Кривоноса, сейчас ведется подготовительная работа, по итогам которой будет определено точное количество будущих студентов, которых смогут принять по квоте в 2023-24 учебном году.На вопрос губернатора Михаила Развожаева он пояснил, что квоты подразумевают зачисление в учебные заведения среднего профессионального образования – училища, техникумы и колледжи Севастополя на обучение по выбранной профессии "без экзаменов, вне конкурсного отбора".В свою очередь глава города распорядился всем главам департаментов правительства усилить работу в части привлечения студентов учреждений среднего профобразования к тем отраслям, где наблюдается кадровый дефицит."Давайте график, чтобы хотя бы раз в квартал вы там бывали, организовывали какие-то мероприятия – с отраслевыми кураторами по профориентации. Департаменты, замы губернатора. Отраслевые колледжи – это ваш непосредственно кадровый резерв. Вы за них отвечаете. Вы должны быть лоббистами. Это серьезная задача у нас кадровый дефицит", – сказал Развожаев.В частности, он отметил необходимость восполнить пробелы в кадрах в медицине, образовании, производстве, сфере туризма и общественного питания.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе участникам СВО упростили процедуру заявок на льготы Школа выживания: как работают учителя в Севастополе В Севастополе острый дефицит терапевтов и педиатров
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севастополь, образование в крыму и севастополе, сво, михаил развожаев, правительство севастополя, новости, новости крыма, крым
В Севастополе в колледжах введут квоты для детей участников СВО
В Севастополе введут квоты в 10% на детей участников СВО для поступления вне конкурса
СЕВАСТОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Правительство Севастополя утвердило постановление, которым в учебных заведениях среднего профессионального образования города будут введен 10-процентные квоты для детей участников СВО, чтобы они смогли поступить без экзаменов на выбранные и востребованные для региона специальности. Соответствующее решение принято на заседании правительства в четверг.
Это касается следующих севастопольских учреждений: "Торгово-экономический техникум", "Институт развития образования", "Колледж информационных технологий и промышленности", "Колледж сервиса и торговли, "Многопрофильный колледж имени Маршала инженерных войск А.В. Геловани", "Архитектурно-строительный техникум", "Профессиональный художественный колледж", "Судостроительный колледж", "Медицинский колледж имени Жени Дерюгиной".
По словам и. о. директора департамента образования и науки Севастополя Максима Кривоноса, сейчас ведется подготовительная работа, по итогам которой будет определено точное количество будущих студентов, которых смогут принять по квоте в 2023-24 учебном году.
"Необходимо внести изменения в порядок в части установления квоты в 10% для детей участников СВО. Мы сейчас подготовительную работу проводим совместно с департаментом транспорта, департаментом цифрового развития, с работодателями в части приоритетных направлений, которые мы вносим, и четко фиксируем уже количество мест для детей", – сказал Кривонос.
На вопрос губернатора Михаила Развожаева он пояснил, что квоты подразумевают зачисление в учебные заведения среднего профессионального образования – училища, техникумы и колледжи Севастополя на обучение по выбранной профессии "без экзаменов, вне конкурсного отбора".
В свою очередь глава города распорядился всем главам департаментов правительства усилить работу в части привлечения студентов учреждений среднего профобразования к тем отраслям, где наблюдается кадровый дефицит.
"Давайте график, чтобы хотя бы раз в квартал вы там бывали, организовывали какие-то мероприятия – с отраслевыми кураторами по профориентации. Департаменты, замы губернатора. Отраслевые колледжи – это ваш непосредственно кадровый резерв. Вы за них отвечаете. Вы должны быть лоббистами. Это серьезная задача у нас кадровый дефицит", – сказал Развожаев.
В частности, он отметил необходимость восполнить пробелы в кадрах в медицине, образовании, производстве, сфере туризма и общественного питания.
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