https://crimea.ria.ru/20230403/perekhodnyy-period-kak-proydet-ege-dlya-vypusknikov-iz-novykh-regionov-rf-1127949218.html

Переходный период: как пройдет ЕГЭ для выпускников из новых регионов РФ

Переходный период: как пройдет ЕГЭ для выпускников из новых регионов РФ - РИА Новости Крым, 03.04.2023

Переходный период: как пройдет ЕГЭ для выпускников из новых регионов РФ

В этом году около 80 выпускников 11-х классов из новых российских регионов будут сдавать ЕГЭ в Крыму. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала... РИА Новости Крым, 03.04.2023

2023-04-03T18:22

2023-04-03T18:22

2023-04-03T16:38

образование в крыму и севастополе

образование в россии

новые регионы россии

общество

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марина чайка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. В этом году около 80 выпускников 11-х классов из новых российских регионов будут сдавать ЕГЭ в Крыму. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала замначальника управления Рособрнадзора - заведующий отделом контроля и оценки качества образования профильного министерства Крыма Марина Чайка.Две категории граждан-школьниковТак, дети, которые ранее обучались в иностранных образовательных организациях, могут сдавать по выбору как в 9-м, так и в 11-м классе экзамен в форме ОГЭ и ЕГЭ – в традиционной форме или в форме промежуточной аттестации, которая проходит исключительно в той образовательной организации, куда зачислен ребенок и где в дальнейшем будет получать аттестат."Зарегистрировано детей из иностранных образовательных организаций 9 класса – 60 человек, по 11 классам – 23 человека. В основном это все дети, которые выбрали прохождение государственной итоговой аттестации в форме промежуточной аттестации в своей школе", - отметила представитель министерства.Особенности переходного периода"Дети, которые обучались на вновь присоединенной территориях, могут продолжать обучение как в школах, расположенных на территориях Запорожской, Херсонской областях, ДНР и ЛНР, так и быть зачисленными в крымские образовательные организации", - сообщила она.По словам Чайки, девятиклассники с новых территорий в этом году проходят ГИА только в форме промежуточной аттестации.По словам Марины Чайки, в этом году зарегистрированы для сдачи итоговой аттестации 252 девятиклассника и 115 учеников одиннадцатых классов. И около 80 одиннадцатиклассников будут сдавать государственный экзамен.Однако озвученные цифры могут меняться, потому что "у детей есть еще возможность до середины мая внести изменения, если передумали".Кроме того, выпускникам с новых территорий, которые из-за волнения сдали экзамен на неудовлетворительный уровень, предоставляется право получить аттестат на основании промежуточной аттестации, которая была проведена в школе. В этом случае, отмечает Чайка, дети могут поступить в вуз в том случае, в нем предусмотрены внутренние экзамены.Читайте также на РИА Новости Крым:Школа выживания: как работают учителя в СевастополеПутин утвердил размер пенсий и пособий для новых регионов РФ и вдов СВОВ Севастополе в колледжах введут квоты для детей участников СВО

https://crimea.ria.ru/20230107/professor-ozvuchila-kriterii-otbora-repetitora-pered-ege-1126288655.html

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Переходный период: как пройдет ЕГЭ для выпускников из новых регионов РФ Переходный период: как пройдет ЕГЭ для выпускников из новых регионов РФ 2023-04-03T18:22 true PT4M50S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование в крыму и севастополе, образование в россии, новые регионы россии, общество, новости, марина чайка