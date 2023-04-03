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Переходный период: как пройдет ЕГЭ для выпускников из новых регионов РФ - РИА Новости Крым, 03.04.2023
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Переходный период: как пройдет ЕГЭ для выпускников из новых регионов РФ
Переходный период: как пройдет ЕГЭ для выпускников из новых регионов РФ - РИА Новости Крым, 03.04.2023
Переходный период: как пройдет ЕГЭ для выпускников из новых регионов РФ
В этом году около 80 выпускников 11-х классов из новых российских регионов будут сдавать ЕГЭ в Крыму. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала... РИА Новости Крым, 03.04.2023
2023-04-03T18:22
2023-04-03T16:38
образование в крыму и севастополе
образование в россии
новые регионы россии
общество
новости
марина чайка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. В этом году около 80 выпускников 11-х классов из новых российских регионов будут сдавать ЕГЭ в Крыму. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала замначальника управления Рособрнадзора - заведующий отделом контроля и оценки качества образования профильного министерства Крыма Марина Чайка.Две категории граждан-школьниковТак, дети, которые ранее обучались в иностранных образовательных организациях, могут сдавать по выбору как в 9-м, так и в 11-м классе экзамен в форме ОГЭ и ЕГЭ – в традиционной форме или в форме промежуточной аттестации, которая проходит исключительно в той образовательной организации, куда зачислен ребенок и где в дальнейшем будет получать аттестат."Зарегистрировано детей из иностранных образовательных организаций 9 класса – 60 человек, по 11 классам – 23 человека. В основном это все дети, которые выбрали прохождение государственной итоговой аттестации в форме промежуточной аттестации в своей школе", - отметила представитель министерства.Особенности переходного периода"Дети, которые обучались на вновь присоединенной территориях, могут продолжать обучение как в школах, расположенных на территориях Запорожской, Херсонской областях, ДНР и ЛНР, так и быть зачисленными в крымские образовательные организации", - сообщила она.По словам Чайки, девятиклассники с новых территорий в этом году проходят ГИА только в форме промежуточной аттестации.По словам Марины Чайки, в этом году зарегистрированы для сдачи итоговой аттестации 252 девятиклассника и 115 учеников одиннадцатых классов. И около 80 одиннадцатиклассников будут сдавать государственный экзамен.Однако озвученные цифры могут меняться, потому что "у детей есть еще возможность до середины мая внести изменения, если передумали".Кроме того, выпускникам с новых территорий, которые из-за волнения сдали экзамен на неудовлетворительный уровень, предоставляется право получить аттестат на основании промежуточной аттестации, которая была проведена в школе. В этом случае, отмечает Чайка, дети могут поступить в вуз в том случае, в нем предусмотрены внутренние экзамены.Читайте также на РИА Новости Крым:Школа выживания: как работают учителя в СевастополеПутин утвердил размер пенсий и пособий для новых регионов РФ и вдов СВОВ Севастополе в колледжах введут квоты для детей участников СВО
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Переходный период: как пройдет ЕГЭ для выпускников из новых регионов РФ
Переходный период: как пройдет ЕГЭ для выпускников из новых регионов РФ
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образование в крыму и севастополе, образование в россии, новые регионы россии, общество, новости, марина чайка
Переходный период: как пройдет ЕГЭ для выпускников из новых регионов РФ

Минобраз: для школьников с новых территорий итоговая госаттестация пройдет с особенностями

18:22 03.04.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. В этом году около 80 выпускников 11-х классов из новых российских регионов будут сдавать ЕГЭ в Крыму. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала замначальника управления Рособрнадзора - заведующий отделом контроля и оценки качества образования профильного министерства Крыма Марина Чайка.

Две категории граждан-школьников

"В этом году есть особенности проведения государственной итоговой аттестации, они касаются двух категорий граждан – это те граждане, которые обучались за границей и были вынуждены прервать свое обучение в связи с недружественными действиями иностранных государств (эти дети могут находиться за рубежом и получать образование в российских школах дистанционно), а также детей, которые обучались на вновь присоединенных территориях – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях", - рассказала Чайка.
Так, дети, которые ранее обучались в иностранных образовательных организациях, могут сдавать по выбору как в 9-м, так и в 11-м классе экзамен в форме ОГЭ и ЕГЭ – в традиционной форме или в форме промежуточной аттестации, которая проходит исключительно в той образовательной организации, куда зачислен ребенок и где в дальнейшем будет получать аттестат.
"Зарегистрировано детей из иностранных образовательных организаций 9 класса – 60 человек, по 11 классам – 23 человека. В основном это все дети, которые выбрали прохождение государственной итоговой аттестации в форме промежуточной аттестации в своей школе", - отметила представитель министерства.
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Особенности переходного периода

"Дети, которые обучались на вновь присоединенной территориях, могут продолжать обучение как в школах, расположенных на территориях Запорожской, Херсонской областях, ДНР и ЛНР, так и быть зачисленными в крымские образовательные организации", - сообщила она.
По словам Чайки, девятиклассники с новых территорий в этом году проходят ГИА только в форме промежуточной аттестации.
"То есть, сдав экзамены в школе, в той форме, в которой там предусмотрено, дети получат аттестат об основном общем образовании. Для выпускников 11-х классов предоставлено право выбора. Они могут сдавать или в форме ЕГЭ, чтобы в дальнейшем поступить в высшие учебные заведения РФ, или же в форме промежуточной аттестации, которая дает право только для получения аттестата", - объяснила она.
По словам Марины Чайки, в этом году зарегистрированы для сдачи итоговой аттестации 252 девятиклассника и 115 учеников одиннадцатых классов. И около 80 одиннадцатиклассников будут сдавать государственный экзамен.
Однако озвученные цифры могут меняться, потому что "у детей есть еще возможность до середины мая внести изменения, если передумали".
Кроме того, выпускникам с новых территорий, которые из-за волнения сдали экзамен на неудовлетворительный уровень, предоставляется право получить аттестат на основании промежуточной аттестации, которая была проведена в школе. В этом случае, отмечает Чайка, дети могут поступить в вуз в том случае, в нем предусмотрены внутренние экзамены.
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Образование в Крыму и СевастополеОбразование в РоссииНовые регионы РоссииОбществоНовостиМарина Чайка
 
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