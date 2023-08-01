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Сколько студентов из Запорожья работают в Крыму - РИА Новости Крым, 01.08.2023
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Сколько студентов из Запорожья работают в Крыму
Сколько студентов из Запорожья работают в Крыму - РИА Новости Крым, 01.08.2023
Сколько студентов из Запорожья работают в Крыму
Около 80 студентов из Запорожской области уже примкнули к молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды" (РСО). Об этом в... РИА Новости Крым, 01.08.2023
2023-08-01T18:03
2023-08-01T18:03
российские студенческие отряды (рсо)
крым
запорожская область
луганская народная республика (лнр)
кирилл папазов
дмитрий парамонов
общество
новости крыма
россия
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Около 80 студентов из Запорожской области уже примкнули к молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды" (РСО). Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил руководитель регионального штаба Запорожского регионального отделения РСО Кирилл Папазов.Студенты из новых регионов"Из Запорожской области уже около 80 человек примкнули с РСО, из них официально трудоустроены 35 человек", - сказал он.Речь идет о студентах Азовского государственного педагогического университета и Мелитопольского государственного университета им. Макаренко.По словам Папазова, 18 студентов из Запорожской области сейчас работают вожатыми в оздоровительных лагерях полуострова, также ребята сотрудничают с железнодорожным перевозчиком в Крыму, задействованы на форуме "Таврида".Как отметил руководитель Центрального штаба РСО Дмитрий Парамонов, в прошлом году студотряды установили для себя своеобразный показатель: за 2023 год трудоустроить около тысячи студентов из ДНР и ЛНР."По состоянию на 1 июля на территории страны уже было трудоустроено 492 человека", - отметил он.По словам Парамонова, ребята из луганского отряда работают сейчас в одном из крупных отелей Крыма, кроме того, студенты из ЛНР отправились на Камчатку и на Сахалин, где трудятся на предприятиях по переработке рыбы."Мы их (студентов – ред.) вовлекаем в разные направления деятельности студенческих отрядов, чтобы они, вернувшись с трудового семестра, рассказали и другой молодежи, что такая возможность есть. Мы вовлекаем их в работу, создавая рабочие места не только на территории новых регионов, но и по всей стране", - уточнил Парамонов.В этом трудовом семестре в РСО задействованы более 200 тысяч ребят. Основные направления деятельности: стройотряды, педагогика, сельскохозяйственное и медицинское направления, есть даже отряды проводников на железной дороге, сообщил он.РСО в Крыму26 ноября прошлого года крымскому отделению "Российских студенческих отрядов" исполнилось семь лет. Второй год подряд оно входит в десятку лучших региональных отделений в стране, объединив почти 1,5 тысячи молодых людей со всего полуострова, которые задействованы в 17 трудовых проектах.Помимо добровольческой деятельности, крымские студенты имеют возможность работать и зарабатывать. Руководство студотрядов заключило трудовые договоры с рядом организаций: молодые активисты могут устроиться вожатыми в детские лагеря, получить вакансии в сервисных центрах, попробовать свои силы на стройках в различных регионах страны, а также поработать проводниками на поездах.В свою очередь, крымские студенческие отряды принимают участие в восстановлении ДНР, сборе гуманитарной помощи, запускают проекты в новых субъектах РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Кого не берут в вожатые: неожиданные критерии для работы с детьмиОни идут искать: поисковики из Адыгеи и Ставрополья собрались в КрымуКак крымские студотряды помогают жителям новых субъектов РФ
крым
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российские студенческие отряды (рсо), крым, запорожская область, луганская народная республика (лнр), кирилл папазов, дмитрий парамонов, общество, новости крыма, россия, новые регионы россии
Сколько студентов из Запорожья работают в Крыму

К Российским студенческим отрядам примкнули около 80 студентов из Запорожской области

18:03 01.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРоссийские студенческие отряды
Российские студенческие отряды - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Около 80 студентов из Запорожской области уже примкнули к молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды" (РСО). Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил руководитель регионального штаба Запорожского регионального отделения РСО Кирилл Папазов.

Студенты из новых регионов

"Из Запорожской области уже около 80 человек примкнули с РСО, из них официально трудоустроены 35 человек", - сказал он.
Речь идет о студентах Азовского государственного педагогического университета и Мелитопольского государственного университета им. Макаренко.
По словам Папазова, 18 студентов из Запорожской области сейчас работают вожатыми в оздоровительных лагерях полуострова, также ребята сотрудничают с железнодорожным перевозчиком в Крыму, задействованы на форуме "Таврида".
Как отметил руководитель Центрального штаба РСО Дмитрий Парамонов, в прошлом году студотряды установили для себя своеобразный показатель: за 2023 год трудоустроить около тысячи студентов из ДНР и ЛНР.
"По состоянию на 1 июля на территории страны уже было трудоустроено 492 человека", - отметил он.
По словам Парамонова, ребята из луганского отряда работают сейчас в одном из крупных отелей Крыма, кроме того, студенты из ЛНР отправились на Камчатку и на Сахалин, где трудятся на предприятиях по переработке рыбы.
"Мы их (студентов – ред.) вовлекаем в разные направления деятельности студенческих отрядов, чтобы они, вернувшись с трудового семестра, рассказали и другой молодежи, что такая возможность есть. Мы вовлекаем их в работу, создавая рабочие места не только на территории новых регионов, но и по всей стране", - уточнил Парамонов.
В этом трудовом семестре в РСО задействованы более 200 тысяч ребят. Основные направления деятельности: стройотряды, педагогика, сельскохозяйственное и медицинское направления, есть даже отряды проводников на железной дороге, сообщил он.

РСО в Крыму

26 ноября прошлого года крымскому отделению "Российских студенческих отрядов" исполнилось семь лет. Второй год подряд оно входит в десятку лучших региональных отделений в стране, объединив почти 1,5 тысячи молодых людей со всего полуострова, которые задействованы в 17 трудовых проектах.
Помимо добровольческой деятельности, крымские студенты имеют возможность работать и зарабатывать. Руководство студотрядов заключило трудовые договоры с рядом организаций: молодые активисты могут устроиться вожатыми в детские лагеря, получить вакансии в сервисных центрах, попробовать свои силы на стройках в различных регионах страны, а также поработать проводниками на поездах.
В свою очередь, крымские студенческие отряды принимают участие в восстановлении ДНР, сборе гуманитарной помощи, запускают проекты в новых субъектах РФ.
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Российские Студенческие Отряды (РСО)КрымЗапорожская областьЛуганская Народная Республика (ЛНР)Кирилл ПапазовДмитрий ПарамоновОбществоНовости КрымаРоссияНовые регионы России
 
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