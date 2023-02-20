https://crimea.ria.ru/20230220/kak-krymskie-studotryady-pomogayut-zhitelyam-novykh-subektov-rf-1127074942.html

Как крымские студотряды помогают жителям новых субъектов РФ

Как крымские студотряды помогают жителям новых субъектов РФ - РИА Новости Крым, 20.02.2023

Как крымские студотряды помогают жителям новых субъектов РФ

Крымские студенческие отряды принимают участие в восстановлении ДНР, сборе гуманитарной помощи, запускают проекты в новых субъектах РФ. Об этом в пресс-центре... РИА Новости Крым, 20.02.2023

2023-02-20T07:53

2023-02-20T07:53

2023-02-20T07:53

российские студенческие отряды (рсо)

владимир кайданский

новости крыма

крым

новые регионы россии

донецкая народная республика (днр)

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Крымские студенческие отряды принимают участие в восстановлении ДНР, сборе гуманитарной помощи, запускают проекты в новых субъектах РФ. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал руководитель регионального штаба Крымского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации "Российские Студенческие Отряды" Владимир Кайданский. Он сообщил, что крымские активисты РСО приняли участие в восстановлении мемориального комплекса "Саур - Могила" в ДНР, посвященного Великой Отечественной войне. Мемориал был разрушен в 2014 году во время боевых действий. В сентябре 2022 года объект восстановили. По его словам, студотряды Крыма также активно участвуют в проекте "Мы вместе", помогают собирать и сортировать гуманитарную помощь. "В рамках взаимодействия с другими общественными организациями, мы никогда не тянем одеяло только на самих себя, это только общая командная работа с представителями тех организаций, молодежных движений, органов самоуправления, образовательных организаций, которые решили помочь. И вот все это координируется через проект "Мы вместе". Мы в этом активно участвуем", - рассказал он. Кайданский также сообщил, что в новых субъектах РФ крымские студотряды проведут акцию "Подари ребенку книгу". Уже сейчас ведется активная подготовка - собирают литературу, чтобы потом передать ее в библиотеки детских домов, спецшкол и интернатов. РСО в Крыму26 ноября прошлого года крымскому отделению "Российских студенческих отрядов" исполнилось семь лет. Второй год подряд оно входит в десятку лучших региональных отделений в стране, объединив почти 1,5 тысячи молодых людей со всего полуострова, которые задействованы в 17 трудовых проектах.Помимо добровольческой деятельности, крымские студенты имеют возможность работать и зарабатывать. Руководство студотрядов заключило трудовые договоры с рядом организаций: молодые активисты могут устроиться вожатыми в детские лагеря, получить вакансии в сервисных центрах, попробовать свои силы на стройках в различных регионах страны, а также поработать проводниками на поездах.Читайте также на РИА Новости Крым: Президент, бойцы СВО и ветераны: на кого равняются студенты Крыма Как молодежь создает новые смыслы для России и Крыма на "Таврида.АРТ" Студенты вуза в Симферополе получат новый дом

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Как крымские студотряды помогают жителям новых субъектов РФ Крымские студенческие отряды принимают участие в восстановлении ДНР, сборе гуманитарной помощи, запускают проекты в новых субъектах РФ. 2023-02-20T07:53 true PT2M11S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российские студенческие отряды (рсо), владимир кайданский, новости крыма, крым, новые регионы россии, донецкая народная республика (днр), общество, видео