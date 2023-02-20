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Как крымские студотряды помогают жителям новых субъектов РФ
Как крымские студотряды помогают жителям новых субъектов РФ - РИА Новости Крым, 20.02.2023
Как крымские студотряды помогают жителям новых субъектов РФ
Крымские студенческие отряды принимают участие в восстановлении ДНР, сборе гуманитарной помощи, запускают проекты в новых субъектах РФ. Об этом в пресс-центре... РИА Новости Крым, 20.02.2023
2023-02-20T07:53
2023-02-20T07:53
2023-02-20T07:53
российские студенческие отряды (рсо)
владимир кайданский
новости крыма
крым
новые регионы россии
донецкая народная республика (днр)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Крымские студенческие отряды принимают участие в восстановлении ДНР, сборе гуманитарной помощи, запускают проекты в новых субъектах РФ. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал руководитель регионального штаба Крымского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации "Российские Студенческие Отряды" Владимир Кайданский. Он сообщил, что крымские активисты РСО приняли участие в восстановлении мемориального комплекса "Саур - Могила" в ДНР, посвященного Великой Отечественной войне. Мемориал был разрушен в 2014 году во время боевых действий. В сентябре 2022 года объект восстановили. По его словам, студотряды Крыма также активно участвуют в проекте "Мы вместе", помогают собирать и сортировать гуманитарную помощь. "В рамках взаимодействия с другими общественными организациями, мы никогда не тянем одеяло только на самих себя, это только общая командная работа с представителями тех организаций, молодежных движений, органов самоуправления, образовательных организаций, которые решили помочь. И вот все это координируется через проект "Мы вместе". Мы в этом активно участвуем", - рассказал он. Кайданский также сообщил, что в новых субъектах РФ крымские студотряды проведут акцию "Подари ребенку книгу". Уже сейчас ведется активная подготовка - собирают литературу, чтобы потом передать ее в библиотеки детских домов, спецшкол и интернатов. РСО в Крыму26 ноября прошлого года крымскому отделению "Российских студенческих отрядов" исполнилось семь лет. Второй год подряд оно входит в десятку лучших региональных отделений в стране, объединив почти 1,5 тысячи молодых людей со всего полуострова, которые задействованы в 17 трудовых проектах.Помимо добровольческой деятельности, крымские студенты имеют возможность работать и зарабатывать. Руководство студотрядов заключило трудовые договоры с рядом организаций: молодые активисты могут устроиться вожатыми в детские лагеря, получить вакансии в сервисных центрах, попробовать свои силы на стройках в различных регионах страны, а также поработать проводниками на поездах.Читайте также на РИА Новости Крым: Президент, бойцы СВО и ветераны: на кого равняются студенты Крыма Как молодежь создает новые смыслы для России и Крыма на "Таврида.АРТ" Студенты вуза в Симферополе получат новый дом
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Как крымские студотряды помогают жителям новых субъектов РФ
Крымские студенческие отряды принимают участие в восстановлении ДНР, сборе гуманитарной помощи, запускают проекты в новых субъектах РФ.
2023-02-20T07:53
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PT2M11S
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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российские студенческие отряды (рсо), владимир кайданский, новости крыма, крым, новые регионы россии, донецкая народная республика (днр), общество, видео
Как крымские студотряды помогают жителям новых субъектов РФ
Крымские студотряды оказывают всестороннюю помощь жителям новых субъектов РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым.
Крымские студенческие отряды принимают участие в восстановлении ДНР, сборе гуманитарной помощи, запускают проекты в новых субъектах РФ. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым
рассказал руководитель регионального штаба Крымского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации "Российские Студенческие Отряды" Владимир Кайданский.
Он сообщил, что крымские активисты РСО приняли участие в восстановлении мемориального комплекса "Саур - Могила" в ДНР, посвященного Великой Отечественной войне. Мемориал был разрушен в 2014 году во время боевых действий. В сентябре 2022 года объект восстановили.
"В прошлом году большая миссия была, и ребята, команды, которые выезжали туда, внесли свою лепту в восстановление этого комплекса. За эту работу нам не стыдно нисколько. Приятно осознавать, что ты к этому в той или иной степени приложил руку", - прокомментировал Кайданский.
По его словам, студотряды Крыма также активно участвуют в проекте "Мы вместе", помогают собирать и сортировать гуманитарную помощь.
"В рамках взаимодействия с другими общественными организациями, мы никогда не тянем одеяло только на самих себя, это только общая командная работа с представителями тех организаций, молодежных движений, органов самоуправления, образовательных организаций, которые решили помочь. И вот все это координируется через проект "Мы вместе". Мы в этом активно участвуем", - рассказал он.
Кайданский также сообщил, что в новых субъектах РФ крымские студотряды проведут акцию "Подари ребенку книгу". Уже сейчас ведется активная подготовка - собирают литературу, чтобы потом передать ее в библиотеки детских домов, спецшкол и интернатов.
РСО в Крыму
26 ноября прошлого года крымскому отделению "Российских студенческих отрядов" исполнилось семь лет. Второй год подряд оно входит в десятку лучших региональных отделений в стране, объединив почти 1,5 тысячи молодых людей со всего полуострова, которые задействованы в 17 трудовых проектах.
Помимо добровольческой деятельности, крымские студенты имеют возможность работать и зарабатывать. Руководство студотрядов заключило трудовые договоры с рядом организаций: молодые активисты могут устроиться вожатыми в детские лагеря, получить вакансии в сервисных центрах, попробовать свои силы на стройках в различных регионах страны, а также поработать проводниками на поездах.
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