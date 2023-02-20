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Как крымские студотряды помогают жителям новых субъектов РФ - РИА Новости Крым, 20.02.2023
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Как крымские студотряды помогают жителям новых субъектов РФ
Как крымские студотряды помогают жителям новых субъектов РФ - РИА Новости Крым, 20.02.2023
Как крымские студотряды помогают жителям новых субъектов РФ
Крымские студенческие отряды принимают участие в восстановлении ДНР, сборе гуманитарной помощи, запускают проекты в новых субъектах РФ. Об этом в пресс-центре... РИА Новости Крым, 20.02.2023
2023-02-20T07:53
2023-02-20T07:53
российские студенческие отряды (рсо)
владимир кайданский
новости крыма
крым
новые регионы россии
донецкая народная республика (днр)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Крымские студенческие отряды принимают участие в восстановлении ДНР, сборе гуманитарной помощи, запускают проекты в новых субъектах РФ. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал руководитель регионального штаба Крымского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации "Российские Студенческие Отряды" Владимир Кайданский. Он сообщил, что крымские активисты РСО приняли участие в восстановлении мемориального комплекса "Саур - Могила" в ДНР, посвященного Великой Отечественной войне. Мемориал был разрушен в 2014 году во время боевых действий. В сентябре 2022 года объект восстановили. По его словам, студотряды Крыма также активно участвуют в проекте "Мы вместе", помогают собирать и сортировать гуманитарную помощь. "В рамках взаимодействия с другими общественными организациями, мы никогда не тянем одеяло только на самих себя, это только общая командная работа с представителями тех организаций, молодежных движений, органов самоуправления, образовательных организаций, которые решили помочь. И вот все это координируется через проект "Мы вместе". Мы в этом активно участвуем", - рассказал он. Кайданский также сообщил, что в новых субъектах РФ крымские студотряды проведут акцию "Подари ребенку книгу". Уже сейчас ведется активная подготовка - собирают литературу, чтобы потом передать ее в библиотеки детских домов, спецшкол и интернатов. РСО в Крыму26 ноября прошлого года крымскому отделению "Российских студенческих отрядов" исполнилось семь лет. Второй год подряд оно входит в десятку лучших региональных отделений в стране, объединив почти 1,5 тысячи молодых людей со всего полуострова, которые задействованы в 17 трудовых проектах.Помимо добровольческой деятельности, крымские студенты имеют возможность работать и зарабатывать. Руководство студотрядов заключило трудовые договоры с рядом организаций: молодые активисты могут устроиться вожатыми в детские лагеря, получить вакансии в сервисных центрах, попробовать свои силы на стройках в различных регионах страны, а также поработать проводниками на поездах.Читайте также на РИА Новости Крым: Президент, бойцы СВО и ветераны: на кого равняются студенты Крыма Как молодежь создает новые смыслы для России и Крыма на "Таврида.АРТ" Студенты вуза в Симферополе получат новый дом
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новые регионы россии
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Как крымские студотряды помогают жителям новых субъектов РФ
Крымские студенческие отряды принимают участие в восстановлении ДНР, сборе гуманитарной помощи, запускают проекты в новых субъектах РФ.
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российские студенческие отряды (рсо), владимир кайданский, новости крыма, крым, новые регионы россии, донецкая народная республика (днр), общество, видео
Как крымские студотряды помогают жителям новых субъектов РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Крымские студенческие отряды принимают участие в восстановлении ДНР, сборе гуманитарной помощи, запускают проекты в новых субъектах РФ. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал руководитель регионального штаба Крымского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации "Российские Студенческие Отряды" Владимир Кайданский.
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Как крымские студотряды помогают жителям новых субъектов РФ

Крымские студотряды оказывают всестороннюю помощь жителям новых субъектов РФ

07:53 20.02.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРоссийские студенческие отряды
Российские студенческие отряды - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Крымские студенческие отряды принимают участие в восстановлении ДНР, сборе гуманитарной помощи, запускают проекты в новых субъектах РФ. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал руководитель регионального штаба Крымского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации "Российские Студенческие Отряды" Владимир Кайданский.
Он сообщил, что крымские активисты РСО приняли участие в восстановлении мемориального комплекса "Саур - Могила" в ДНР, посвященного Великой Отечественной войне. Мемориал был разрушен в 2014 году во время боевых действий. В сентябре 2022 года объект восстановили.
"В прошлом году большая миссия была, и ребята, команды, которые выезжали туда, внесли свою лепту в восстановление этого комплекса. За эту работу нам не стыдно нисколько. Приятно осознавать, что ты к этому в той или иной степени приложил руку", - прокомментировал Кайданский.
По его словам, студотряды Крыма также активно участвуют в проекте "Мы вместе", помогают собирать и сортировать гуманитарную помощь.
"В рамках взаимодействия с другими общественными организациями, мы никогда не тянем одеяло только на самих себя, это только общая командная работа с представителями тех организаций, молодежных движений, органов самоуправления, образовательных организаций, которые решили помочь. И вот все это координируется через проект "Мы вместе". Мы в этом активно участвуем", - рассказал он.
Кайданский также сообщил, что в новых субъектах РФ крымские студотряды проведут акцию "Подари ребенку книгу". Уже сейчас ведется активная подготовка - собирают литературу, чтобы потом передать ее в библиотеки детских домов, спецшкол и интернатов.

РСО в Крыму

26 ноября прошлого года крымскому отделению "Российских студенческих отрядов" исполнилось семь лет. Второй год подряд оно входит в десятку лучших региональных отделений в стране, объединив почти 1,5 тысячи молодых людей со всего полуострова, которые задействованы в 17 трудовых проектах.
Помимо добровольческой деятельности, крымские студенты имеют возможность работать и зарабатывать. Руководство студотрядов заключило трудовые договоры с рядом организаций: молодые активисты могут устроиться вожатыми в детские лагеря, получить вакансии в сервисных центрах, попробовать свои силы на стройках в различных регионах страны, а также поработать проводниками на поездах.
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Российские Студенческие Отряды (РСО)Владимир КайданскийНовости КрымаКрымНовые регионы РоссииДонецкая Народная Республика (ДНР)Общество
 
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