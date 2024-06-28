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25 дронов сбиты над регионами России за ночь - РИА Новости Крым, 28.06.2024
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25 дронов сбиты над регионами России за ночь
25 дронов сбиты над регионами России за ночь - РИА Новости Крым, 28.06.2024
25 дронов сбиты над регионами России за ночь
Силы ПВО в ночь на пятницу отразили очередную попытку беспилотной атаки ВСУ на пять регионов России. в течение ночи были уничтожены и перехвачены 25 дронов,... РИА Новости Крым, 28.06.2024
2024-06-28T07:32
2024-06-28T07:43
министерство обороны рф
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СИМЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Силы ПВО в ночь на пятницу отразили очередную попытку беспилотной атаки ВСУ на пять регионов России. в течение ночи были уничтожены и перехвачены 25 дронов, сообщает Мионобороны.По данным губернатора Брянской области Александра Богомаза, дроны сбиты над Трубчевским, Навлинским и Суземским районами, а также над столицей - Брянском."Пострадавших нет. Беспилотный летательный аппарат подавлен средствами РЭБ. В результате падения беспилотника частично повреждена крыша административного здания", - написал он в Telegram.По данным губернатора Смоленской области Василия Анохина, при падении обломков в Починковском районе пострадавших и разрушений не зафиксировано."Над Починковским районом силами ПВО и РЭБ пресечена попытка атаки 9 дронов-камикадзе украинского режима на военный объект ВС России. По предварительной информации, в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет", - сообщил он в Telegram.
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министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), брянск, брянская область, смоленская область, воронежская область, курская область, ростовская область, новости
25 дронов сбиты над регионами России за ночь

Силы ПВО уничтожили 25 беспилотников ВСУ над пятью регионами России за ночь

07:32 28.06.2024 (обновлено: 07:43 28.06.2024)
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВойска ПВО
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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СИМЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Силы ПВО в ночь на пятницу отразили очередную попытку беспилотной атаки ВСУ на пять регионов России. в течение ночи были уничтожены и перехвачены 25 дронов, сообщает Мионобороны.
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 БПЛА над территорией Брянской области, уничтожены девять дронов над Смоленской областью, по одному беспилотнику - в Воронежской и Ростовской областях, два БПЛА в Курской области", - сказано в сообщении.
По данным губернатора Брянской области Александра Богомаза, дроны сбиты над Трубчевским, Навлинским и Суземским районами, а также над столицей - Брянском.
"Пострадавших нет. Беспилотный летательный аппарат подавлен средствами РЭБ. В результате падения беспилотника частично повреждена крыша административного здания", - написал он в Telegram.
По данным губернатора Смоленской области Василия Анохина, при падении обломков в Починковском районе пострадавших и разрушений не зафиксировано.
"Над Починковским районом силами ПВО и РЭБ пресечена попытка атаки 9 дронов-камикадзе украинского режима на военный объект ВС России. По предварительной информации, в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет", - сообщил он в Telegram.
МЧС - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
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Министерство обороны РФПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)БрянскБрянская областьСмоленская областьВоронежская областьКурская областьРостовская областьНовости
 
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