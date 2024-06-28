https://crimea.ria.ru/20240628/25-dronov-sbity-nad-regionami-rossii-za-noch-1138424875.html

25 дронов сбиты над регионами России за ночь

25 дронов сбиты над регионами России за ночь - РИА Новости Крым, 28.06.2024

25 дронов сбиты над регионами России за ночь

Силы ПВО в ночь на пятницу отразили очередную попытку беспилотной атаки ВСУ на пять регионов России. в течение ночи были уничтожены и перехвачены 25 дронов,... РИА Новости Крым, 28.06.2024

2024-06-28T07:32

2024-06-28T07:32

2024-06-28T07:43

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СИМЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Силы ПВО в ночь на пятницу отразили очередную попытку беспилотной атаки ВСУ на пять регионов России. в течение ночи были уничтожены и перехвачены 25 дронов, сообщает Мионобороны.По данным губернатора Брянской области Александра Богомаза, дроны сбиты над Трубчевским, Навлинским и Суземским районами, а также над столицей - Брянском."Пострадавших нет. Беспилотный летательный аппарат подавлен средствами РЭБ. В результате падения беспилотника частично повреждена крыша административного здания", - написал он в Telegram.По данным губернатора Смоленской области Василия Анохина, при падении обломков в Починковском районе пострадавших и разрушений не зафиксировано."Над Починковским районом силами ПВО и РЭБ пресечена попытка атаки 9 дронов-камикадзе украинского режима на военный объект ВС России. По предварительной информации, в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет", - сообщил он в Telegram.

https://crimea.ria.ru/20240628/v-tambovskoy-oblasti-posle-ataki-vsu-gorit-neftebaza-1138423942.html

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министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), брянск, брянская область, смоленская область, воронежская область, курская область, ростовская область, новости