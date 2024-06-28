https://crimea.ria.ru/20240628/vam-budut-pod-silu-samye-slozhnye-zadachi-putin-pozdravil-vypusknikov-1138426542.html

Вам будут под силу самые сложные задачи: Путин поздравил выпускников

Вам будут под силу самые сложные задачи: Путин поздравил выпускников - РИА Новости Крым, 28.06.2024

Вам будут под силу самые сложные задачи: Путин поздравил выпускников

Президент России Владимир Путин поздравил российских выпускников. РИА Новости Крым, 28.06.2024

2024-06-28T09:38

2024-06-28T09:38

2024-06-28T09:39

владимир путин (политик)

россия

образование в россии

высшее образование

дети

праздники и памятные даты

общество

новости

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/1c/1138426420_0:0:2941:1655_1920x0_80_0_0_48411ddb8ba4c01a579b5ed80b689611.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил российских выпускников.Выпускные вечера для школьников пройдут в России 28-29 июня.Он подчеркнул, что главная опора для каждого человека – семья."Уверен, вы продолжите все самые лучшие семейные традиции, сумеете все вместе построить будущее, о котором сегодня мечтаете. Хочу искренне пожелать всем вам успехов, свершений, выдающихся достижений и побед. С праздником вас! Будьте счастливы!" - пожелал президент.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов также поздравил крымских выпускников и призвал их любить Россию и верить в свои силы.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, образование в россии, высшее образование, дети, праздники и памятные даты, общество, новости, видео, видео