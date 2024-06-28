Рейтинг@Mail.ru
Вам будут под силу самые сложные задачи: Путин поздравил выпускников - РИА Новости Крым, 28.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240628/vam-budut-pod-silu-samye-slozhnye-zadachi-putin-pozdravil-vypusknikov-1138426542.html
Вам будут под силу самые сложные задачи: Путин поздравил выпускников
Вам будут под силу самые сложные задачи: Путин поздравил выпускников - РИА Новости Крым, 28.06.2024
Вам будут под силу самые сложные задачи: Путин поздравил выпускников
Президент России Владимир Путин поздравил российских выпускников. РИА Новости Крым, 28.06.2024
2024-06-28T09:38
2024-06-28T09:39
владимир путин (политик)
россия
образование в россии
высшее образование
дети
праздники и памятные даты
общество
новости
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/1c/1138426420_0:0:2941:1655_1920x0_80_0_0_48411ddb8ba4c01a579b5ed80b689611.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил российских выпускников.Выпускные вечера для школьников пройдут в России 28-29 июня.Он подчеркнул, что главная опора для каждого человека – семья."Уверен, вы продолжите все самые лучшие семейные традиции, сумеете все вместе построить будущее, о котором сегодня мечтаете. Хочу искренне пожелать всем вам успехов, свершений, выдающихся достижений и побед. С праздником вас! Будьте счастливы!" - пожелал президент.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов также поздравил крымских выпускников и призвал их любить Россию и верить в свои силы.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/1c/1138426420_62:0:2791:2047_1920x0_80_0_0_1e233c2e20af8ad8cfcc8ac48cb7e141.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), россия, образование в россии, высшее образование, дети, праздники и памятные даты, общество, новости, видео, видео
Вам будут под силу самые сложные задачи: Путин поздравил выпускников

Владимир Путин поздравил выпускников России

09:38 28.06.2024 (обновлено: 09:39 28.06.2024)
 
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил российских выпускников.
Выпускные вечера для школьников пройдут в России 28-29 июня.
"Самое главное – реализовать свое призвание, найти дело по душе. Тогда вам будут под силу самые сложные задачи, а ваши достижения будут вдохновлять других. Точно так же, как для вас стали примером и наши великие предки, и выдающиеся современники, которые ярко и достойно проявили себя и в учебе, и в творчестве, и в работе, и порой в сложных испытаниях", - заявил Путин.
Он подчеркнул, что главная опора для каждого человека – семья.
"Уверен, вы продолжите все самые лучшие семейные традиции, сумеете все вместе построить будущее, о котором сегодня мечтаете. Хочу искренне пожелать всем вам успехов, свершений, выдающихся достижений и побед. С праздником вас! Будьте счастливы!" - пожелал президент.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов также поздравил крымских выпускников и призвал их любить Россию и верить в свои силы.
 
Владимир Путин (политик)РоссияОбразование в РоссииВысшее образованиедетиПраздники и памятные датыОбществоНовостиВидео
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:29В больницах Севастополя лечатся 33 пострадавших при атаке ВСУ
11:21"Рабы лампы": что показали дебаты Байдена и Трампа
10:53Погибла пассажирка и пострадал ребенок в ДТП с "перевертышем" в Крыму
10:34На объездной Симферополя до ноября ввели ограничения движения и скорости
10:00Фиктивный брак с иностранцем: в Крыму выявили канал незаконной миграции
09:41Стрельба на внешнем рейде в Севастополе: власти объяснили причину
09:38Вам будут под силу самые сложные задачи: Путин поздравил выпускников
09:19У Крымского моста выросла очередь
09:12В Крыму из-за самодельной проводки сгорел дом
09:03Любите Россию и благодарите учителей: Аксенов поздравил выпускников
08:39Предвыборные дебаты Байдена и Трампа: главные заявления
08:33"Кнут США": какие задачи поставлены перед новым генсеком НАТО Рютте
08:19Сколько в Крыму надо будет платить за свет с 1 июля
07:53Рейтинг инвестиционной привлекательности городов Крыма – кто лидирует
07:3225 дронов сбиты над регионами России за ночь
07:11Рост активности беспилотников США над Черным морем – Россия примет меры
06:59Наша безопасность на кону: Байден об СВО и взятии Киева
06:37Ликвидация ЧС на пляжах – что происходит в Новороссийске
06:13Украина проигрывает в конфликте с Россией – Трамп
06:02"Уездный город" и стела воинской славы – центр Феодосии преобразится
Лента новостейМолния