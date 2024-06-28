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Вам будут под силу самые сложные задачи: Путин поздравил выпускников
Вам будут под силу самые сложные задачи: Путин поздравил выпускников - РИА Новости Крым, 28.06.2024
Вам будут под силу самые сложные задачи: Путин поздравил выпускников
Президент России Владимир Путин поздравил российских выпускников. РИА Новости Крым, 28.06.2024
2024-06-28T09:38
2024-06-28T09:38
2024-06-28T09:39
владимир путин (политик)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил российских выпускников.Выпускные вечера для школьников пройдут в России 28-29 июня.Он подчеркнул, что главная опора для каждого человека – семья."Уверен, вы продолжите все самые лучшие семейные традиции, сумеете все вместе построить будущее, о котором сегодня мечтаете. Хочу искренне пожелать всем вам успехов, свершений, выдающихся достижений и побед. С праздником вас! Будьте счастливы!" - пожелал президент.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов также поздравил крымских выпускников и призвал их любить Россию и верить в свои силы.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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Вам будут под силу самые сложные задачи: Путин поздравил выпускников
Владимир Путин поздравил выпускников России
09:38 28.06.2024 (обновлено: 09:39 28.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил российских выпускников.
Выпускные вечера для школьников пройдут в России 28-29 июня.
"Самое главное – реализовать свое призвание, найти дело по душе. Тогда вам будут под силу самые сложные задачи, а ваши достижения будут вдохновлять других. Точно так же, как для вас стали примером и наши великие предки, и выдающиеся современники, которые ярко и достойно проявили себя и в учебе, и в творчестве, и в работе, и порой в сложных испытаниях", - заявил Путин.
Он подчеркнул, что главная опора для каждого человека – семья.
"Уверен, вы продолжите все самые лучшие семейные традиции, сумеете все вместе построить будущее, о котором сегодня мечтаете. Хочу искренне пожелать всем вам успехов, свершений, выдающихся достижений и побед. С праздником вас! Будьте счастливы!" - пожелал президент.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов также поздравил крымских выпускников
и призвал их любить Россию и верить в свои силы.