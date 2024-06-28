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Очередь на Крымский мост продолжает расти
Очередь на Крымский мост продолжает расти - РИА Новости Крым, 28.06.2024
Очередь на Крымский мост продолжает расти
На подъездах к досмотровым пунктам перед Крымским мостом днем в пятницу в очереди находятся 204 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 28.06.2024
2024-06-28T12:14
2024-06-28T12:14
2024-06-28T13:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. На подъездах к досмотровым пунктам перед Крымским мостом днем в пятницу в очереди находятся 204 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.Со стороны Тамани проезд к пунктам досмотра свободен.Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов дал честный ответ о безопасности отдыха в КрымуАксенов оценил защищенность Крымского моста от атак ВСУВ Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мост
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крымский мост, транспорт, новости, новости крыма, крым, керчь, тамань, логистика
Очередь на Крымский мост продолжает расти
В очереди на Крымский мост стоят более 200 машин
12:14 28.06.2024 (обновлено: 13:08 28.06.2024)