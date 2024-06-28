https://crimea.ria.ru/20240628/ochered-na-krymskiy-most-prodolzhaet-rasti-1138429992.html

Очередь на Крымский мост продолжает расти

Очередь на Крымский мост продолжает расти - РИА Новости Крым, 28.06.2024

Очередь на Крымский мост продолжает расти

На подъездах к досмотровым пунктам перед Крымским мостом днем в пятницу в очереди находятся 204 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 28.06.2024

2024-06-28T12:14

2024-06-28T12:14

2024-06-28T13:08

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. На подъездах к досмотровым пунктам перед Крымским мостом днем в пятницу в очереди находятся 204 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.Со стороны Тамани проезд к пунктам досмотра свободен.Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов дал честный ответ о безопасности отдыха в КрымуАксенов оценил защищенность Крымского моста от атак ВСУВ Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мост

крымский мост

крым

керчь

тамань

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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