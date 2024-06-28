https://crimea.ria.ru/20240628/v-bolnitsakh-sevastopolya-lechatsya-33-postradavshikh-pri-atake-vsu-1138428935.html

В больницах Севастополя лечатся 33 пострадавших при атаке ВСУ

В больницах Севастополя лечатся 33 пострадавших при атаке ВСУ - РИА Новости Крым, 28.06.2024

В больницах Севастополя лечатся 33 пострадавших при атаке ВСУ

В больницах Севастополя продолжают лечиться 33 пострадавших в результате атаки ВСУ на пляж, сутками ранее в медучреждениях города находились 42 человека. Об... РИА Новости Крым, 28.06.2024

2024-06-28T11:29

2024-06-28T11:29

2024-06-28T11:30

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атака всу на севастополь 23 июня 2024 года

здравоохранение в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. В больницах Севастополя продолжают лечиться 33 пострадавших в результате атаки ВСУ на пляж, сутками ранее в медучреждениях города находились 42 человека. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Продолжают лечение пострадавшие, направленные в ведущие московские медучреждения, это 22 пациента - 12 детей и 10 взрослых. Московские врачи оценивают состояние 12 пациентов как стабильно тяжелое, один ребенок также продолжает находиться в тяжелом состоянии.23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS. Четыре из них были перехвачены над акваторией, боевая часть пятой подорвалась над прибрежной территорией. По данным Минобороны РФ, ВСУ ударили по региону поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. В результате происшествия погибли четыре человека, включая двоих детей, и пострадали 153 человека. Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о теракте.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе простились с погибшей при атаке ВСУ Александрой ГурьевойКризис миновал: раненные на пляже в Севастополе дети идут на поправкуВ Севастополе доработают систему оповещения после атаки ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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