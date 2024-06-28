https://crimea.ria.ru/20240628/sudboy-znamenitoy-gitary-tsoya-pod-sudakom-zanyalsya-mestnyy-rok-klub-1138429810.html

Судьбой знаменитой гитары Цоя под Судаком занялся местный рок-клуб

Судьбой знаменитой гитары Цоя под Судаком занялся местный рок-клуб - РИА Новости Крым, 28.06.2024

Судьбой знаменитой гитары Цоя под Судаком занялся местный рок-клуб

Территория вокруг знаменитого памятника Виктору Цою и группе "Кино" в виде гитары, который находится в селе Морское под Судаком, будет благоустроена. Такое... РИА Новости Крым, 28.06.2024

2024-06-28T12:09

2024-06-28T12:09

2024-06-28T12:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Территория вокруг знаменитого памятника Виктору Цою и группе "Кино" в виде гитары, который находится в селе Морское под Судаком, будет благоустроена. Такое решение было принято после обращения местного рок-клуба, сообщил в прямом эфире на своей странице в соцсети мэр Судака Константин Подсевалов.Памятник гитаре Виктора Цоя установлен под мостом в селе Морское. Разрешение на его размещение и содержание получал Судакский рок-клуб в лице его основателя и руководителя, жителя Судака Сергея Новикова, проинформировал мэр Судака.Как гласит памятная табличка, летом 1981 года на этом месте стояла палатка, в которой отдыхали трое молодых людей: Виктор Цой, Алексей Рыбин и Олег Валинский. Жители поселка Морское оказались первыми слушателями группы, которая стала впоследствии называться "Кино".В этом году должна начаться реконструкция моста рядом с памятником, в связи с чем рядом с гитарой планируют проложить временную дорогу. Поэтому общественники Судака были обеспокоены судьбой памятника, который стал известным на всю Россию.Глава администрации Константин Подсевалов ранее заявил РИА Новости Крым, что сносить или переносить памятник группе "Кино" не планируется.Читайте также на РИА Новости Крым:Гибель Цоя, который жив: феномен народной любвиЦБ выпустил памятную серебряную монету с изображением Виктора ЦояОтец Цоя о новой версии смерти сына: "Я высказал ее 30 лет назад!"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, судак, константин подсевалов, новости крыма, памятники крыма, культура, благоустройство