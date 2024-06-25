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Судьба памятной гитары группе "Кино" под Судаком: ответ властей по сносу
Судьба памятной гитары группе "Кино" под Судаком: ответ властей по сносу - РИА Новости Крым, 25.06.2024
Судьба памятной гитары группе "Кино" под Судаком: ответ властей по сносу
В селе Морское под Судаком планируют реконструкцию моста. Для этого временно проложат дорогу, которая пройдет через место, где с 2011 года стоит памятная гитара РИА Новости Крым, 25.06.2024
2024-06-25T15:47
2024-06-25T15:47
2024-06-25T15:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИ Новости Крым, Анна Карпенко. В селе Морское под Судаком планируют реконструкцию моста. Для этого временно проложат дорогу, которая пройдет через место, где с 2011 года стоит памятная гитара группе "Кино". В интернете распространилась информация о возможном сносе памятника. Какая судьба его ждет, РИА Новости Крым рассказал глава администрации города Константин Подсевалов.Константин Подсевалов объянил, что проект реконструкции моста республиканского значения был сделан еще в 2019 году. И по нему действительно предполагается временная дорога. Но уже 2024 год, а мост никто не ремонтирует.На памятной табличке, прикрепленной к гитаре, размещена информация, что летом 1981 года на этом месте стояла палатка, в которой отдыхали трое молодых людей: Виктор Цой, Алексей Рыбин и Олег Валинский. Жители поселка Морское оказались первыми слушателями группы, которая стала впоследствии называться "Кино".Читайте также на РИА Новости Крым:Гибель Цоя, который жив: феномен народной любвиКакой сегодня праздник: 21 июняУмер экс-продюсер "Кино" и "Аквариума"
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судак, крым, виктор цой, музыка, новости, новости крыма, общество, константин подсевалов
Судьба памятной гитары группе "Кино" под Судаком: ответ властей по сносу
Памятную гитару группе "Кино" под Судаком сносить и переносить не будут – власти