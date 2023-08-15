https://crimea.ria.ru/20230815/30-let-so-dnya-gibeli-Tsoya-kotoryy-zhiv-fenomen-narodnoy-lyubvi-1118621063.html

Гибель Цоя, который жив: феномен народной любви

Гибель Цоя, который жив: феномен народной любви - РИА Новости Крым, 14.08.2023

Гибель Цоя, который жив: феномен народной любви

Симфоническое "Кино", фильмы - "Бездельники" Андрея Зайцева, "Лето" Кирилла Серебренникова*, "Цой" Алексея Учителя, книга в серии "ЖЗЛ" и новые мемуары Джоанны... РИА Новости Крым, 14.08.2023

2023-08-15T07:22

2023-08-15T07:22

2023-08-14T15:42

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Симфоническое "Кино", фильмы - "Бездельники" Андрея Зайцева, "Лето" Кирилла Серебренникова*, "Цой" Алексея Учителя, книга в серии "ЖЗЛ" и новые мемуары Джоанны Стингрей... "Корешок", кореш, похороненный Шевчуком, прорастает в новые поколения. Почему?Зигфрид из ПТУ, живущий в ТрагедистанеЭту аналогию провела известный поэт и эссеист Татьяна Щербина еще в 1988 году, в другой стране, в другом культурном контексте. В Трагедистане - СССР.Именно там родилось поколение, для которых откровением стал голос питерского, свердловского, русского рока, услышанный на фоне советской эстрады с ее метаниями и фальшью.Для кого-то Цой стал началом, вхождением в мир другой музыки - простой, непрофессиональной и - честной априори. Кому-то она вошла в кровь, стала частью жизни, памяти, юности и осталась навсегда, как остается с нами навсегда первая любовь, какой бы объективной и жестокой не была взрослая ее оценка по прошествии лет и пришествии опыта.Думается, это поколение - самое верное памяти своей любви. У них под ногами переломилась палуба советского титаника. Но они уже были спасены: программа на всю жизнь была дана, путь указан.И песни его питерских альбомов - музыка вопреки течению всей тогдашней жизни. Большинство узнало их уже после "АССЫ", "Звезды по имении Солнце", после его смерти. В них, в отличие от шаманства альбомов московских, густого заразительного романтизма и декларирования Пути, светит честное юное сердце, которое поет о своей жизни. При этом не старается показаться кем-то другим, рассчитать, какая тема может оказаться успешной, чего ждет публика.Конечно, популярности, которая даже выросла после смерти, способствовали сами обстоятельства, сама эпоха, атмосфера, сами строчки песен, в которых все было известно и рассказано наперед.Но кончалось лето, опадали "ладони-листья", сыпала с неба "белая гадость", потом ее пожирал апрель... И выходили Кинопробы, каверы, акции памяти, и снова перепевали и переживали эти старые песни не о главном, но - о родном. Все эти три десятилетия. И мы все еще в Трагедистане, хотя он и называется теперь по-другому.Жив, живее живущихВ чем феномен питерского парня, погибшего в 28 лет, успевшего выпустить семь или восемь "магнитоальбомов", ушедших в народ самиздатом, плывших не по волнам радиостанций, а из пиратских киосков-будочек кустарной кооператорской звукозаписи?Несколько документалок, эпизод в "АССЕ" Сергея Соловьева, главная роль - героя-романтика - в "Игле" Рашида Нугманова. Поездки в Америку и другие "капстраны" стараниями Джоанны Стингрей (тут некоторые видят неполные аналогии с Айседорой Дункан и Мариной Влади). Беспробудный "чос" и стадионы под управлением Айзеншписа и нежелание больше "смотреть на дерьмо" и строчка "больше надежд нету".Наивная музыка, в которой видели повторюшничество за "The Cure" и другими западными товарищами, которое мерещилось более сведущим в музыке людям, чем "основная масса" поклонников и любителей "КИНО"... И - чистая энергия, законсервированная волшебно в каждой песне.Разве слушатели не так же наивны и просты, и сложны одновременно, разве именно этой жизнью они не живут? Разве давала за эти 30 лет постсоветская музыка такой же сгусток уверенной энергии, заключенный в музыканте?Почему музыка осталась живой, Цой остается живым?Цоя слушают, Цоя поют. Обсуждают, как бы он отнесся, что бы он написал, каким бы он жил сейчас, к каким переменам призывал тогда, приписывают ему чуть ли не подготовку госпереворота.Думается, что все дело в простой правдивости этой музыки в самом прямом и лучшем смысле, в ощущении кровного родства, оставшемся с юности, в том, что он пел нам, какими мы можем и должны быть, независимыми, сильными, умеющими понять, что главное и следовать своим принципам на деле.Поэт закрепил свои слова кровью - вольно или невольно, но в традициях Настоящей Русской Литературы.А любили бы Цоя так же, если б он сейчас был жив и стар? Если бы его популярность не подпитали тогда, летом 1990 года удивление и бешеная жалось перед простым фактом смерти? А еще - щекотный сладенький адреналинчик - мы жалели себя, осиротевших, потеряли родного человека.Имеют ли смысл бесконечные конспирологические версии, расследования и прочие ерзанья на теме его непреходящей популярности? Банальное ДТП, которое, к сожалению, с каждым может случиться, или начавшиеся именно в 1990 бандитские разборки везде, где крутились большие деньги?Эти вопросы не требуют ответов. Все есть так, как есть. Похороненный Юрием Шевчуком кореш-корешок живехонек в земле, продолжает расти в следующие поколения. И мы продолжаем жать на "play" и быть согреваемыми Звездой по имени Солнце.* Физичекое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://crimea.ria.ru/20230621/Viktor-Tsoy-Rozhdenie-zvezdy_-1100710543.html

https://crimea.ria.ru/20230621/1117498230.html

https://crimea.ria.ru/20230718/tsb-vypustil-pamyatnuyu-serebryanuyu-monetu-s-izobrazheniem-viktora-tsoya-1130139046.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Алла Дружинович https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111772/69/1117726952_219:0:1060:841_100x100_80_0_0_12cf308a448e001e3f1c0cdc2374996e.jpg

культура, новости, звезды и судьбы, авторы, виктор цой, музыка, утраты