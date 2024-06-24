https://crimea.ria.ru/20240624/v-novorossiyske-strelba--voennye-uchatsya-unichtozhat-morskie-drony-1138297267.html

В Новороссийске стрельба – военные учатся уничтожать морские дроны

В Новороссийске стрельба – военные учатся уничтожать морские дроны - РИА Новости Крым, 24.06.2024

В Новороссийске стрельба – военные учатся уничтожать морские дроны

Военные учения со стрельбой из артиллерийской установки в понедельник проходят в порту Новороссийска. Об этом сообщает администрация города со ссылкой на... РИА Новости Крым, 24.06.2024

2024-06-24T11:02

2024-06-24T11:02

2024-06-24T11:02

новороссийск

учения

кубань

краснодарский край

армия и флот

безэкипажные катера

безопасность

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Военные учения со стрельбой из артиллерийской установки в понедельник проходят в порту Новороссийска. Об этом сообщает администрация города со ссылкой на информацию от Новороссийской военно-морской базы.Отмечается, что военные отрабатывают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.Военные учения вооруженные силы РФ регулярно проводят на территории Новороссийска, Крыма и Севастополя. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности, который предусматривает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Россия и Белоруссия проводят совместные учения ядерных сил - ПутинСеверный флот проводит учения с ракетным оружием дальностью свыше 600 кмКак Россия проводит учения с нестратегическим ядерным оружием

новороссийск

кубань

краснодарский край

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, учения, кубань, краснодарский край, армия и флот, безэкипажные катера, безопасность, новости