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В Новороссийске стрельба – военные учатся уничтожать морские дроны - РИА Новости Крым, 24.06.2024
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В Новороссийске стрельба – военные учатся уничтожать морские дроны
В Новороссийске стрельба – военные учатся уничтожать морские дроны - РИА Новости Крым, 24.06.2024
В Новороссийске стрельба – военные учатся уничтожать морские дроны
Военные учения со стрельбой из артиллерийской установки в понедельник проходят в порту Новороссийска. Об этом сообщает администрация города со ссылкой на... РИА Новости Крым, 24.06.2024
2024-06-24T11:02
2024-06-24T11:02
новороссийск
учения
кубань
краснодарский край
армия и флот
безэкипажные катера
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Военные учения со стрельбой из артиллерийской установки в понедельник проходят в порту Новороссийска. Об этом сообщает администрация города со ссылкой на информацию от Новороссийской военно-морской базы.Отмечается, что военные отрабатывают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.Военные учения вооруженные силы РФ регулярно проводят на территории Новороссийска, Крыма и Севастополя. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности, который предусматривает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Россия и Белоруссия проводят совместные учения ядерных сил - ПутинСеверный флот проводит учения с ракетным оружием дальностью свыше 600 кмКак Россия проводит учения с нестратегическим ядерным оружием
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новороссийск, учения, кубань, краснодарский край, армия и флот, безэкипажные катера, безопасность, новости
В Новороссийске стрельба – военные учатся уничтожать морские дроны

В Новороссийске проходят стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани

11:02 24.06.2024
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНовороссийский морской порт
Новороссийский морской порт - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Военные учения со стрельбой из артиллерийской установки в понедельник проходят в порту Новороссийска. Об этом сообщает администрация города со ссылкой на информацию от Новороссийской военно-морской базы.
"В период с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00 24 июня запланировано проведение учения с дежурными силами Новороссийской ВМБ в акватории морского порта Новороссийск", – говорится в сообщении.
Отмечается, что военные отрабатывают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.
Военные учения вооруженные силы РФ регулярно проводят на территории Новороссийска, Крыма и Севастополя. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности, который предусматривает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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НовороссийскУченияКубаньКраснодарский крайАрмия и флотБезэкипажные катераБезопасностьНовости
 
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